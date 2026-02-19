От Левски се преклониха пред паметта на Апостола (ВИДЕО)

Президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров, директорът на Академия „Левски“ Елин Топузаков, представителният и вторият отбор на клуба се преклониха пред паметта на Васил Левски.
Те поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола на свободата в София, по повод 153-та годишнина от трагичната му гибел.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДАААААА
19:59 19.02.2026
2 Интересно,
20:17 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Костадин
21:58 19.02.2026
8 Пецата
22:39 19.02.2026
9 Гавра
23:31 19.02.2026