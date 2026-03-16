Арне Слот посочи проблемите на Ливърпул

16 Март, 2026 10:29 670 2

Наставникът коментира проблемите в играта на отбора след равенството с Тотнъм (1:1)

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази разочарование от повтарящите се проблеми на отбора през този сезон, включващи допуснати късни голове и пропуснати положения, което води до незадоволителни резултати и по-малко точки от очакваното.

Наставникът коментира проблемите в играта на отбора след равенството с Тотнъм (1:1).

„Отново в последната минута, отново след като можехме да вкараме сами, и отново напускаме терена с разочароващ резултат. Нашите допуснати голове в края на мача не винаги са еднакви. Невъзможно е да се сравнява рикошетът срещу Уулвс с днешния удар на Ричарлисон. Всички положения на противника възникваха благодарение на центрирания и отбити топки, а ние не успявахме бързо да си върнем притежанието на топката. В последните 20 минути имахме контраатаки, но не успяхме да ги реализираме. През този сезон допуснатите голове в последните минути изобщо не ни изненадват", коментира наставникът.

"Не успяваме да реализираме положенията, които създаваме. В нашата игра има елементи, които определено трябва да подобрим, и точно затова сме в това положение."

"Допуснахме прекалено много голове, за да съберем броя точки, на който аз и този клуб сме свикнали. Имаме много добри атакуващи качества, но ако не вкарвате достатъчно, трябва да пазите вратата си суха, а през този сезон не се справяхме достатъчно добре с това“, каза Слот в интервю за Sky Sports.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАЙ ГОЛЕМИЯ

    5 0 Отговор
    ПРОБЛЕМ Е САМИЯ СЛОТ.ВЪН НЕКАДЪРНИК

    10:41 16.03.2026

  • 2 Един друг

    2 0 Отговор
    Най - големия проблем на Ливърпул е Арне Слот, но само той и собственика не са го разбрали още.

    11:44 16.03.2026

