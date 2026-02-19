Новини
Бойко Борисов: Андрей Гюров официално поиска от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър

Бойко Борисов: Андрей Гюров официално поиска от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър

19 Февруари, 2026 20:04

„Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за еврозоната и плана. Но аз мисля, че по-голям е техният грях, защото те с Пеевски правиха Конституция, а ние взехме подкрепа, за да влезем в еврозоната и Шенген.“, коментира лидерът на ГЕРБ

На среща с досегашните министри на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане министър на отбраната и в служебното правителство. От ГЕРБ са дали съгласие и смятат, че това е държавническо решение, съобщават от БНТ.
Бойко Борисов благодари на Росен Желязков и министрите на ГЕРБ в управлението досега за работата, която свършиха през изминалата година. Специално открои еврозоната, Шенген и предоговорените средства по ПВУ.
В международен план смята, че са взети далновидни дългосрочни решения като участието в Съвета за мир на Тръмп и подкрепата за Украйна. Борисов изрази съжаление, че колегите им от център-дясното пространство, вместо да им благодарят, че са поели целия риск с приемането ни в еврозоната, непрекъснато ги критикуват. Призна, че са допускали и грешки, от които се учат.

„Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за еврозоната и плана. Но аз мисля, че по-голям е техният грях, защото те с Пеевски правиха Конституция, а ние взехме подкрепа, за да влезем в еврозоната и Шенген.“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов е доволен, че при предаването на властта новите и старите министри са говорили за приемственост. От служебния кабинет очаква честни избори. Коментира и назначаването на Румяна Бъчварова за началник на кабинета на Андрей Гюров. Тя заемаше същия пост в първия кабинет на Борисов. „С всички, с които съм работил, винаги им пожелавам успех, защото сме били едно семейство, така че и на нея ѝ пожелавам успех. Но за нея това е личен избор.“, допълни той.

Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър и в служебното правителство. Дали са съгласие, защото и според тях това е добро решение в напрегнатата международна обстановка.

„Считам, че беше държавническо, тъй като и министър Запрянов винаги е бил експерт при нас. Той винаги е бил в отбраната като експерт на ГЕРБ и като такъв се е държал. Затова мисля, че ГЕРБ може да поеме отговорност за министър Запрянов в този кабинет. Поискано е официално, официално сме се съгласили.“, поясни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ определи като огромен пропуск на президента и премиера назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер, който ще отговаря за честното провеждане на вота. „Ако е вярно това, което чета, че има забрана да припарва пет години от ЕК като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушение и тежка санкция. И точно този човек да го овластиш да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство… Мисля, че каквито и да са резултатите от изборите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни. Дори не знам с кой акъл са го сложили.“, коментира още Борисов.

Каза, че вниманието на ГЕРБ вече е насочено към предстоящите избори, в които ще влязат с гордо вдигната глава.


  • 1 Майна

    30 31 Отговор
    Унищожители на България
    Всички в това Правителство
    Заедно с основни участници- Радев и Йотова

    Коментиран от #26, #28, #29

    20:06 19.02.2026

  • 2 Копейката

    32 23 Отговор
    Костадинов вече си е напълнил джобовете с евраци,а Борисов чекмеджето с пачки и кюлчета,

    Коментиран от #7

    20:08 19.02.2026

  • 3 тикви

    39 3 Отговор
    пъпеши
    стари бръмбари

    20:08 19.02.2026

  • 4 ФЕЙК - либераст

    50 5 Отговор
    На снимката: Тримата лъжци, крадци, глупаци, мошеници, а по средата............../по ваш избор/

    Коментиран от #11

    20:09 19.02.2026

  • 5 Аве

    27 1 Отговор
    пък язе си помислих че си му обещал нещо!

    20:09 19.02.2026

  • 6 Оди пеша бе

    20 8 Отговор
    Тока поскъпна през януари заради новото правителство

    Коментиран от #49

    20:10 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коментар

    26 7 Отговор
    Методиев да започва да пише показания, че ще му е много неудобно да ги пише на ГМ Димитров. В същото време МВР да вземат металотърсачи и токотърсачи и да започне копането на двора му и разбиването на стените в Банкя докато не се съберат трите милиарда от кеш, злато и криптовалути . Пеевски ще има възможност да си отмъсти за всички санкции издействани му специално от Методиев Борисов

    20:10 19.02.2026

  • 9 Боко и ШиШи ООД

    34 4 Отговор
    "Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за еврозоната и плана"
    Двамата сте пакетирани в Магнитски!!

    20:11 19.02.2026

  • 10 Хаха

    33 5 Отговор
    Хитреца Бочко, ни лук ял ни лук мирисал! Дъртата чанта Бъчварова ще командва момчето за всичко Гюро, а Бочко ще потрива ръчички и ще чака пак да каже аз казах ли ви?
    А дъртия с деменцията сигурно подписва на поразия и поради деменция и старост няма да бъде съден!

    20:11 19.02.2026

  • 11 радкa дълбoчиновa

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФЕЙК - либераст":

    по средата е бaй oнyй

    20:11 19.02.2026

  • 12 отвратен

    25 5 Отговор
    Ами Запрянов трябва да разпише чековете за милиарди които ще получат новите ни братя от робският народ , за получаването на скрабаджийските оръжия !!!

    20:11 19.02.2026

  • 13 гост

    24 5 Отговор
    На предстоящите избори ГЕРБ ще "влязат с гордо вдигната ......ТИКВА"!

    20:12 19.02.2026

  • 14 Майна

    23 13 Отговор
    Не случайно го заклеха на 19 февруари
    Когато обесиха Левски
    Сорос мрази българите, славяните
    При сатанистите винаги има ритуал..
    Българи?!
    Българи ли сме!!!!
    Ще предадем ли Родината?!

    20:12 19.02.2026

  • 15 МиГ

    15 1 Отговор
    Остава надеждата, че също толкова официално от ГЕРБ. Е поискано Румяна Бъчварова да му е шеф на кабинета 🤭

    20:12 19.02.2026

  • 16 Промяната

    20 3 Отговор
    За Борисов е приготвена килия в затвора на град Яши Румъния за да не пречи на свалянето на показания от неговите метастази, които се правиха че не виждат десет години как се упражнява непозволена власт, до като носят герба. Сега ще разберете колко тежи България

    20:12 19.02.2026

  • 17 ТоТо

    24 4 Отговор
    Гербажииската Бъчварка може да е началник само на столичните обществени тойлетни

    20:13 19.02.2026

  • 18 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Не виждам за какво му е тоя з@пъртък

    20:13 19.02.2026

  • 19 Майна

    3 28 Отговор
    Борисов е точен отново. Не се съмнявам че истинските демократични и национални формации ГЕРБ - ДПС -Възраждане ще имат мнозинство и съставят стабилна коалиция.
    ГЕРБ - 65 народни представители
    ДПС - 35 народни представители
    Възраждане - 25 народни представители
    .....
    Общо - 125
    Радев -ПП/ДБ - общо 115

    Коментиран от #22

    20:13 19.02.2026

  • 20 BNEWS научи екслузивно

    25 3 Отговор
    за още срамни сцени по време на скандала между Борисов и Делян Добрев. След обиди на лична основа се стигнало и до размяна на удари. Напрежението в разпадащата се партия е толкова голямо, че вече ескалира без контрол.
    Скандалът бил основно за пари и за решението на Борисов какво е бъдещето на ГЕРБ, за което ще ви информиране допълнително. Най-общо – Добрев нямал място в бъдещите творчески планове на Борисов, който щял да реже живо месо, за да оцелее в тайфуна, който идва насреща. Свадата започнала, когато Добрев цитирал записи. в които Борисов го обижда зад гърба с гнусни обиди.

    По време скандала Борисов обяснил на висок тон, че продължава напред без хора на Пеевски и обвинил Делян Добрев, че е човек на Шишкото.
    После го питал, дали Дебелия го държи с компромат на гей основа. Добрев се засегнал на мъжка чест и скочил на бой и се хванали за гушите с Борисов.
    Росен Желязков бил един от присъстващите в стаята и скочил срещу Борисов, за да го разтърве с Добрев и тогава забил един удар в тялото му и един в брадичката, вероятно без да иска или поне в състояние на афект.

    Коментарът на нашия източник бе буквално: Росен наби Бойко пред всички. Чудим се откъде събра кураж да го направи.

    Лидерът на ГЕРБ подвил опашка след скандала и се покри за няколко дни, за да преживее унижението.

    Каквото и да говорят Борисов и Добрев, техните отношения да тотално скършени и всеки продължава напред по пътя си. Връщане назад няма, а вероятно ГЕРБ ще продължи без Бори

    Коментиран от #24, #41

    20:14 19.02.2026

  • 21 Нямаше ли друг

    8 1 Отговор
    Намерил кого да пита

    20:14 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Майна

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "BNEWS научи екслузивно":

    Ми Борисов е страхлив, ха ха ха
    Делян Добрев поне се обяви против педофилията..

    20:22 19.02.2026

  • 25 хаха

    4 5 Отговор
    Сглобена има работа!

    Тиква + Шопар + прАсен = ВНЛ

    + вГЗраждане (вечната "опозиция" ... поне докато копанаря Простадин си построи къщите де)

    20:24 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Майна

    9 4 Отговор
    Гледаме правителство на скелети
    Деса простакеса реди пасианси с Прокопиева

    Мирише на ..мърша..
    Евроатлантизма се скапва.

    20:26 19.02.2026

  • 28 хаха

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    вГЗраждан ГЕПераст!

    Коментиран от #34

    20:26 19.02.2026

  • 29 хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    "Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."

    20:27 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хаха

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Най-обикновен вГЗраждан пълен полуидиот е всъщност.

    20:28 19.02.2026

  • 32 ГЕРБ ППДБ ШИШИ

    6 8 Отговор
    Не се срамете да се сглобявате знаем че сте циркаджии и в действителност сте от една партия краварска марионетка

    20:29 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Рускиня

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    Какво са 1 милион лев? Моя апартамент в София сентър струва €500,000,00

    20:36 19.02.2026

  • 35 Майна

    7 4 Отговор
    ЦОБ ( Централно оперативно бюро) на ДПС НН, кординационен председателски съвет на ИТН и изпълнителното ръководство на партия "Възраждане" обмислят съвместни протестни действия срещу предложения служебен кабинет на Андрей Гюров. В общо изявление се казва- "Проведе се среща между представители на ДПС,ИТН и Възраждане като е взето решение за общи действия срещу така представеното служебно правителство на Андрей Гюров. Ръководствата на трите демократични и национално отговорни партии са запознати с резултатите от срещата"

    20:39 19.02.2026

  • 36 Стенли

    4 6 Отговор
    Пресцентър ПП. ГЕРБ: Уважаеми Българи! През изминалите дни бяха публикувани проучвания на две социологически агенции! Според "Маркет Линкс" бъдеща формация на господин Румен Радев има преднина пред ГЕРБ с 11.5% а според втората "Мяра" с около 15%. Проведохме вътрешно проучване което извършиха екип от социолози. Според това проучване преднината на евентуалната формация на бъдещия президент е около 5% пред ГЕРБ, трети са ПП/ДБ с 12% ,ДПС с 10 които със сигурност ще имат представители в бъдещото НС. Шанс да бъдат представени имат още две политически формации "Възраждане" и "МЕЧ" с прогнозни резултати 4.5 - 5%. Като все пак предизборната кампания не е започнала и тенденцията би могла да претърпи промяна. Лидера на партията генерал Борисов ясно заяви че е готов да бъде отново премиер при подходящ изборен резултат. Също така призовава трезвомислещите сънародници които се колебаят между "Възраждане" и "МЕЧ" да изберат първата с лидер д-р Костадинов който се е доказал като политик и човек милеещ за България.Нека се състави едно национално правителство между отговорните и родолюбиви политически формации ГЕРБ - ДПС -Възраждане и сме убедени че ПП-ДБ ще изберат развитието на България и не биха създавали пречки за това. Благодарим Ви"

    Коментиран от #37, #64

    20:40 19.02.2026

  • 37 Веско

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Стенли":

    Костадин Костадинов - "До няколко месеца Възраждане ще израсне до първа политическа сила"...Да израсна така че е на ръба за влизане в НС. А Коста такива мечти имаше да продължава да е патерица и да богатее все повече...

    20:41 19.02.2026

  • 38 Елена Гунчева бивш кандидат за ..

    9 5 Отговор
    Вицепрезидент в двойка с Костадинов и бивш депутат от Възраждане -

    Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.

    И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.

    Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....

    Елена Гунчева-Гривова

    20:43 19.02.2026

  • 39 И. ТИЯ. СА. ПРОДАЖНИ БОКЛУЦИ

    4 3 Отговор
    ГАРГАТА КАТО ЧЕ НАРОЧНО ГО СЛОЖИ

    20:43 19.02.2026

  • 40 Майна

    5 3 Отговор
    Виждам ,че някой ме уважава, ха ха ха
    Краде ми ника

    Ами, Възражде със скелети няма как да се кооперира
    Нито с Гроб
    Нито с Мамим
    Да не говорим за ПП
    И със Славуца..

    Ясно сме го заявили

    20:44 19.02.2026

  • 41 БарекНюз

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "BNEWS научи екслузивно":

    Роско плужека набил шефа си Бою праните гащи... дали е истина?

    Коментиран от #44

    20:49 19.02.2026

  • 42 Рапид Виена

    10 2 Отговор
    Ей смешник ,знаем те колко си щеславен ! За това те арестува Рашков ,а не Цветанов !
    Но скоро ще бъдеш политически труп

    20:51 19.02.2026

  • 43 Олемайкооо

    8 1 Отговор
    „С всички, с които съм работил, винаги им пожелавам успех, защото сме били едно семейство, така че и на нея ѝ пожелавам успех. Но за нея това е личен избор.“, допълни той......сектанти....не секунданти...

    20:56 19.02.2026

  • 44 Атина Паднала

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "БарекНюз":

    Дали няма някой да е снимал сеира с телефона си?Очакваме горещи новини -Кличко нокаутира бурисоф.

    20:58 19.02.2026

  • 45 БУЦИ ПОЛУЧАВА ПО-Л-ЮЦИЯ

    12 1 Отговор
    А ПРИДВОРНИТЕ ШУТОВЕ МУ СЕ РАДВАТ

    20:59 19.02.2026

  • 46 Непроверено!

    6 2 Отговор
    Барековците пишат, че е имал спаринг с Добрев и Желязков, обаче колко е вярно това не се знае.

    21:09 19.02.2026

  • 47 Перо

    9 4 Отговор
    Тоя с кафявите петна е доказан дърт, чужд агент и радетел за финансиране и военна помощ на Украйна, в една чужда за нас война! Специалността и образованието му е за спомагателен и обслужващ род войска! Явно не му е дадено това звание за военни заслуги!

    21:11 19.02.2026

  • 48 Деций

    10 2 Отговор
    Ох Боже,този дементен дядо, срам и позор!

    21:12 19.02.2026

  • 49 Я пък тоя гербавия

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Оди пеша бе":

    Тока поскъпна през януари при старото правителство в оставка.

    21:20 19.02.2026

  • 50 Джон Наш

    3 3 Отговор
    Очевидно А.Запрянов е дупка в разбиранията на скептиците за НАТО, ЕС и САЩ. Всички които са осмислили мисията на Дякона е че мястото на България е сред Европейските народи които могат да защитят Чистата и Свята република чрез Глобален технологичен Военен съюз. Харчете си еврото и вярвайте че спасение има отвсякъде където има Европейски демократични ценности. Демокрацията е скъпо нещо което дава на народите да определят Свободата си. Не се хлъзгайте по мейнстрийма който налага потулени и благовидни разбирания за Чиста и Свята кочина!!!

    21:22 19.02.2026

  • 51 Никой

    2 0 Отговор
    Толкова интелигентност в една снимка - то - липсва някой - ама и това е достатъчно. Няма Ябълково дърво - - ама то не е и нужно.

    Може пък - орехово дърво и - то пак ще се открие тайната на Гравитацията, може и - Кокосово.

    Сбирката е обаче "култова" - цял живот на "ведомост" - не че нещо - но ние - трудовите хора - "блъскаме", какво "блъскаме" не е ясно.

    21:24 19.02.2026

  • 52 Стига сте плямпали!

    4 4 Отговор
    Гюров е само за 2 месеца!! Каквото се възпалихте.

    21:27 19.02.2026

  • 53 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    За умрелите или добро или нищо

    21:31 19.02.2026

  • 54 Така де

    1 3 Отговор
    До 52 плямпалото!...То и Гълъбето на катамарана беше уж за два месеца а изкара 7 месеца ини наби 6 млрд такса Боташ. Ти сигурен ли си че Йотовица не ни набива следващия Боташ, А? А правил ли си анализ дали не ни гласят същото с шарлатаните? Ами Джем Корп, ами тунели мостове и магистрали? Всичко започва с леко подухване пред Гундяев и после отнася държавата. Това е общотото между жената и урагана! Който разбрал, разбрал!!! Ваш Змей Горянин.

    21:43 19.02.2026

  • 55 Отвратени от Мадуро

    4 0 Отговор
    Защо ми се струва , че Томислав гледа с отвращение , а Желязков направо се чувства омерзен ?

    21:51 19.02.2026

  • 56 Хо хо

    3 3 Отговор
    Лама Гюров дйоде да цепи стотинката на две и да харчи евровата мазнинка на Бацо. 14 милярда за 14 дни. Че тоя човек няма интегритет. Работил е в филиал на Сбербанк, рецепционист в голф клуб и изгонен от БНБ. На тоя шарлатан-председател на ПГ на ППДБ кой му верва? Да се пръждосва с криминала Цицелкоф и Гундяевата коленичеща!

    21:55 19.02.2026

  • 57 Тома

    4 1 Отговор
    Запрянката е много ценен кадър.Той знае как се целуват г.зове първо на съветски генерали сега на натовски

    22:00 19.02.2026

  • 58 Промяна

    3 3 Отговор
    РАДЕВ ЩЕ Е 10 ПРОЦЕНТА ОСТАНАЛОТО СА ПРОСТИ ЗАБЛУДИ ЗА НЕВЕЖИ ПАРЛАМАТА И РАДЕВ НЕЗНАМ С КОЙ ЩЕ ОБЩУВА

    22:04 19.02.2026

  • 59 Мунчо

    4 2 Отговор
    Идеални са за тримата глупаци! Липсват им само раираните костюми и Прасето!

    22:05 19.02.2026

  • 60 Урсула ми вика

    1 3 Отговор
    И що е ходил да целува на Баце ръката за Запрянов? Отговора е лесен? Ще целува на Урсула и Дончо г...за. Вчера Желязков уволни всичките зам. министри. Лесно му е на Лама Гюро да дойде на готово да си харчи евраци. Парен каша духа и Бачваровица да застава на колене пред Винету да спасява ППДБ.

    22:14 19.02.2026

  • 61 магнолия

    3 1 Отговор
    До къде се докараха. Някакъв световно неизвестен разкаран подполковник и за кратко депутат ,да брани Б.Б и залязващия ГЕРБ

    Коментиран от #63

    22:21 19.02.2026

  • 62 Къдравата Сю

    2 1 Отговор
    Докато ППДБ си правят ала бала с двама президенти аз се отспах в масивите на познайте къде? Брех Тоя Цицелкоф, много недосегаем бре. Нема и сто минути и вече е аут. Ами Янкулов или Оня с локвата на митницата. Каза ви се, бързи избори, докато лудите се налудуват, умните се на умуват.

    22:27 19.02.2026

  • 63 Развитие

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "магнолия":

    Хахахахаха ще има да чакаш това което си надраскал в следващите 50 години Борисов ще е тук Много залязоха през годините но Борисов е тук

    22:27 19.02.2026

  • 64 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Стенли":

    Радев ще има 10 процента и това е лимита му Радев с кого ще общува и как Незнае да води диалог незнае да е дипломатичен незнае че в парламента има още много други Радев никога и нищо не е работил за държавата Какво предлага сега ОТ години се вижда всичко

    22:32 19.02.2026

  • 65 До Промяна и Развитие

    1 0 Отговор
    Добър анализ като за начало. Важното е да не се подаваме на тролетариата от продажния мейнстрийм и да правим добри анализи съобразени с правилата на форума. Плюс, плюс и да се подържаме.

    22:42 19.02.2026

  • 66 Малевица

    1 0 Отговор
    Той и за тебе има много верни неща и се чудим с какъв акъл още се натискаш в политиката ?Като мястото тие при бай Ставри.Каъо си напълнихте чекмеджетата и си вдигна гордо главата.Почти до фалит докарахте АЕЦ от крадене.Набутсхте ни ,на мен точно 100%по -голяма сметка за ток и се правите на луди.Вие с Дебелян сте най-големите крадци.А да не говорим за простотията ви.Показа я и днес с последния си жест.Ненормална работа и да се хилиш като пача.Дано скоро ги последвате тези над които си правите пиар ,за да смачкате ПЧ ,както в Тик-Ток на записа говорихте с Магнита.Всичко се връща .

    23:47 19.02.2026

