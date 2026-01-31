Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в събота (31 януари)

Спортът по ТВ в събота (31 януари)

31 Януари, 2026 08:30 705 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (31 януари) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, супер Г, жени Евроспорт 2

13.20 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, мъже Евроспорт 1

13.45 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, пети етап Евроспорт 2

14.00 Бохум – Шалке Диема спорт 3

14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Карлсруе Диема спорт

14.00 Холщайн – Гройтер Фюрт Нова спорт

14.00 Сноуборд, Световна купа, Паралелен слалом БНТ 3

14.15 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал ди Фаса, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1

14.30 Стоук – Саутхемптън Диема спорт 2

15.00 Овиедо – Жирона МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

16.00 Пиза – Сасуоло МАХ Спорт 3

16.00 Колокрос: Световен шампионат, Хулст, жени Евроспорт 2

16.30 Айнтрахт – Байер Диема спорт 3

16.30 Лайпциг – Майнц Нова спорт

17.00 Лийдс – Арсенал Диема спорт 2

17.00 Брайтън – Евертън Диема спорт

17.15 Осасуна – Виляреал МАХ Спорт 4

17.30 Алкмаар – НЕК Ринг

17.30 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

19.00 Волейбол, Славия – ЦПВК БНТ 3

19.00 Наполи – Фиорентина МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, ЦСКА – Берое МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Гротадзолина – Монца МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Гранада – Рио Бреоган Нова спорт

19.30 Леванте – Атлетико МАХ Спорт 4

19.30 Хамбургер – Байерн Диема спорт 3

19.30 Челси – Уест Хем Диема спорт 2

20.00 Лориен – Нант Диема спорт

20.45 Формула "Е": Световен шампионат в Маями Евроспорт 2

21.00 Баскетбол, Билбао – Ховентуд Нова спорт

21.00 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

21.30 Кайзерслаутерн – Елверсберг Диема спорт 3

21.45 Каляри – Верона МАХ Спорт 3

22.00 Елче – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Ливърпул – Нюкасъл Диема спорт 2

22.00 Дънди Юнайтед – Хартс Ринг

22.05 Монако – Рен Диема спорт

22.15 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, трети ден Евроспорт 2

02.00 ВКБ 50, бойно събитие Диема спорт 3

04.00 UFC, Волкановски срещу Лопес МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ