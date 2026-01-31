Новини
В Москва: НАТО създава банка за война с Русия с капитал от над 100 милиарда долара
В Москва: НАТО създава банка за война с Русия с капитал от над 100 милиарда долара

31 Януари, 2026 18:09

Новата финансова институция трябва да помогне на членовете на НАТО да достигнат изискваните 5% от БВП за военни разходи: те ще могат да харчат повече за оръжия, отколкото позволяват собствените им закони

В Москва: НАТО създава банка за война с Русия с капитал от над 100 милиарда долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Страните от Северноатлантическия алианс ще създадат специална "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост" (DSRB) до 2027 г., за да се подготвят за военен конфликт с Руската федерация, пише руският вестник Известия, като се позовава на източници. Водещите позиции в банката ще бъдат заети от представители на Великобритания, съобщава Фокус.

Новата финансова институция трябва да помогне на членовете на НАТО да достигнат изискваните 5% от БВП за военни разходи: те ще могат да харчат повече за оръжия, отколкото позволяват собствените им закони.

"Повечето членове на НАТО изпитват икономически проблеми, като се сблъскват с високи нива на публичен дълг и големи бюджетни дефицити. Поради това Северноатлантическият алианс търси нови начини за финансиране на военната промишленост".

През декември 2024 г. Роб Мъри, бивш ръководител на отдела за иновации на НАТО и британски кариерен разузнавателен офицер, предложи създаването на "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“ за тези цели.

Пълноценното стартиране на банката е планирано за 2027 г., е съобщил информиран източник на рускотоиздание. По-рано бе съобщено за планове за набиране на 100 милиарда лири (135,1 милиарда долара).

Ръководството на DSRB иска да финализира одобрението на устава на банката през първото тримесечие на 2026 г., а първото емитиране на облигации на капиталовите пазари се очаква през третото или четвъртото тримесечие на тази година. В момента организацията избира седалище, като сред вариантите са Отава и Торонто. Последният се счита за фаворит поради мощния финансов сектор на Канада и относителната му отдалеченост от Европа.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Феникс

    Аз за война срещу братушките няма да плащам!

    18:11 31.01.2026

  • 2 Конфети "Земя-въздух-земя "

    Ами започвайте ги ,докато не са подготвили.

    18:11 31.01.2026

  • 3 След дръвцето

    в Украйна, Путин все НАТО сънува.
    Да би мирно седяло, и пр...

    18:12 31.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    Ще им продаваме муниции и оръжие. Над 160 военни завода бълват продукция денонощно. Ганю пак ще захлеби.

    18:12 31.01.2026

  • 5 Друже

    До коментар #1 от "Феникс":

    Никой не иска да плаща, само тролове ще църкат тук.

    18:12 31.01.2026

  • 6 Баба Яга

    28 11 Отговор
    Дивият запад хептен издивява в търсене на края си!
    България вън от НАТО!

    18:12 31.01.2026

  • 7 хехе

    пари на вятъра ако се стигне до там ще играе атома.

    18:13 31.01.2026

  • 8 страхотно

    Най-после!

    18:13 31.01.2026

  • 9 Ха ха

    До коментар #1 от "Феникс":

    Кои са ти братушките? Сергей Шойгу или Рамзан Кадиров?

    18:13 31.01.2026

  • 10 Ясно

    "Повечето членове на НАТО изпитват икономически проблеми, като се сблъскват с високи нива на публичен дълг и големи бюджетни дефицити. Поради това Северноатлантическият алианс търси нови начини за финансиране на военната промишленост".
    🙈
    КлЮба на задлъжнелите....

    18:13 31.01.2026

  • 11 Ти си плащай данъците

    До коментар #1 от "Феникс":

    Ние ще решаваме за помощта за Украйна.
    С твоите пари. Нека ти е мъка.

    18:13 31.01.2026

  • 12 Кривоверен алкаш

    Всички проблеми дойдоха от Вас и от оня Неадекватник от Маями...защо до скоро Европа и хал хабер си нямаше да се въоръжава...

    18:13 31.01.2026

  • 13 Минувач

    Да видим кои ще воюват ? Иначе казано кои са днешните съвременни фашисти ….

    18:14 31.01.2026

  • 14 нали

    До коментар #7 от "хехе":

    А докато императора фърга атома, натюфските тюфлеци ще си бъркат в носа и ще си рупат фафлите.

    18:14 31.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тик- Ток

    До коментар #1 от "Феникс":

    Тебе няма да те питат ще ти ги вземат от заплатата ,Кукорчо вече ви каза ,отлагаме вдигането на данъците за другата година

    18:15 31.01.2026

  • 18 Музеят

    10 1 Отговор
    В Русия ще покаже още много експонати хихи

    18:15 31.01.2026

    9 3 Отговор
    Стягайте мешките козячета,вече няма отърване щом парите са осигурени.И да си знаете отсега:отпред е източната Мечка,отзад ви са западните Вълци - просто няма отърване накъде и да се обърнете.И дори Хвъркащият генерал няма да ви спаси,напротив - него и затова го вкарват във властта - той и ще ви прати на война

    Коментиран от #48

    18:15 31.01.2026

  • 20 Ивелин Михайлов

    12 3 Отговор
    Готвят да пратят държавите от източна европа на фронта! Първи ще сме ние и румънците 🤬💀

    18:15 31.01.2026

  • 21 Абе

    До коментар #9 от "Ха ха":

    Хан Аспарух е брат на праотеца на Кадиров. Кадирката ти е братовчед.

    18:15 31.01.2026

  • 22 Ти си

    12 1 Отговор
    За болници , училища старчески домове театри и пътища пари няма но за оръжия има !
    Странни ценности ......

    Коментиран от #31

    18:16 31.01.2026

  • 23 Фашисти нема

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "Минувач":

    Има Европа и варвари.

    Коментиран от #28

    18:16 31.01.2026

  • 24 Евроатлантик

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха":

    18:16 31.01.2026

  • 25 нали

    8 12 Отговор

    До коментар #15 от "Путин го боли":

    Откакто чичко Си каза на императора, че китайските ракети също гледат към Москва, Путин думичка не е обелил за ядрено оръжие. Даже Димата Мечкаров си седна на Дто. Но вий си гаварете.

    Коментиран от #46

    18:16 31.01.2026

  • 26 змии, атлантически отровни змии...

    12 2 Отговор
    Естествено че е така. Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    18:16 31.01.2026

  • 27 Българин

    11 1 Отговор
    Аз пък ще се запиша доброволец в руската армия и ще воювам против натювците 😏 джендър на война не играе 🤣🤣😂

    Коментиран от #35, #62, #83

    18:16 31.01.2026

  • 28 руснаците са фашистите

    1 13 Отговор

    До коментар #23 от "Фашисти нема":

    нима не знаеш?

    18:16 31.01.2026

  • 29 Панелените

    8 0 Отговор
    Фашаги ще финансират банката хихи

    18:17 31.01.2026

  • 30 Виктор

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Путин го боли":

    Защо НАТО трябва да атакува Русия? НАТО е създадено след като СССР окупира Източна Европа и започва да господарства. НАТО е организация за защита срещу съветската агресия.

    Коментиран от #36, #52

    18:17 31.01.2026

  • 31 Забрави операта

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ти си":

    Ти глей приоритетите, че ако те гръмне руската крива ракета, няма да мислищ за друго.

    Коментиран от #96

    18:17 31.01.2026

  • 32 Копейки

    2 7 Отговор
    Това е резултат от стратегията на многоходовото джудже Хаяско. Да не се изненадвате, нито пък да се възмущавате. Сега вие ще плащате за въоръжаването на НАТО.

    18:18 31.01.2026

  • 33 А войници

    7 0 Отговор
    С пари ли ще ги замерват или ще купуват колумбийци?

    18:18 31.01.2026

  • 34 Феникс

    9 0 Отговор
    Като започне патакламате че коля натовци със кеФ!

    Коментиран от #38, #39

    18:18 31.01.2026

  • 35 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    И защо вече не се записа, русоджендьо?

    18:18 31.01.2026

  • 36 А сега срещу руската

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Виктор":

    В Русия има приемственост, когато се отнася да влязат в друга страна.

    18:18 31.01.2026

  • 37 НАТО е вредна

    7 3 Отговор
    и агресивна организация, занимаващи се с интриги и войни!

    18:19 31.01.2026

  • 39 Ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Феникс":

    Айде отивай в Русия, подписвай контракт с ВС на РФ и почвай да колиш.

    Аман ат диванни стратези и командоси.

    Коментиран от #55

    18:20 31.01.2026

  • 40 мармот

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти си плащай данъците":

    той го е написал с ирония, не е сериозен според мен

    18:20 31.01.2026

  • 41 Напомняне

    5 1 Отговор
    Въпросът е откъде ще се събере капиталът на тази банка. Надявам се, не от нашите банкови сметки. Но май само се надявам...

    Коментиран от #45, #85

    18:20 31.01.2026

  • 42 Клето ЕС-европейче

    4 3 Отговор
    - Помощ, Путине! Урсуляците съвсем ще ни заробят да бачкаме само за крайната и НАТЮто!

    Коментиран от #53

    18:21 31.01.2026

  • 43 И нека стане ясно на всички

    5 3 Отговор
    че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    Коментиран от #64

    18:21 31.01.2026

  • 45 Кр. Лагард

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Напомняне":

    Надявай се. Догодина ви вкарваме цифровото cbdc евро и вашите виртуални пари по банките стават наши!

    Коментиран от #49

    18:22 31.01.2026

  • 46 Путин го боли

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "нали":

    Спирай евро🌈гъбите

    Коментиран от #51

    18:22 31.01.2026

  • 47 Ха-ха

    4 5 Отговор
    Винаги става обратното на това, което иска Русия. Накрая Русия винаги хваща средния.!

    18:22 31.01.2026

  • 48 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сандо":

    Санде, мешките са от савецката армия.

    18:22 31.01.2026

  • 49 Ей Про руски

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Кр. Лагард":

    Лум пен копейки ли заработваш или си Проzт по рождение.Плаши баба си с тия локуми.

    Коментиран от #68

    18:24 31.01.2026

  • 50 Луд Скайуокър

    4 2 Отговор
    И какво стана сега , на НАТО парите нестигали и членовете ми изпитват финансови затруднения а уж бяха фалират Русия .
    Май чипове от перални и шансови лопатки се оказаха по-ефективни от прехвалените и прескъпи модерните натовски оръжия .

    Коментиран от #58

    18:25 31.01.2026

  • 51 Лапуркай си

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "Путин го боли":

    Без да ми занимаваш бе ,Руски тръбар.

    Коментиран от #57, #59

    18:25 31.01.2026

  • 52 Путин го боли

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Виктор":

    Отговори само на 2 въпроса ? Колко държави атакува Русия след 1945г. и колко държави атакува САЩ ,дори и чрез НАТО?...а и ми се струва,че си под 20 годишен, а?

    Коментиран от #56

    18:26 31.01.2026

  • 53 ВВП

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Клето ЕС-европейче":

    Ей ся. Само да си доръфам фафлата и го почвам Натюто.

    18:26 31.01.2026

  • 54 Розовото пони Путин 🦄

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Путин го боли":

    Вече не ме интересуват нито НАТО, САЩ и който и да е. Моите крепостни орки получиха мощен юмрук, а аз не мога да мръдна извън бункера. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    18:27 31.01.2026

  • 55 Феникс

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха":

    Що бе ти не си и натовец? :)

    18:27 31.01.2026

  • 56 ами

    3 6 Отговор

    До коментар #52 от "Путин го боли":

    СССР пороби ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА през 1945 година и ни държа роби цели 45 години. А нас българите ни пусна чак на 1.1.2026.

    Коментиран от #69

    18:27 31.01.2026

  • 58 Ей Глу пи сла ве

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Луд Скайуокър":

    Не са ти ясни тия работи.Ти що не ходиш да живееш в Русия бе.В руската провинция взимат между 500 и 700 лв.Ватенките за какво ходят да воюват за 2 хил долара бе Смешник , и мислят само къде по Света да емигрират.

    Коментиран от #107

    18:27 31.01.2026

  • 59 Путин го боли

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Лапуркай си":

    Тръ6ар съм, за това ми лапуркай тръбата и не се обаждай, украински пед@л

    Коментиран от #109

    18:29 31.01.2026

  • 60 Руснаците ще трябва да строят

    1 1 Отговор
    Комунизма
    На всекиго според потребностите и работа във военните заводи без пари
    За целта трябва да станат 500-600 милиона руснаЧета следващите 20 години

    18:29 31.01.2026

  • 61 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    Лондон се бърза да открадне все по-намаляващия ресурс, останал в ЕС, преди съюза да се е разпаднал....

    Коментиран от #70

    18:30 31.01.2026

  • 62 касата

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    отдавна трябваше руските палячовци от В ъзраждане, да тръгнат към фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им Русия. 🤡📢💤

    18:30 31.01.2026

  • 63 КОПЕЙЗАЖ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Не искаш,или не можеш? Като не искаш-килията те чака!

    18:31 31.01.2026

  • 64 Я разкажи нещо

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "И нека стане ясно на всички":

    За проиранските терористични групировки,ако знаеш де Глу пи.Финансиране на много тетористични организации в Сирия Газа ,Йемен и т.н.

    Коментиран от #81

    18:31 31.01.2026

  • 65 Странно е да гледаш как

    2 2 Отговор
    Фюрера пеДо-фил...Издирван за фашизъм.. масови убийства и отвлечен и 58 К деца... скимти жално следва като алкаш ---фашагите от кремля ТВ....По целия ден фъргат атомо по целиот СВЕТ?! хехехехехехе

    18:31 31.01.2026

  • 67 Муухахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Друже":

    Както ли някой ще ви пита.

    18:32 31.01.2026

  • 68 Копеите ще излязат

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ей Про руски":

    пак на протести.
    Ама е студено, та не е за селски революции.

    18:32 31.01.2026

  • 69 Путин го боли

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "ами":

    Факт, като страна победител във войната,спор няма за влияние в източна Европа, но български предатели поробиха България, а не Русия. А сега, цяла Европа ще бъде руска и то заради рвро предатели.

    Коментиран от #84

    18:32 31.01.2026

  • 70 Ей с Тъ пи в ник

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 80":

    Ше те по ря като рибка ,неосъзнато не до кла те но русофилче.

    18:32 31.01.2026

  • 71 Олеееее......

    2 0 Отговор
    НАТО създава банка...

    18:33 31.01.2026

  • 73 Путин го боли

    2 2 Отговор
    Пишете, не пишете, Украйна си е руска и Путин няма да я даде

    Коментиран от #77, #104, #117

    18:33 31.01.2026

  • 74 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Е значи е време да спирате войната тогава, раши.

    18:34 31.01.2026

  • 75 Ихууууу ганьовата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    С какво,със стомашно-чревни изстрели ли?

    18:34 31.01.2026

  • 76 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Ами бягай в раша тогава. Ако си в ЕС, ще плащаш.

    18:34 31.01.2026

  • 77 Абеве

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Путин го боли":

    Абе твоето жилище на бат Бойко ли е?

    18:35 31.01.2026

  • 78 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Щом Настимир Ананиев може да направи НЕКСО след 50 години Кирил Ананиев в МФ и МС, защо да не може Англия да емитира облигации за да праща джепане в Украйна след 1000 години монархия?

    18:35 31.01.2026

  • 79 Севастократ

    2 2 Отговор
    Добра новина, шансовете за обширни области около големите градове на западна Европа да станат необитаеми се увеличават. Същото се отнася за корена на злото - Лондон. Време е този град да го няма - Картаген трябва да бъде унищожен.

    Коментиран от #87

    18:35 31.01.2026

  • 80 на западните милитаристи

    2 3 Отговор
    трябва да се напомни че след малко повече от 30 часа ще се отбележи краят на фашистката агресия срещу Русия с победата при Сталинград
    там беше ликвидирана 330 000 армия на Германия и фелдмаршал паулус се предаде позорно

    18:35 31.01.2026

  • 81 Сирия, Газа ,Йемен и т.н.

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Я разкажи нещо":

    Те ли са се оплакъли от тези терористични групировки ? И вероятно помощ са поискали военна от САЩ, Запада и Израел?

    Коментиран от #90

    18:36 31.01.2026

  • 82 Съвет ще ти дам

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "НАТО е корупция ! САЩ е нацистки коптор":

    За да те четат, трябва да си пределно ясен и кратък. С макс.2-3 изр. Във форумите е така. Иначе никой не те чете.

    18:36 31.01.2026

  • 83 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Ами записвай се, от кога те чакат.

    18:36 31.01.2026

  • 84 Абе Тънпун гер

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Путин го боли":

    Защо тогава руската армия стоя тукс на държавна издръжка 2 и половина години да утвърди на власт цървуланковците от БКП ,които избиха политици интелигенция и всички които им се птотивопоставяха.Знаеш ли ,че над половината от бюджета е харчен за издръжка на руските окупационни воиски.И знаеш ли колко жертви има тук само на руски пияници.Та им посъроили паметници на пияните окупатори.

    Коментиран от #94

    18:36 31.01.2026

  • 85 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Напомняне":

    какво може да се вземе от цървули?

    18:36 31.01.2026

  • 87 Бууухахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Севастократ":

    Навеждай се и започвай да стреляш

    18:38 31.01.2026

  • 88 Зевзек

    4 0 Отговор
    "с капитал от над 100 милиарда долара"

    Те на зеления наринаха над 350 милиарда и не можаха да го спасят а със 100 милиарда как ще спасят цялото НАТО. Той Орешника с пачки не можете го спря.

    Коментиран от #98

    18:38 31.01.2026

  • 89 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Най-необходими оръжия са бусовете душегубки за мобилизация. За София ще са необходими 500 буса за насилствена мобилизация. Още 1000 за цялата страна. И екипи от нацисти, които ще бият и товарят населението за фронта. Украинците как само викат, когато ги товарят в бусовете...
    Но иначе украинците са доволни от положението и живота си, щом не излизат на протести.

    Коментиран от #92

    18:38 31.01.2026

  • 90 Не ми се обяснявай бе

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Сирия, Газа ,Йемен и т.н.":

    Смех.Виж Сирия поиска от ка Путин да бомбардира неудобните и какво стана.Турските проксита наритаха ватенките.Даже едно дамолетче им утече.

    Коментиран от #100, #113, #125

    18:38 31.01.2026

  • 91 Българин

    0 2 Отговор
    Много мъка ги чака руските добичета.

    Коментиран от #97

    18:40 31.01.2026

  • 92 Ей Ей Руски тръбар

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Развивай си въображението на Червения площад.Затваряй руската човка и се о ми тай.

    Коментиран от #101

    18:40 31.01.2026

  • 94 Абе Тънпун гер

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Абе Тънпун гер":

    Защо тогава американската армия стои тук на държавна издръжка 20 години и продължава да стои.

    18:41 31.01.2026

  • 95 Пора

    0 1 Отговор
    Путинова русия умира.

    18:41 31.01.2026

  • 96 Ти си

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Забрави операта":

    И защо моля трябва да ме гърми някаква си крива руска ракета ?
    Защо типове като теб зорлем се навирате в шаманите и то без да има някаква нужда от всичко това ....

    Коментиран от #103

    18:41 31.01.2026

  • 97 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Българин":

    Аве гольо, нали си си свалил килотите и те плъзгат кораво

    Коментиран от #102

    18:41 31.01.2026

  • 98 Ей Тъ по пи тек

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Зевзек":

    За 4 г свърши Великата им отечествена война.ка Путин успя от 2014 до сега да вземе 20 процента.Великата ти русия.Смех Смех Батко.

    18:42 31.01.2026

  • 99 Възраждане

    2 1 Отговор
    Не вярвам, колегите надничари и оная Пияната вече 12 години твърдят.че Европа е фалирала а де---билите от москалбад..цъфтят! Даже имало дървен КЕН еф за всяка Коооерация

    18:42 31.01.2026

  • 100 Не дей да се въртиш като дервиш

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Не ми се обяснявай бе":

    Аз те питам Сирия, Газа ,Йемен и т.н. оплакали ли са се от тези терористични групировки някога и някъде ? Помощ поискали ли са военна от САЩ, Запада и Израел?

    18:43 31.01.2026

  • 101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Ей Ей Руски тръбар":

    Ти ще си от мобилизаторите, които ще товарят бусовете със сиромаси за фронта. Като украинците с маска, за да не го разпознаят, като се обърне палачинката.

    Коментиран от #108, #112

    18:43 31.01.2026

  • 102 Трай ма

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Гошо":

    Руска У рус пи йо.

    18:43 31.01.2026

  • 103 Щото Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ти си":

    ни обяви за неприятелска страна.
    И винаги сме им била такава от 1878 г. насам.
    Понял?

    Коментиран от #124

    18:44 31.01.2026

  • 105 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ихууууу ганчовата":

    И аз съм викам за Русия, ама само ако НАТО то ми пази дъртият задник!!!

    Коментиран от #110

    18:44 31.01.2026

  • 106 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ихууууу ганчовата":

    "НАТО ти пази задника"

    Аха знаем то НАТО ужким и на Дания пазеше задника и на Канада пазеше задника пък какво стана Гренландия изведнъж стана "едни камънаци покрити с лед" пък Албърта ще имало референдум за присъединяване към САЩ.

    18:44 31.01.2026

  • 108 Виж встенките

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ходят за 2 хил.долара.После не искат в месните щурмове.Който не иска го зануляват бият затварят по мазетата.Всеки месец по над 30 хил .ватенки мрът в безмислени месни атаки.Глефкай ги като пленици и като ги срешне икраинския дрон.

    Коментиран от #116

    18:45 31.01.2026

  • 109 Баш българин

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Путин го боли":

    А може ли да ми лапнеш тръбата?

    18:46 31.01.2026

  • 110 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Механик":

    "ама само ако НАТО то ми пази дъртият задник!!!"

    Че защо им е на козячетата някой да им пази задниците си - те и без това са ги дали под наем пък и за тях ще е чест някой да направи нахлуване откъм задниците им.

    Коментиран от #114, #127, #158

    18:47 31.01.2026

  • 111 Виж си

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Луд Скайуокър":

    Ника ма Чи ки йо.Войник ходила ли си,не си руски знаеш ли ма не.Чи ки йо не до клатена що ръсиш мозък като ти липсва.

    18:47 31.01.2026

  • 112 Украинските войници са с маски

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    За да не навредят на близките им в тила местните русофили.
    Това и Хитлер не го е правил.
    Такива ми ти работи.

    Коментиран от #120

    18:47 31.01.2026

  • 113 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Не ми се обяснявай бе":

    Турските проксита клаха християнското население в Сирия, както башибозука в Перущица и Батак!

    Коментиран от #119, #128

    18:47 31.01.2026

  • 114 Ше ти

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "Зевзек":

    Изправя гърбицата на тебе.

    Коментиран от #122

    18:48 31.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Виж встенките":

    "Всеки месец по над 30 хил .ватенки мрът в безмислени месни атаки"

    А защо тогава зеления реве за мир или за поне 60 дни примирие - или това не ви го разясниха от посолството.

    Коментиран от #123

    18:49 31.01.2026

  • 117 Пръдльооо

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Путин го боли":

    УКРАЙНА Е НА УКРАИНЦИТЕ И НЯМА ДА Я ДАДАТ НА ПУТИН! НЕ ТИ ЛИ СЕ НАБИ НАЙ СЕТНЕ В КРАТУНАТА?!

    18:49 31.01.2026

  • 118 ТЪМНО Е НАВЪН,...ВЕЧЕР СТАНА...

    4 2 Отговор
    Ко пейки про,ЗДТи...Де@@ ваща м ама
    Хахахахаха

    18:49 31.01.2026

  • 119 Не лъжи бе

    1 2 Отговор

    До коментар #113 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Иранските проксита го правеха.А чии самолети сриваха градовете в Сория същите дето сега ги сриват в Украйна.А вагнеровците чий го крепеха там.

    Коментиран от #129

    18:49 31.01.2026

  • 120 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Украинските войници са с маски":

    Мобилизаторите с маските не са войници, а криминални елементи, на които плащат на мобилизирана "глава". Крият си лицата, за да не ги изтрепе населението, защото когото натоварят, не се завръща.

    18:50 31.01.2026

  • 121 Фори

    2 1 Отговор
    Руснаците казват че Нато без САЩ е нищо. В същото време казват че Европа ще ги нападне. Как може нищо да ги нападне? Много лъжат за да оправдаят Орешници и Посейдони!

    18:50 31.01.2026

  • 122 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #114 от "Ше ти":

    Ама първо да свърши нахлуването откъм задницита ли

    Коментиран от #146

    18:51 31.01.2026

  • 124 Ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Щото Путин":

    А ти даваш ли си сметка защо Путин ни обяви за неприятелски страна ?
    Внимавай сега да не кажеш че е заради комунистите от ДС ...

    Коментиран от #137

    18:53 31.01.2026

  • 125 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Не ми се обяснявай бе":

    винаги се цели в глупака и винаги го нацелва

    18:53 31.01.2026

  • 126 НАТО създава банка

    2 0 Отговор
    Ама напишете терористична банка !

    18:53 31.01.2026

  • 128 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Християнските девойки в Сирия башибозуците първо са ги изнасилвани, а после са ги изгаряли живи. Слушах го по католическото радио на Ватикана.
    Папата каза. Белия байрак!

    Коментиран от #139

    18:54 31.01.2026

  • 129 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Не лъжи бе":

    "А чии самолети сриваха градовете в Сория"

    Същите които сринаха Мосул и Ракка - май амнезия получи кои ужким се бореха срещу ИДИЛ в Сирия преди руснаците.

    Коментиран от #133

    18:54 31.01.2026

  • 130 Абе що вие

    2 1 Отговор
    Днешните Чи ки джии коментирате война.Абе автомат държахте ли някога гранати хвърляхте ли.В окопи лежахте ли.Марш на скок с оълно снаряжение правихте ли.Семчицата ви Чи кибджи йска замълчете.

    18:55 31.01.2026

  • 131 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    3 1 Отговор
    За 13 год Узкоглазия Фюрер Педофил дъл влезна веке у Селото ПОКРОВСК и Купянск или думаме за Лиса бон??
    А тия 2 Милиона монголяци дъл влазят у Плано на 3 ДНЕВНИЯ Главкомандващ педофил?!?

    Коментиран от #135

    18:55 31.01.2026

  • 132 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Пред тази банка ще бъде поставен Т 90

    18:55 31.01.2026

  • 133 Да те питай

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "Помнещ":

    Чие самолетче свали Ердоган навлезло в Турска територия и чий го крепеше там.

    Коментиран от #143

    18:56 31.01.2026

  • 134 На новата "финансова институция"

    1 0 Отговор
    Кой ще и даде лиценз ?

    18:57 31.01.2026

  • 135 Чурук тъп

    2 1 Отговор

    До коментар #131 от "Само минавам тъдява ама да попитам де..":

    Сутрин ли се молиш на Монголското куче Тангра което ти е Господ.
    Кажи бе монголоиден татар.
    Руснацитехса варяги, викинги

    18:57 31.01.2026

  • 136 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Пръдльооо":

    "над един милиони 400 000 джендъри"

    Не знам за Русия ама в България всички евроатлантици и козячета са джендъри а те казват че били много - колко сте. Казват че били дали задниците си на някой друг да ги пази - сигурно са онези афроамериканци от НАТО

    Коментиран от #141

    18:57 31.01.2026

  • 137 Просте е ве

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Ти си":

    Защо си мислеше,че като ни спре газа ще сме на студено.тъмно и ще ходом немити.Но май удари на камък!

    18:58 31.01.2026

  • 138 Олеееее, банка за терористи

    1 0 Отговор
    "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“..... Ей за тва и Хитлер даже не се е сетил

    18:58 31.01.2026

  • 139 Проиранските групировки

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Го правеха.Политика на Иран и аятоласите подържаната от тях Идил мойто момче.

    Коментиран от #147, #149

    18:59 31.01.2026

  • 140 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор
    За София ще са необходими поне 500 буса душегубки за насилствена мобилизация с екипи от нацисти. Русофобите да побързат да се запишат за мобилизатори, защото от фронта се завръщат само осакатените.

    Коментиран от #148

    18:59 31.01.2026

  • 141 Оскаш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Зевзек":

    Да ти разцепа суспуха Заблуденяк.

    Коментиран от #151

    19:00 31.01.2026

  • 142 Боби Баламата

    2 2 Отговор
    Че нали според монгольята и Ко пейките Дермояди... монголите воюват срещу НАТО ( САЩ и ЕВРОПА,)?!?
    Как СЕГА се готвят за Война със П ЕДЕРАЦИЯТА на ху ЙЛО?!?

    19:00 31.01.2026

  • 143 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Да те питай":

    "и чий го крепеше там"

    Същия какъвто крепят господарите ти на българска територия в четирите бази.

    19:00 31.01.2026

  • 144 Дърт Вейдър

    1 0 Отговор
    Абе синковци колко от вас са ходили в казармата , колко от вас са помирисвали гой и кюрдите, колко от вас са чували свистене на куршум от рикушет при стрелба с бойни парони та станахте толкова агресивни военолюбци ?

    19:00 31.01.2026

  • 145 Банка за война

    2 1 Отговор
    Много полезно и иновативно нали? Сега осъзнавате ли
    колко прав е бил Живков и партийното ни и държавно ръководство по времето на социализма? Осъзнавате ли какви нацисти са атлантиците и във какво блато ни тикат вече 36 години тези паразити. При социализма имаше Знаме на Мира, а сега атлантиците развяват знамето на войната...Позорна история верно

    Коментиран от #155, #156

    19:01 31.01.2026

  • 146 Сульооовче

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Зевзек":

    Не,до тогава може да получиш и нещо друго във физиономията,а след това полагаемото с нахлуването

    Коментиран от #154

    19:02 31.01.2026

  • 147 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Проиранските групировки":

    Иранците са шиити и помагаха на сирихците. Правеха го турските проксита, които са сунити. Башибозук.
    Папата каза. Бял байрак!

    Коментиран от #150

    19:02 31.01.2026

  • 148 Ех Глу пи колко копейки искаш

    0 2 Отговор

    До коментар #140 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    19:02 31.01.2026

  • 149 Идил не беше ли

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Проиранските групировки":

    по някое време съюзник на САЩ ? Сега в Сирия какви са?

    19:03 31.01.2026

  • 150 А Идил

    0 2 Отговор

    До коментар #147 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Какви да да те питам.

    19:03 31.01.2026

  • 151 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "Оскаш ли":

    Твоята задница пазят ли я от нахлуване афро-американските рейнджъри от НАТО или вече са нахлули.

    Коментиран от #152

    19:03 31.01.2026

  • 153 Гамбит

    1 1 Отговор
    Сигурно не е вярно, но иначе няма лошо. Рашките да си знят мястото. Като станат нормална държава тогава ще им се обръща внимание.

    Коментиран от #157

    19:05 31.01.2026

  • 154 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "Сульооовче":

    Не се пени толкова че врагът ще нахлуе още по надълбоко и НАТО не може ти опази задницата

    19:05 31.01.2026

  • 155 Лекувай се бе

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "Банка за война":

    Не слушаш ли пропутинскире глашатаи дето постоянно плашат света с ядрено оръжие особено пиянката Медведев.

    19:05 31.01.2026

  • 156 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Банка за война":

    Много му е било на Живков до Знаме на мира.Добре че беше дъщеря му Людмила.а какво се случи с нея,ти ще кажеш.

    19:06 31.01.2026

  • 157 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "Гамбит":

    "тогава ще им се обръща внимание"

    Че аз в козяшката пропаганда освен да обръщат внимание на "рашките" друго няма.

    19:07 31.01.2026

  • 158 Копейкотрошач

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Зевзек":

    Вратленцето пази....

    19:07 31.01.2026

  • 159 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Войната на САЩ срещу Ирак струваше само 7 трилиона долара на ония пари през 90те.
    Сега ще трябват поне 50 трилиона за цялата уйдурма

    19:07 31.01.2026

  • 160 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    19:08 31.01.2026

