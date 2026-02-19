От Левски се преклониха пред паметта на Апостола (ВИДЕО)

Президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров, директорът на Академия „Левски“ Елин Топузаков, представителният и вторият отбор на клуба се преклониха пред паметта на Васил Левски.

Те поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола на свободата в София, по повод 153-та годишнина от трагичната му гибел.