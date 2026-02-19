Виктория Томова отпадна на двойки в Оейраш след убедителна победа на американки

Българската тенисистка Виктория Томова и нейната партньорка Карол Моне от Франция не успяха да преодолеят първото си препятствие на двойки в престижния турнир от сериите WTA 125 в португалския град Оейраш. Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 115 000 долара, се оказа непреодолимо предизвикателство за дуото.

В оспорван двубой, който продължи само 48 минути, Томова и Моне отстъпиха с 0:6, 3:6 пред американките Аяна Акли и Фиона Кроули.

Въпреки разочароващата загуба на двойки, 30-годишната Виктория Томова не губи мотивация и ще насочи цялото си внимание към индивидуалното си представяне. Още утре най-добрата българска тенисистка ще се изправи в четвъртфинален сблъсък срещу нидерландката Сузи Ламенс, където ще търси реванш.