Връзките между ОАЕ и Европа са ангажирани със стабилност

Обявяването на тектонични промени в геополитическия ред се е превърнало в рефлекс, сякаш самото им наблюдение води до нови заключения. Международната система никога не е била статична; промяната е неизбежна, тя се оформя от контекста и от изборите, които държавите правят в условия на несигурност.

В настоящия момент на поляризация, отслабени институции и разпадащи се норми, не бива да избираме да стесняваме сътрудничеството до степен, която е непосредствено удобно, или да третираме партньорството като епизодично явление. Трябва да поемем по различен курс.

ОАЕ направиха избор – необходимия избор, да инвестират в партньорства, способни да се развиват с променящите се условия, основани на споделени принципи и подсилени от ангажимент за устойчив диалог. Закрепени в устойчивостта, тези партньорства са нашето най-голямо предимство и най-сигурният ни път към стабилност в нестабилни времена. Когато политическите идеи се разминават, икономическите връзки се разклащат или се случват глобални сътресения, тази устойчивост осигурява механизъм за управление на разногласията и предотвратяване на тяхното втвърдяване в разрив.

За ОАЕ отношенията ни с Европа заемат видно място в този подход. Европа остава важен глобален играч, където ОАЕ могат да заемат ролята на геополитически свързващ елемент, разположен на кръстопътя на световната търговия, динамиката на сигурността и технологичните иновации. Споделяме дял в едни и същи системи и допълваме капацитета си, за да ги укрепим. Важно е да сме обединени в споделените си ценности и в убеждението си, че периодите на несигурност възнаграждават тези, които строят мостове, а не стени.

Когато международната среда преминава през периоди на непредсказуемост, уместният въпрос е дали партньорството може на практика да доведе до устойчивостта, необходима за преодоляване на предизвикателствата на идната епоха. По този показател отношенията между ОАЕ и Европа вече са доказани, преминавайки три „теста“ за устойчивост. Заедно демонстрирахме, че можем да генерираме просперитет въпреки напрежението, да укрепим стабилността в рамките на колебаещите се системи и да подкрепим сигурността и човешкото достойнство във времена на криза. Това са продуктите на усърдната работа, която характеризира нашите дългогодишни отношения и илюстрира силните страни за бъдещето на нашето партньорство.

Генериране на просперитет под напрежение

Просперитетът е капацитет. Той определя маневреността на една страна под напрежение чрез растеж и възможности. Икономическият слой на отношенията между ОАЕ и Европа вече е значителен и нашите връзки имат както мащаба, така и структурната способност да укрепят устойчивостта. Годишната търговия с ЕС достигна 55,6 млрд. EUR за стоки и над 39 млрд. EUR за услуги през 2025 г., което постави блока сред най-значимите търговски партньори на ОАЕ. ЕС остава основна дестинация за инвестиции от Емирствата, докато ОАЕ служи като критичен център за износ и инвестиции за европейски фирми, опериращи в Близкия изток, Африка и Азия. Взаимните инвестиции между ОАЕ и ЕС възлизат на над 328 млрд. EUR, което е значително в момент, когато способността за поддържане на отворени, предвидими търговски и инвестиционни потоци се е превърнала в стратегически актив сама по себе си.

Технологиите променят начина, по който се създава стойност, превръщайки се в ключов двигател на просперитета и основен компонент на дипломацията. Стратегическите диалози, регулаторният обмен и корпоративните партньорства по отношение на нововъзникващите технологии, по-специално изкуствения интелект (ИИ), добавиха ключово измерение към отношенията между ОАЕ и Европа. Европа пое водеща роля в управлението на ИИ, разработвайки регулаторни рамки, които са в центъра на прозрачността, отчетността и човешкия надзор. ОАЕ инвестираха сериозно в инфраструктура на ИИ, развитие на таланти и дипломация на ИИ. През 2025 г. внедряването на изкуствен интелект в ОАЕ достигна над 90%, което е сред най-високите нива в света, и сега в цялата страна има над 450 000 програмисти. Инвестициите, насочени към изкуствен интелект, надхвърлиха 126 милиарда евро през 2024 г. и 2025 г.

Тази конвергенция вече води до конкретни инициативи. Стартирала миналата година, Рамката за сътрудничество между ОАЕ и Франция в областта на изкуствения интелект включва проекти в областта на възобновяемата енергия, усъвършенстваните полупроводници, съвместни изследователски платформи и инвестиции в 1-гигаватов изчислителен комплекс във Франция. Нашето сътрудничество отразява споделеното признание, че капацитетът и надеждната оперативна съвместимост ще оформят следващата фаза от ерата на изкуствения интелект. Системите ще трябва да комуникират през граници, платформи и правни рамки, като същевременно работят в рамките на договорените стандарти и предпазни мерки. Тази оперативна съвместимост ще определи дали ние, в сътрудничество с нашите европейски партньори, ще използваме печалбите от производителността на ИИ, като същевременно смекчаваме рисковете, включително тези за цифровия суверенитет.

Нашият подход се основава и на разбирането, че дигиталното бъдеще на Европа зависи от надеждни партньори, устойчива инфраструктура и споделени стратегически намерения. През февруари 2025 г. ОАЕ и Италия се споразумяха да засилят сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, инфраструктурата за данни и дигиталната трансформация, като ОАЕ се ангажираха с милиарди инвестиции в тези сектори. В индустриалния сектор

На ниво ОАЕ, организациите MGX и G42 подписаха писмо за намерения с италианската Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), с което се установяват планове за развитие на инфраструктура за центрове за данни в Италия с потенциален капацитет до 1 гигават. Успоредно с това, нашето Министерство на инвестициите и италианското правителство се споразумяха да си сътрудничат за създаване на зелени центрове за данни с целеви капацитет до 2 гигавата, подкрепяйки икономическата конкурентоспособност, технологичния суверенитет и стабилността в дългосрочен план.

Укрепване на системите в преход

Просперитетът обаче зависи от функциониращите системи. ОАЕ поддържат дълбок ангажимент към мултилатерализма и спазването на международното право и ние споделяме този ангажимент с нашите партньори в цяла Европа. Като бенефициенти на международен ред, основан на правила, ние имаме общ интерес да поддържаме рамките, които запазват стабилността. В същото време споделяме разбирането, че институциите трябва да могат да реагират по-ефективно на съвременните кризи. Реформата на споделени институции като Организацията на обединените нации се превърна в условие за релевантност. Да сме в крак с геополитическите развития означава да гарантираме, че нашите международни системи са ефикасни, справедливи и способни да служат на човечеството за устойчив просперитет. Застъпничеството и подкрепата за тази реформа са необходими, за да се запази доверието в многостранните институции в един по-плурален и оспорван свят.

Енергийният сектор също претърпява трансформация на системно ниво, като нарастващото глобално преследване на нулеви нетни емисии преосмисля икономическата конкурентоспособност и съживява международното сътрудничество. Амбициозната програма за декарбонизация на Европа повиши търсенето на диверсифицирани енергийни източници и технологии, включително възобновяеми енергийни източници, водород и съхранение на енергия. Собственият енергиен преход на ОАЕ – включващ производство на по-чисти въглеводороди с мащабни инвестиции в чиста енергия – създава допълващи се взаимовръзки, които се простират отвъд краткосрочните съображения за доставки.

През януари 2017 г. ОАЕ стартираха националната „Енергийна стратегия 2050“, за да увеличат приноса на чистата енергия в общия енергиен микс от 25% на 50% до 2050 г. и да намалят въглеродния отпечатък на производството на електроенергия със 70%. През юли 2023 г. ОАЕ обявиха планове за инвестиране на около 46,09 милиарда евро във възобновяеми енергийни източници до 2030 г., за да достигнат нулеви нетни емисии до 2050 г. ОАЕ са проактивен участник в многостранните усилия за климата, като помагат – в партньорство с ЕС – за приемането на знаковия консенсус на ОАЕ по време на 28-ата конференция на ООН по изменение на климата – ангажимент за преход от изкопаеми горива чрез утрояване на възобновяемите енергийни източници и удвояване на енергийната ефективност, потвърждавайки Парижкото споразумение.

Партньорството става по-трайно, когато е основано на дългосрочни проекти. От 2023 г. насам Masdar, компанията за възобновяема енергия на ОАЕ, е инвестирала почти 4,17 милиарда евро нов капитал в проекти с обща мощност около 8 гигавата в 6 страни от ЕС, предимно в Гърция, Испания и Германия. ОАЕ си партнират и с фирми като австрийската OMV по проект за зелен водород, свързвайки ОАЕ директно с програмата за индустриална декарбонизация на Европа. Очаква се 140-мегаватовата електроцентрала да се нареди сред петте най-големи водородни съоръжения в Европа и е планирано да започне работа в края на 2027 г. Чрез проекта OMV ще произвежда до 23 000 тона зелен водород годишно, използвайки възобновяема енергия от вятър, слънчева енергия и водна енергия, спестявайки до 150 000 тона въглеродни емисии годишно. Проекти като този демонстрират как енергийното сътрудничество може да се превърне в споделени стратегически активи, укрепвайки устойчивостта чрез съвместни инвестиции, обмен на технологии и съвместно управление на риска. Предпоставката е практична: енергийните системи трябва да останат надеждни, дори когато стават по-чисти, а преходите са най-устойчиви, когато са организирани, а не резки.

Поддържане на стабилност в криза

Партньорството също така насърчава отговорността в криза. ОАЕ и Европа работят в региони, борещи се с нестабилност. Споделяме отговорност да поддържаме принципна дипломация, да се стремим към хуманитарни действия, които защитават човешкото достойнство, и да си сътрудничим срещу заплахи, които подкопават съвместното съществуване.

Хуманитарният ангажимент е основна точка на сближаване в нашата външнополитическа идентичност. ОАЕ позиционира хуманитарната помощ и помощта за развитие като централни стълбове на международния си ангажимент и е класирана от ООН като един от водещите световни донори на хуманитарна помощ. ОАЕ беше един от най-големите хуманитарни донори в света, като през 2025 г. допринесе с над 1,3 млрд. EUR в подкрепа на глобалните усилия за подпомагане. Европейските държави, колективно и поотделно, също са сред най-щедрите хуманитарни донори в света и най-влиятелните участници в хуманитарната система, като през 2025 г. Европейската комисия допринесе с около 2,6 млрд. EUR за справяне с неотложни глобални кризи.

Нашето хуманитарно сътрудничество се простира в световни кризи, включително Украйна, Газа и Судан, основано на споделен ангажимент за облекчаване на страданията и фокусиране върху човешкия живот.