Зимната селекция на Левски приключи

С привличането на нападателя Хуан Переа приключи зимната селекция на „сините“, твърди „Мач Телеграф“. Старши треньорът Хулио Веласкес ще има задачата да атакува титлата и Купата на България с наличните футболисти. Няма да има и изходящи трансфери от „Герена“, поне до лятото.
Клубът има една основна цел до края сезона по отношение на селекцията – намирането на качествен централен защитник. Той да подсили тима през летния трансферен прозорец.
1 ДрБр
10:45 31.01.2026
2 Левски - Ново начало
10:53 31.01.2026
3 ДА ДВАМА ОТ ОТБОРИ В МОМЕНТА СЛАБИ
11:17 31.01.2026