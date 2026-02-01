Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Антонио Конте: Това не е футбол, а истинско изпитание за оцеляване

1 Февруари, 2026 15:34 532 0

Треньорът на Наполи разкритикува безмилостния график в италианската Серия А

Антонио Конте: Това не е футбол, а истинско изпитание за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наставникът на Наполи - Антонио Конте, остро разкритикува безмилостния график в италианската Серия А. След драматичния успех над Фиорентина, който донесе ценни точки, но и нови главоболия за тима, треньорът не скри разочарованието си от поредната тежка контузия – този път на капитана Джовани Ди Лоренцо.

„Това не е футбол, а истинско изпитание за оцеляване. Мач след мач, без почивка, принуждаваме футболистите да играят на ръба на възможностите си. Така се стига до травми, които съсипват кариери и обезличават играта“, заяви Конте пред DAZN, видимо афектиран от ситуацията.

Списъкът с отсъстващи в лагера на неаполитанци вече е обезпокоително дълъг – Кевин Де Бройне, Давид Нерес, Били Гилмор, Андре-Франк Замбо Ангиса, Матео Политано и Ваня Милинкович-Савич са извън строя, а сега към тях се присъединява и Ди Лоренцо, за когото се подозира сериозна травма на коляното.

„Ако продължаваме да играем по 60 мача на сезон, без да разполагаме с по-широк състав, това е чисто самоубийство. Футболът се превръща в бизнес, в който клубовете гонят приходи, но накрая плащат с контузени играчи и загубено качество на терена“, допълни Конте, цитиран от Ройтерс.

Треньорът използва колоритна метафора, за да опише порочния кръг, в който са попаднали водещите отбори: „Клубовете приличат на куче, което се върти в кръг, гонейки опашката си – борим се за участие в повече турнири, за да печелим повече, но това води само до по-големи разходи и още по-голямо напрежение върху футболистите.“

Въпреки трудностите, Конте не пропусна да похвали своите момчета за борбения дух и отдадеността, с които се справят с предизвикателствата.

„Тези играчи правят чудеса, въпреки че често нямаме достатъчно опции на резервната скамейка. Ако сезонът започваше днес с този състав, реално ли е да очакваме Наполи да се бори за челните места? Нека бъдем честни“, завърши той, намеквайки за нуждата от промяна в организацията на футболните първенства.


