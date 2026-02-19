Новини
От Левски се преклониха пред паметта на Апостола (ВИДЕО)

19 Февруари, 2026 19:33 837 9

"Сините" поднесоха цветя и венци

От Левски се преклониха пред паметта на Апостола (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров, директорът на Академия „Левски“ Елин Топузаков, представителният и вторият отбор на клуба се преклониха пред паметта на Васил Левски.

Те поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола на свободата в София, по повод 153-та годишнина от трагичната му гибел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДАААААА

    4 1 Отговор
    Отлична вест шокираща нас верните фенове. Във дните на Рамазан със 18 чужденци във отбора и още пет треньори. танас и борчо пред паметника на Апостола Левски в дена на обесването от изповядващите исляма си стоят мирно чинно и обират лаври колко обичат името Васил Иванов Кунчев ЛЕВСКИ. НИЩО ЛОШО ЗА РЕЛИГИЯТА НО УБИЙЦИТЕ ОБЕСИЛИ ГО ЗА СПЛАШВАНЕ НА НАРОДА КОЙТО СЕ БОРИ ЗА СВОБОДАТА СИ, СА ПОЗОР.

    19:59 19.02.2026

  • 2 Интересно,

    5 1 Отговор
    защо ултрасите на Левски са неофашисти?!

    20:17 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Костадин

    2 0 Отговор
    Абе гледам нещо им е весело на мечката и Бретон. Май не знаят къде са и защо са там

    21:58 19.02.2026

  • 8 Пецата

    1 0 Отговор
    Добре че е дошъл съветскиа съюз да освободи териториата разбираш ли щот от галфонските комитети никва полза 🤣

    22:39 19.02.2026

  • 9 Гавра

    2 0 Отговор
    С Апостола

    23:31 19.02.2026

