Бойко Борисов: Андрей Гюров официално поиска от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър

На среща с досегашните министри на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане министър на отбраната и в служебното правителство. От ГЕРБ са дали съгласие и смятат, че това е държавническо решение, съобщават от БНТ.
Бойко Борисов благодари на Росен Желязков и министрите на ГЕРБ в управлението досега за работата, която свършиха през изминалата година. Специално открои еврозоната, Шенген и предоговорените средства по ПВУ.
В международен план смята, че са взети далновидни дългосрочни решения като участието в Съвета за мир на Тръмп и подкрепата за Украйна. Борисов изрази съжаление, че колегите им от център-дясното пространство, вместо да им благодарят, че са поели целия риск с приемането ни в еврозоната, непрекъснато ги критикуват. Призна, че са допускали и грешки, от които се учат.
„Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за еврозоната и плана. Но аз мисля, че по-голям е техният грях, защото те с Пеевски правиха Конституция, а ние взехме подкрепа, за да влезем в еврозоната и Шенген.“, коментира лидерът на ГЕРБ.
Борисов е доволен, че при предаването на властта новите и старите министри са говорили за приемственост. От служебния кабинет очаква честни избори. Коментира и назначаването на Румяна Бъчварова за началник на кабинета на Андрей Гюров. Тя заемаше същия пост в първия кабинет на Борисов. „С всички, с които съм работил, винаги им пожелавам успех, защото сме били едно семейство, така че и на нея ѝ пожелавам успех. Но за нея това е личен избор.“, допълни той.
Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър и в служебното правителство. Дали са съгласие, защото и според тях това е добро решение в напрегнатата международна обстановка.
„Считам, че беше държавническо, тъй като и министър Запрянов винаги е бил експерт при нас. Той винаги е бил в отбраната като експерт на ГЕРБ и като такъв се е държал. Затова мисля, че ГЕРБ може да поеме отговорност за министър Запрянов в този кабинет. Поискано е официално, официално сме се съгласили.“, поясни Борисов.
Лидерът на ГЕРБ определи като огромен пропуск на президента и премиера назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер, който ще отговаря за честното провеждане на вота. „Ако е вярно това, което чета, че има забрана да припарва пет години от ЕК като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушение и тежка санкция. И точно този човек да го овластиш да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство… Мисля, че каквито и да са резултатите от изборите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни. Дори не знам с кой акъл са го сложили.“, коментира още Борисов.
Каза, че вниманието на ГЕРБ вече е насочено към предстоящите избори, в които ще влязат с гордо вдигната глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Всички в това Правителство
Заедно с основни участници- Радев и Йотова
Коментиран от #26, #28, #29
20:06 19.02.2026
2 Копейката
Коментиран от #7
20:08 19.02.2026
3 тикви
стари бръмбари
20:08 19.02.2026
4 ФЕЙК - либераст
Коментиран от #11
20:09 19.02.2026
5 Аве
20:09 19.02.2026
6 Оди пеша бе
Коментиран от #49
20:10 19.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коментар
20:10 19.02.2026
9 Боко и ШиШи ООД
Двамата сте пакетирани в Магнитски!!
20:11 19.02.2026
10 Хаха
А дъртия с деменцията сигурно подписва на поразия и поради деменция и старост няма да бъде съден!
20:11 19.02.2026
11 радкa дълбoчиновa
До коментар #4 от "ФЕЙК - либераст":по средата е бaй oнyй
20:11 19.02.2026
12 отвратен
20:11 19.02.2026
13 гост
20:12 19.02.2026
14 Майна
Когато обесиха Левски
Сорос мрази българите, славяните
При сатанистите винаги има ритуал..
Българи?!
Българи ли сме!!!!
Ще предадем ли Родината?!
20:12 19.02.2026
15 МиГ
20:12 19.02.2026
16 Промяната
20:12 19.02.2026
17 ТоТо
20:13 19.02.2026
18 ООрана държава
20:13 19.02.2026
19 Майна
ГЕРБ - 65 народни представители
ДПС - 35 народни представители
Възраждане - 25 народни представители
.....
Общо - 125
Радев -ПП/ДБ - общо 115
Коментиран от #22
20:13 19.02.2026
20 BNEWS научи екслузивно
Скандалът бил основно за пари и за решението на Борисов какво е бъдещето на ГЕРБ, за което ще ви информиране допълнително. Най-общо – Добрев нямал място в бъдещите творчески планове на Борисов, който щял да реже живо месо, за да оцелее в тайфуна, който идва насреща. Свадата започнала, когато Добрев цитирал записи. в които Борисов го обижда зад гърба с гнусни обиди.
По време скандала Борисов обяснил на висок тон, че продължава напред без хора на Пеевски и обвинил Делян Добрев, че е човек на Шишкото.
После го питал, дали Дебелия го държи с компромат на гей основа. Добрев се засегнал на мъжка чест и скочил на бой и се хванали за гушите с Борисов.
Росен Желязков бил един от присъстващите в стаята и скочил срещу Борисов, за да го разтърве с Добрев и тогава забил един удар в тялото му и един в брадичката, вероятно без да иска или поне в състояние на афект.
Коментарът на нашия източник бе буквално: Росен наби Бойко пред всички. Чудим се откъде събра кураж да го направи.
Лидерът на ГЕРБ подвил опашка след скандала и се покри за няколко дни, за да преживее унижението.
Каквото и да говорят Борисов и Добрев, техните отношения да тотално скършени и всеки продължава напред по пътя си. Връщане назад няма, а вероятно ГЕРБ ще продължи без Бори
Коментиран от #24, #41
20:14 19.02.2026
21 Нямаше ли друг
20:14 19.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Майна
До коментар #20 от "BNEWS научи екслузивно":Ми Борисов е страхлив, ха ха ха
Делян Добрев поне се обяви против педофилията..
20:22 19.02.2026
25 хаха
Тиква + Шопар + прАсен = ВНЛ
+ вГЗраждане (вечната "опозиция" ... поне докато копанаря Простадин си построи къщите де)
20:24 19.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Майна
Деса простакеса реди пасианси с Прокопиева
Мирише на ..мърша..
Евроатлантизма се скапва.
20:26 19.02.2026
28 хаха
До коментар #1 от "Майна":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
вГЗраждан ГЕПераст!
Коментиран от #34
20:26 19.02.2026
29 хаха
До коментар #1 от "Майна":"Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
20:27 19.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хаха
До коментар #30 от "Гост":Най-обикновен вГЗраждан пълен полуидиот е всъщност.
20:28 19.02.2026
32 ГЕРБ ППДБ ШИШИ
20:29 19.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Рускиня
До коментар #28 от "хаха":Какво са 1 милион лев? Моя апартамент в София сентър струва €500,000,00
20:36 19.02.2026
35 Майна
20:39 19.02.2026
36 Стенли
Коментиран от #37, #64
20:40 19.02.2026
37 Веско
До коментар #36 от "Стенли":Костадин Костадинов - "До няколко месеца Възраждане ще израсне до първа политическа сила"...Да израсна така че е на ръба за влизане в НС. А Коста такива мечти имаше да продължава да е патерица и да богатее все повече...
20:41 19.02.2026
38 Елена Гунчева бивш кандидат за ..
Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.
И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.
Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....
Елена Гунчева-Гривова
20:43 19.02.2026
39 И. ТИЯ. СА. ПРОДАЖНИ БОКЛУЦИ
20:43 19.02.2026
40 Майна
Краде ми ника
Ами, Възражде със скелети няма как да се кооперира
Нито с Гроб
Нито с Мамим
Да не говорим за ПП
И със Славуца..
Ясно сме го заявили
20:44 19.02.2026
41 БарекНюз
До коментар #20 от "BNEWS научи екслузивно":Роско плужека набил шефа си Бою праните гащи... дали е истина?
Коментиран от #44
20:49 19.02.2026
42 Рапид Виена
Но скоро ще бъдеш политически труп
20:51 19.02.2026
43 Олемайкооо
20:56 19.02.2026
44 Атина Паднала
До коментар #41 от "БарекНюз":Дали няма някой да е снимал сеира с телефона си?Очакваме горещи новини -Кличко нокаутира бурисоф.
20:58 19.02.2026
45 БУЦИ ПОЛУЧАВА ПО-Л-ЮЦИЯ
20:59 19.02.2026
46 Непроверено!
21:09 19.02.2026
47 Перо
21:11 19.02.2026
48 Деций
21:12 19.02.2026
49 Я пък тоя гербавия
До коментар #6 от "Оди пеша бе":Тока поскъпна през януари при старото правителство в оставка.
21:20 19.02.2026
50 Джон Наш
21:22 19.02.2026
51 Никой
Може пък - орехово дърво и - то пак ще се открие тайната на Гравитацията, може и - Кокосово.
Сбирката е обаче "култова" - цял живот на "ведомост" - не че нещо - но ние - трудовите хора - "блъскаме", какво "блъскаме" не е ясно.
21:24 19.02.2026
52 Стига сте плямпали!
21:27 19.02.2026
53 Ха ха ха ха ха ха ха
21:31 19.02.2026
54 Така де
21:43 19.02.2026
55 Отвратени от Мадуро
21:51 19.02.2026
56 Хо хо
21:55 19.02.2026
57 Тома
22:00 19.02.2026
58 Промяна
22:04 19.02.2026
59 Мунчо
22:05 19.02.2026
60 Урсула ми вика
22:14 19.02.2026
61 магнолия
Коментиран от #63
22:21 19.02.2026
62 Къдравата Сю
22:27 19.02.2026
63 Развитие
До коментар #61 от "магнолия":Хахахахаха ще има да чакаш това което си надраскал в следващите 50 години Борисов ще е тук Много залязоха през годините но Борисов е тук
22:27 19.02.2026
64 Промяна
До коментар #36 от "Стенли":Радев ще има 10 процента и това е лимита му Радев с кого ще общува и как Незнае да води диалог незнае да е дипломатичен незнае че в парламента има още много други Радев никога и нищо не е работил за държавата Какво предлага сега ОТ години се вижда всичко
22:32 19.02.2026
65 До Промяна и Развитие
22:42 19.02.2026
66 Малевица
23:47 19.02.2026