Левски натиска, за да уреди Переа за Лудогорец

31 Януари, 2026 11:29 645 1

  • хуан переа-
  • футбол-
  • левски-
  • лудогорец-
  • суперкупа на българия

Мачът е във вторник и е почти невъзможно дотогава колумбиецът да получи работна виза и съответно разрешение да играе за Левски

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще направи всичко възможно, за да уреди най-новото си попълнение Хуан Переа с картотека още за мача за BET.bg Суперкупа на България с Лудогорец. Мачът е във вторник и е почти невъзможно дотогава колумбиецът да получи работна виза и съответно разрешение да играе за Левски, пише "Мач Телеграф".

„Сините“ обаче все пак залагат на основния си коз. Това администраторът Райко Якимов, който е истински майстор в скоростното уреждане на футболисти, които нямат паспорт от ЕС.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Чочо

    1 0 Отговор
    Така е написано заглавието, че все едно Левски искат да го уредят за клуба на Лудогорец, а не да играе срещу тях 😀

    12:38 31.01.2026

