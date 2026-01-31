Новини
Зимната селекция на Левски приключи

Зимната селекция на Левски приключи

31 Януари, 2026 09:59

  • хуан переа-
  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • купата на българия-
  • левски

Старши треньорът Хулио Веласкес ще има задачата да атакува титлата и Купата на България с наличните футболисти

Зимната селекция на Левски приключи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С привличането на нападателя Хуан Переа приключи зимната селекция на „сините“, твърди „Мач Телеграф“. Старши треньорът Хулио Веласкес ще има задачата да атакува титлата и Купата на България с наличните футболисти. Няма да има и изходящи трансфери от „Герена“, поне до лятото.

Клубът има една основна цел до края сезона по отношение на селекцията – намирането на качествен централен защитник. Той да подсили тима през летния трансферен прозорец.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 ДрБр

    1 1 Отговор
    Лесна приключи!

    10:45 31.01.2026

  • 2 Левски - Ново начало

    0 0 Отговор
    Когато падна ДП,кухорогите загубиха шансовете си за титла!

    10:53 31.01.2026

  • 3 ДА ДВАМА ОТ ОТБОРИ В МОМЕНТА СЛАБИ

    0 0 Отговор
    И нищо не продаде пак наситу. Само фейкове лъжи за милиони евра и един гол газ накрая. Май..кун сангаре Петков ИИИ накрая един хасковски каун. Шампиони. Тоя има дългове за 35 милиона лева и лихви и на общината още 2 милиона а шампион щял да става. Какво и да е лудите не ги харесвам но бавно методично и донякъде умно трупат евра а не правят задължения. А тук и там само суперлативи за звезди НЕКВИ у танасови двор оферти за милиони и накрая един гол газ. ПОЗОР СТЕ ВЕЧЕ ШЕСТ ГОДИНИ ТАНАСЕ. САМО ОПРАВДАНИЯ И ДАЛАВЕРИ.

    11:17 31.01.2026

