Бойко Борисов: Андрей Гюров официално поиска от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър

На среща с досегашните министри на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане министър на отбраната и в служебното правителство. От ГЕРБ са дали съгласие и смятат, че това е държавническо решение, съобщават от БНТ.

Бойко Борисов благодари на Росен Желязков и министрите на ГЕРБ в управлението досега за работата, която свършиха през изминалата година. Специално открои еврозоната, Шенген и предоговорените средства по ПВУ.

В международен план смята, че са взети далновидни дългосрочни решения като участието в Съвета за мир на Тръмп и подкрепата за Украйна. Борисов изрази съжаление, че колегите им от център-дясното пространство, вместо да им благодарят, че са поели целия риск с приемането ни в еврозоната, непрекъснато ги критикуват. Призна, че са допускали и грешки, от които се учат.

„Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за еврозоната и плана. Но аз мисля, че по-голям е техният грях, защото те с Пеевски правиха Конституция, а ние взехме подкрепа, за да влезем в еврозоната и Шенген.“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов е доволен, че при предаването на властта новите и старите министри са говорили за приемственост. От служебния кабинет очаква честни избори. Коментира и назначаването на Румяна Бъчварова за началник на кабинета на Андрей Гюров. Тя заемаше същия пост в първия кабинет на Борисов. „С всички, с които съм работил, винаги им пожелавам успех, защото сме били едно семейство, така че и на нея ѝ пожелавам успех. Но за нея това е личен избор.“, допълни той.

Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър и в служебното правителство. Дали са съгласие, защото и според тях това е добро решение в напрегнатата международна обстановка.

„Считам, че беше държавническо, тъй като и министър Запрянов винаги е бил експерт при нас. Той винаги е бил в отбраната като експерт на ГЕРБ и като такъв се е държал. Затова мисля, че ГЕРБ може да поеме отговорност за министър Запрянов в този кабинет. Поискано е официално, официално сме се съгласили.“, поясни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ определи като огромен пропуск на президента и премиера назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер, който ще отговаря за честното провеждане на вота. „Ако е вярно това, което чета, че има забрана да припарва пет години от ЕК като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушение и тежка санкция. И точно този човек да го овластиш да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство… Мисля, че каквито и да са резултатите от изборите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни. Дори не знам с кой акъл са го сложили.“, коментира още Борисов.

Каза, че вниманието на ГЕРБ вече е насочено към предстоящите избори, в които ще влязат с гордо вдигната глава.