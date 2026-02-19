Даниел Боримиров: Нямаме срок за генерален спонсор

ПФК Левски отдаде почит на своя патрон пред паметника на Васил Левски в центъра на София. След поднасянето на цветя и венци изпълнителният директор на клуба - Даниел Боримиров говори пред медиите.

„За жалост в днешни дни не виждаме такъв обединител като Васил Левски. Фактът, че носим това име само по себе си говори за голяма отговорност. Мисля, че ние сме такива отговорни хора”, започна Боримиров.

„Ние, както и преди сме го казвали - ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Мисля, че вървим в правилната посока“.

„Не мога да кажа, че са разочарование загубите от Лудогорец. Мисля, че играхме добре, особено във втория мач. Там показахме, че имаме силите и възможностите. Да, не в едно или две интервюта съм казвал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме по-добри. Мисля, че всеки един от футболистите знае в какъв голям клуб е дошъл и защитават достойно цветовете“, добави той.

"Към момента не мога да кажа нищо за компании. Когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срок за генерален спонсор“, каза Боримиров.

„Предстои да разберем дали на Лудогорец ще му е трудно. Когато играеш на три фронта, е по-трудно да се концентрираш в първенството. Не знам какви са им целите“.

„Мисля, че в Левски няма незаменими футболисти. Макун е един от нашите добри играчи и ще се радваме колкото се може, по-скоро да се върне в игра”, завърши Даниел Боримиров.