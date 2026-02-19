Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Даниел Боримиров: Нямаме срок за генерален спонсор

Даниел Боримиров: Нямаме срок за генерален спонсор

19 Февруари, 2026 19:52 827 8

  • левски -
  • почит-
  • патрон -
  • васил левски-
  • софия-
  • даниел боримиров-
  • спонсор

„Предстои да разберем дали на Лудогорец ще му е трудно", каза още изпълнителният директор на Левски

Даниел Боримиров: Нямаме срок за генерален спонсор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ПФК Левски отдаде почит на своя патрон пред паметника на Васил Левски в центъра на София. След поднасянето на цветя и венци изпълнителният директор на клуба - Даниел Боримиров говори пред медиите.

„За жалост в днешни дни не виждаме такъв обединител като Васил Левски. Фактът, че носим това име само по себе си говори за голяма отговорност. Мисля, че ние сме такива отговорни хора”, започна Боримиров.

„Ние, както и преди сме го казвали - ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Мисля, че вървим в правилната посока“.

„Не мога да кажа, че са разочарование загубите от Лудогорец. Мисля, че играхме добре, особено във втория мач. Там показахме, че имаме силите и възможностите. Да, не в едно или две интервюта съм казвал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме по-добри. Мисля, че всеки един от футболистите знае в какъв голям клуб е дошъл и защитават достойно цветовете“, добави той.

"Към момента не мога да кажа нищо за компании. Когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срок за генерален спонсор“, каза Боримиров.

„Предстои да разберем дали на Лудогорец ще му е трудно. Когато играеш на три фронта, е по-трудно да се концентрираш в първенството. Не знам какви са им целите“.

„Мисля, че в Левски няма незаменими футболисти. Макун е един от нашите добри играчи и ще се радваме колкото се може, по-скоро да се върне в игра”, завърши Даниел Боримиров.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    7 2 Отговор
    Генерален спонсор на обора се чака от както Божков подари на бедняка Раев Ациите на клуба.До ден днешен фалшивият собственик Раев не е дал една стотинка от джоба си,тъй като е свикнал само да взима,а факта че толкова години няма голям спонсор говори че никой,ама абсолютно никой бизнесмен няма да си даде парите на Раев просто защото ако го направи все едно ги е хвърлил половината на вятъра,а другата на Наско в джоба.Балъците умряха 1944 г.

    20:05 19.02.2026

  • 2 ВИЕ МУШИКИТЕ

    4 3 Отговор
    Със двете вече сигурни КАЛЪФКИ ТОВА ЧАКАТЕ. ДРУГИТЕ ДА СЕ ИЗДЪНЯТ И ВИЕ НА ГОТОВО НО ПАК КАЛЪФКА ЩЕ ИМА. ЛУДОГОРЕЦ ПЕЧЕЛИ УВАЖЕНИЕ ПАРИ А ВИЕ САМО СЕ ДУЕТЕ. А ЗА СПОНСОРА ПАК ТУПАТЕ ТОПКАТА КОЙТО ДАДЕ ПОВЕЧЕ. НО СКОРО ЩЕ СЕ СПУКА.

    20:09 19.02.2026

  • 3 Петров

    5 1 Отговор
    Ако дойде наистина Генерален спонсор, Сираков е първият който е аут, ти просто оставаш незабележим и сигурно първото което е ще се усъмни как си взел дипломата за основно образование.

    20:11 19.02.2026

  • 4 Варна

    5 2 Отговор
    Само луд може да стане спонсор на помийната нарко...ска яма Уефски.Спонсор ще се намери когато Атанаска и Боримирова се разкарат от клуба.Първо са некадърници,второ са мошеници,така че ще продължават да заливат с лъжи за срещи и спонсори надрусаните олигоф...... от Люлин,а те понеже са с по една гънка в главите си ще продължават да вярват и да викат като побъркани по стадионите, а Раев ще се вози в Г-е класа с пура в ръка хахаххаахааааааааа

    20:14 19.02.2026

  • 5 И ВИЖТЕ СНИМКАТА

    4 2 Отговор
    Пред паметника НА АПОСТОЛА. ПЕТ ШЕСТ БЪЛГАРИ. ТОВА Е ОТБОРА НА НАРОДА. ДРУГОТО ОТ ДРУГИ РЕЛИГИИ. Точен коментар ШЕФЕ. И черепа ги даде АКЦИИТЕ на тууулупа, танас и ревльото ходиха у Дубай да го молят да ги даде на тях за да спасят Бориса от срама и унижението. А той им помага до сега заедно със шиша. Но свърши се от панделката трудно се помага

    20:18 19.02.2026

  • 6 Какви спонсори

    2 1 Отговор
    вас ви няма на картата динамовци хахахахаха , кой ще се занимава с вас

    Коментиран от #8

    20:20 19.02.2026

  • 7 Бай Ганьо

    4 2 Отговор
    Има още един бк
    1914-ти.
    Той е готов да си даде цялата пенсия на Раев.

    20:22 19.02.2026

  • 8 Има ни,

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Какви спонсори":

    има ни, батка, ама едни "други" тая година ще бележат "юбилей" ! Сещаш се, нали?

    21:01 19.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове