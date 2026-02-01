Владимир Зографски с впечатляващо изкачване до 11-о място във Вилинген

Българският ас в ски скока Владимир Зографски демонстрира истински боен дух и изключителна форма по време на втория старт от Световната купа във Вилинген, Германия. След като първият му опит го нареди едва на 25-а позиция с резултат от 131 метра, Зографски буквално разби конкуренцията във втория си скок, приземявайки се на впечатляващите 149 метра – постижение, надминато само от четирима състезатели в надпреварата. С общ актив от 234,7 точки, българинът се изкачи с цели 14 места и финишира на престижното 11-о място, като само 4,2 точки го разделиха от топ 10.

Това представяне затвърждава позицията на Зографски сред елита на световните ски скокове и дава сериозна заявка за предстоящите големи състезания.

В надпреварата във Вилинген отново доминираше словенският феномен Домен Превц, който триумфира с общо 293 точки след скокове от 147 и 152 метра. Това бе неговата 11-а победа за сезона от общо 18 старта – истинско доказателство за постоянството и класата му.

Второто място зае японецът Рен Никайдо с 261,3 точки (142 и 152,5 метра), а бронзът остана за германеца Филип Раймунд, който зарадва местната публика с 253,1 точки (142,5 и 139,5 метра).

В топ 5 се наредиха още норвежецът Мариус Линдвик и финландецът Нико Китосахо, които също показаха стабилни скокове и заслужено заеха челни позиции.

Следващото голямо предизвикателство пред най-добрите ски скачачи в света ще бъдат стартовете на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо. На 9 февруари ще се проведе състезанието на малката шанца, а на 14 февруари – битката на голямата шанца.