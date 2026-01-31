Нападател на Ман Юнайтед може да се озове в Ювентус в последните часове на прозореца

Ювентус продължава да търси варианти за засилване на атаката си в последните часове на трансферния прозорец. Твърди се, че “бианконерите” разглеждат нападателя на Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед като основна алтернатива, ако трансферът на Рандал Коло Муани не успее да се осъществи навреме.

Договорът на 23-годишния нидерландец с 20-кратните английски шампиони е до лятото на 2029 г. През този сезон Зиркзее взе участие в 10 мача от Премиър лийг, в които отбеляза 1 гол.

По-рано Зиркзее беше свързван с трансфер в Рома, но сделката пропадна непосредствено след уволнението на мениджъра на Рубен Аморим.

Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 25 млн евро, което се твърди че влиза в рамките на възможното от страна на “старата госпожа”.