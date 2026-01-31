Страните от Северноатлантическия алианс ще създадат специална "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост" (DSRB) до 2027 г., за да се подготвят за военен конфликт с Руската федерация, пише руският вестник Известия, като се позовава на източници. Водещите позиции в банката ще бъдат заети от представители на Великобритания, съобщава Фокус.



Новата финансова институция трябва да помогне на членовете на НАТО да достигнат изискваните 5% от БВП за военни разходи: те ще могат да харчат повече за оръжия, отколкото позволяват собствените им закони.



"Повечето членове на НАТО изпитват икономически проблеми, като се сблъскват с високи нива на публичен дълг и големи бюджетни дефицити. Поради това Северноатлантическият алианс търси нови начини за финансиране на военната промишленост".



През декември 2024 г. Роб Мъри, бивш ръководител на отдела за иновации на НАТО и британски кариерен разузнавателен офицер, предложи създаването на "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“ за тези цели.



Пълноценното стартиране на банката е планирано за 2027 г., е съобщил информиран източник на рускотоиздание. По-рано бе съобщено за планове за набиране на 100 милиарда лири (135,1 милиарда долара).



Ръководството на DSRB иска да финализира одобрението на устава на банката през първото тримесечие на 2026 г., а първото емитиране на облигации на капиталовите пазари се очаква през третото или четвъртото тримесечие на тази година. В момента организацията избира седалище, като сред вариантите са Отава и Торонто. Последният се счита за фаворит поради мощния финансов сектор на Канада и относителната му отдалеченост от Европа.

