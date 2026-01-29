Елина Свитолина отново демонстрира позиция: Защо украинката не подаде ръка на Арина Сабаленка след полуфинала на Australian Open?

Вълнуващият полуфинал на Australian Open между световната номер 1 Арина Сабаленка и украинската звезда Елина Свитолина приключи не само с категорична победа на беларускинята (6-2, 6-3), но и с пореден символичен жест, който прикова вниманието на феновете и медиите по цял свят. За пореден път, след последната точка на "Род Лейвър Арена", традиционното ръкостискане между двете състезателки така и не се състоя.

Още преди началото на двубоя организаторите на турнира предупредиха зрителите, че няма да станем свидетели на обичайния поздрав между тенисистките, като призоваха публиката да прояви разбиране и уважение към решението на двете спортистки. След края на срещата Сабаленка, видимо доволна от успеха си, поздрави единствено съдията на стола, а Свитолина също се насочи директно към официалните лица, без да потърси контакт със своята опонентка.

Този отказ от ръкостискане не е изолиран случай, а част от последователната позиция на украинските тенисисти, които бойкотират поздравите с руски и беларуски съперници в знак на протест срещу военните действия в Украйна. Свитолина вече неведнъж е демонстрирала твърдата си позиция – подобна сцена се разигра и на "Ролан Гарос" през 2023 година, когато тя отново отказа да поздрави Сабаленка след мача им.

Този път дори не се състоя и традиционната снимка преди началото на срещата. Въпреки че Арина Сабаленка нееднократно е изразявала публично желанието си за мир и е осъждала войната, политическото напрежение продължава да хвърля сянка върху големите тенис форуми.

"Очевидно е, че искам мир. Ако имах възможност да променя нещо, със сигурност бих го направила", заяви Сабаленка преди дни, но това не променя твърдата линия на украинските спортисти.

Любопитен момент от турнира бе и отказът на руската тийнейджърка Мира Андреева да се ръкува със Свитолина след поражението си, което предизвика бурни реакции и освирквания от страна на публиката.