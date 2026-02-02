Лучано Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети сподели мнението си за победата на своя тим с 4:1 над Парма в мач от Серия "А".

След двубоя Бремер и Уестън Маккени отправиха похвали към специалиста, като американецът дори го определи като „уникален“.

„Разбира се, приятно е, ако са казали това“, отговори Спалети.

„За мен е важно да имам разбирателство с отбора, който иска да се наслаждава на играта, защото точно така се разкрива нивото на майсторство, което видяхме. Футболистите никога не трябва да се изключват от мача, винаги трябва да са концентрирани и готови за следващата ситуация“, продължи той.

„Всеки мач е стъпка в процеса на учене, това е непрекъснат процес. Казах на момчетата, че не трябва да хвалят мен, а съотборниците си", подчерта Спалети.

„Ювентус има потенциала да се превърне във велик отбор, включително благодарение на единството и удоволствието, което изпитват на тренировки и в мачовете. Те съчетават ентусиазъм с целеустременост, независимо какво се изисква от тях“, завърши Лучано Спалети.