Левски натиска, за да уреди Переа за Лудогорец

Левски ще направи всичко възможно, за да уреди най-новото си попълнение Хуан Переа с картотека още за мача за BET.bg Суперкупа на България с Лудогорец. Мачът е във вторник и е почти невъзможно дотогава колумбиецът да получи работна виза и съответно разрешение да играе за Левски, пише "Мач Телеграф".

„Сините“ обаче все пак залагат на основния си коз. Това администраторът Райко Якимов, който е истински майстор в скоростното уреждане на футболисти, които нямат паспорт от ЕС.