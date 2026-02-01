Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева загуби финала в Порто

1 Февруари, 2026 19:54 467 0

Младата българка отстъпи на Айла Аксу от Турция

Елизара Янева загуби финала в Порто - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева стана вицешампионка на тенис турнира на твърда настилка в зала в Порто, Португалия, с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи във финала с 5:7, 4:6 от Айла Аксу (Турция). Срещата продължи 1 час и 24 минути.


Янева поведе с 2:0 в началото на първия сет, но допусна изравняване за 2:2. Българката отново проби за 5:3 и сервираше за спечелване на сета, но не успя да се възползва и след четири поредни загубени гейма първата част бе спечелена от съперничката 7:5.

Втората част започна трудно за Янева, която изостана с 0:3. Тя показа характер и изравни до 3:3, но веднага допусна нов пробив за 3:4. При 4:5 Янева изпусна възможност за връщане на пробива и макар да отрази мачбол, в крайна сметка загуби с 4:6.

С поредното си силно представяне Елизара Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста, като ще се изкачи до №260. От началото на сезона тя вече има поредица впечатляващи резултати — вицешампионка на турнира в Манчестър (40 хиляди долара награден фонд) и четвъртфиналистка в Лешно, Полша (турнир с награден фонд 60 хиляди долара).


Елизара Янева има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF.


