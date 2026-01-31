В шоу с пет гола: Лацио измъкна победата над Дженоа в стотната минута

Лацио беше много близо до това да пропилее аванс от два гола, но в крайна сметка стигна до драматична победа с 3:2 над Дженоа в първи двубой от 23-ия кръг на италианската Серия А, игран на „Олимпико“.

И петте попадения паднаха след почивката, когато Педро откри в 56-ата минута от дузпа, а Кенет Тейлър удвои в 62-ата минута. „Грифоните“ обаче се върнаха в двубоя след голове на Руслан Малиновски, също от бялата точка, в 67-ата и на Витиня в 75-ата минута. Столичани обаче стигнаха до крайния успех в десетата минута от добавеното време, когато Данило Каталди беше точен от нова дузпа.

През първото полувреме гостите имаха по-чистите положения, като отправиха цели осем удара, а Лацио така и не стигна до точен изстрел към вратата.

В началото на втората част обаче нещата се промениха. В 54-ата минута главният съдия Лука Дзуферли бе привикан от ВАР да преразгледа ситуация за евентуална игра с ръка в наказателното поле на Дженоа. След като лично изгледа повторенията, арбитърът посочи бялата точка. Педро пое отговорността и в 56-ата минута реализира хладнокръвно, изпращайки топката в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Джъстин Бейлоу.

Само шест минути по-късно Лацио удвои преднината си. Кенет Тейлър получи отличен пас от Густав Исаксен и с прецизен удар в десния ъгъл направи резултата 2:0, като Бейлоу нямаше шанс за реакция.

След нова намеса на ВАР последва втора дузпа в срещата, този път отсъдена в полза на Дженоа. Иван Проведел докосна топката, но не успя да спре изстрела на Руслан Малиновский от бялата точка в 67-ата минута, връщайки интригата в двубоя.

Четвърт час преди края гостите стигнаха и до изравняване. Витиня се възползва от отскочила топка в наказателното поле и я прати в мрежата зад Проведел за 2:2.

Развръзката настъпи дълбоко в добавеното време. В осмата минута след изтичането на редовните 90 Лацио получи нов наказателен удар, а Данило Каталди бе безпогрешен от дузпата, осигурявайки драматичния успех за римския тим.

След този успех римските „орли“ заемат осмата позиция във временното класиране с актив от 32 точки и на цели осем от зона „Европа“, докато Дженоа остава 16-и с 23 точки и шест преднина пред опасната зона.