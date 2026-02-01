Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тотнъм показа характер срещу Манчестър Сити

1 Февруари, 2026 20:30 494 1

Мачът завърши наравно

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Домакините от Тотнъм успяха да измъкнат ценна точка срещу Манчестър Сити, след като губеха с 0:2 до началото на второто полувреме. Срещата от 24-ия кръг на английската Висша лига завърши при резултат 2:2, като предложи истински спектакъл на феновете.

В 11-ата минута „гражданите“ откриха резултата чрез Раян Шерки, който се възползва от прецизен пас на Ерлинг Холанд и не остави шансове на вратаря на Тотнъм.

Малко преди почивката, в 44-ата минута, Антоан Семеньо удвои преднината на гостите, след като Бернардо Силва организира отлична атака.

След почивката обаче, съдбата се усмихна на „шпорите“. В 53-ата минута новото попълнение на Манчестър Сити Марк Гехи неволно прати топката в собствената си врата, връщайки надеждите на лондончани. Натискът на Тотнъм даде резултат в 70-ата минута, когато Доминик Соланке реализира изравнителното попадение и взриви трибуните.

Това равенство е пето за Манчестър Сити през сезона, като тимът на Пеп Гуардиола вече изостава с шест точки от лидера Арсенал и заема второто място във временното класиране. Тотнъм, от своя страна, записва осмо реми и се намира на 14-а позиция в таблицата.


  • 1 Брата

    0 1 Отговор
    С помоща на съдийте!!!

    20:39 01.02.2026

