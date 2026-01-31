Зимната селекция на Левски приключи

С привличането на нападателя Хуан Переа приключи зимната селекция на „сините“, твърди „Мач Телеграф“. Старши треньорът Хулио Веласкес ще има задачата да атакува титлата и Купата на България с наличните футболисти. Няма да има и изходящи трансфери от „Герена“, поне до лятото.

Клубът има една основна цел до края сезона по отношение на селекцията – намирането на качествен централен защитник. Той да подсили тима през летния трансферен прозорец.