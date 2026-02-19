Новини
The New York Times: Киев и Москва обсъдиха нов формат за изтегляне на войските от спорния Донбас
  Тема: Украйна

The New York Times: Киев и Москва обсъдиха нов формат за изтегляне на войските от спорния Донбас

19 Февруари, 2026 19:59, обновена 20 Февруари, 2026 04:09

Изданието пише, че страните са обсъждали и създаването на зона за свободна търговия в потенциалната демилитаризирана зона

The New York Times: Киев и Москва обсъдиха нов формат за изтегляне на войските от спорния Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

През последните седмици представители на Украйна и Русия обсъдиха идеята за създаване на демилитаризирана зона в Донбас, която няма да бъде контролирана от армията на никоя от страните. За това съобщава The New York Times, позовавайки се на трима анонимни източника, запознати с хода на преговорите. Отбелязва се, че тези дискусии възстановяват предложението, изложено, в частност, в 28-точковия "мирен план“ на администрацията на Доналд Тръмп.

Според служителя на аналитичния център Atlantic Council и бившия посланик на САЩ в Киев Уилям Б. Тейлър, демилитаризираната зона може да стане част от "жизнеспособно" уреждане на войната в Украйна.

Въпреки това, трябва да се защитят и интересите на украинската страна. За целта администрацията на Тръмп трябва да окаже натиск върху Русия, счита експертът.

"Важно е това да бъде реално решение, а не наложено, небалансирано. Всяко наложено решение няма да бъде стабилно. То няма да бъде дългосрочно“.

Изданието пише, че страните са обсъждали и създаването на зона за свободна търговия в потенциалната демилитаризирана зона. Инвестиционните перспективи на територията, "която ще бъде притисната между две армии“, изглеждат ограничени, се посочва в материала. Дори при условие на прекратяване на огъня.

Промишлените предприятия в този район са основно разрушени, пишат журналистите. В момента там работи само една въглищна мина, а рискът от възобновяване на военните действия ще съществува още в продължение на много години.


Украйна
