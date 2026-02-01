Новини
ПСВ Айндховен удари Фейенорд с категорична победа в дербито на Ередивизи

ПСВ Айндховен удари Фейенорд с категорична победа в дербито на Ередивизи

1 Февруари, 2026 19:24 323 0

Всички попадения бяха отбелязани до 17-ата минута

ПСВ Айндховен удари Фейенорд с категорична победа в дербито на Ередивизи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПСВ Айндховен демонстрира безапелационна мощ и разгроми Фейенорд с 3:0 в ключов сблъсък от 21-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Пред препълнените трибуни, изпълнени с над 35 000 страстни фенове, домакините буквално прегазиха своя съперник още в началните минути на срещата.

В 10-ата минута Армандо Обиспи даде тон на головата фиеста, възползвайки се от прецизно подаване на Веерман.

Само три минути по-късно Гуус Тил удвои преднината на ПСВ, а в 17-ата минута мароканският талант Исмаел Сайбари оформи класическото 3:0, с което на практика сложи точка на интригата в дербито.

Фейенорд така и не намери сили да се противопостави на вихрената игра на домакините, а нещастието за гостите се увеличи в 84-ата минута, когато Гонзало Боржеш напусна терена с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко.

С този впечатляващ успех ПСВ Айндховен затвърди лидерската си позиция в класирането, събирайки 56 точки – цели 17 повече от втория Фейенорд, който остава с 39. В същото време, преследвачът Неймеген (38 точки) дебне за възможност да измести ротердамци от втората позиция, ако спечели предстоящия си мач.


