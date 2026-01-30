Новини
Лудогорец с трепет очаква жребия за плейофите в Лига Европа – два са възможните съперници

30 Януари, 2026 10:44 942 0

Церемонията по тегленето е от 14:00 часа днес

Лудогорец с трепет очаква жребия за плейофите в Лига Европа – два са възможните съперници - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес следобед, точно в 14:00 часа българско време, футболните фенове ще насочат погледите си към церемонията по тегленето на жребия за плейофите в Лига Европа.

Българският шампион Лудогорец, окрилен от драматичната си победа с 1:0 над френския Ница в Разград, ще научи името на следващия си съперник в престижния европейски турнир.

Героят на вечерта, Петър Станич, който вече оглавява голмайсторската листа на надпреварата, донесе триумфа на „орлите“ с решителен гол, който не само осигури ценни точки, но и затвърди амбициите на тима за нови подвизи на международната сцена. Въпреки успеха, Лудогорец завърши на 22-ро място в класирането, което ги изпраща в допълнителен плейофен кръг за място на осминафиналите.

Жребият ще определи дали разградчани ще се изправят срещу германския Щутгарт или унгарския Ференцварош – два съперника, които също мечтаят за пробив в турнира.

Първите сблъсъци от плейофите са насрочени за 19 февруари, а реваншите ще се изиграят на 27 февруари.


