Страните от Северноатлантическия алианс ще създадат специална "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост" (DSRB) до 2027 г., за да се подготвят за военен конфликт с Руската федерация, пише руският вестник Известия, като се позовава на източници. Водещите позиции в банката ще бъдат заети от представители на Великобритания, съобщава Фокус.
Новата финансова институция трябва да помогне на членовете на НАТО да достигнат изискваните 5% от БВП за военни разходи: те ще могат да харчат повече за оръжия, отколкото позволяват собствените им закони.
"Повечето членове на НАТО изпитват икономически проблеми, като се сблъскват с високи нива на публичен дълг и големи бюджетни дефицити. Поради това Северноатлантическият алианс търси нови начини за финансиране на военната промишленост".
През декември 2024 г. Роб Мъри, бивш ръководител на отдела за иновации на НАТО и британски кариерен разузнавателен офицер, предложи създаването на "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“ за тези цели.
Пълноценното стартиране на банката е планирано за 2027 г., е съобщил информиран източник на рускотоиздание. По-рано бе съобщено за планове за набиране на 100 милиарда лири (135,1 милиарда долара).
Ръководството на DSRB иска да финализира одобрението на устава на банката през първото тримесечие на 2026 г., а първото емитиране на облигации на капиталовите пазари се очаква през третото или четвъртото тримесечие на тази година. В момента организацията избира седалище, като сред вариантите са Отава и Торонто. Последният се счита за фаворит поради мощния финансов сектор на Канада и относителната му отдалеченост от Европа.
В Москва: НАТО създава банка за война с Русия с капитал от над 100 милиарда долара
1 Феникс
Коментиран от #5, #9, #11, #16, #17, #63, #76
18:11 31.01.2026
2 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #75
18:11 31.01.2026
3 След дръвцето
Да би мирно седяло, и пр...
Коментиран от #15
18:12 31.01.2026
4 Данко Харсъзина
18:12 31.01.2026
5 Друже
До коментар #1 от "Феникс":Никой не иска да плаща, само тролове ще църкат тук.
Коментиран от #67
18:12 31.01.2026
6 Баба Яга
България вън от НАТО!
Коментиран от #93
18:12 31.01.2026
7 хехе
Коментиран от #14
18:13 31.01.2026
8 страхотно
18:13 31.01.2026
9 Ха ха
До коментар #1 от "Феникс":Кои са ти братушките? Сергей Шойгу или Рамзан Кадиров?
Коментиран от #21, #24
18:13 31.01.2026
10 Ясно
🙈
КлЮба на задлъжнелите....
18:13 31.01.2026
11 Ти си плащай данъците
До коментар #1 от "Феникс":Ние ще решаваме за помощта за Украйна.
С твоите пари. Нека ти е мъка.
Коментиран от #40
18:13 31.01.2026
12 Кривоверен алкаш
18:13 31.01.2026
13 Минувач
Коментиран от #23
18:14 31.01.2026
14 нали
До коментар #7 от "хехе":А докато императора фърга атома, натюфските тюфлеци ще си бъркат в носа и ще си рупат фафлите.
Коментиран от #44
18:14 31.01.2026
17 Тик- Ток
До коментар #1 от "Феникс":Тебе няма да те питат ще ти ги вземат от заплатата ,Кукорчо вече ви каза ,отлагаме вдигането на данъците за другата година
18:15 31.01.2026
18 Музеят
18:15 31.01.2026
Коментиран от #48
18:15 31.01.2026
20 Ивелин Михайлов
18:15 31.01.2026
21 Абе
До коментар #9 от "Ха ха":Хан Аспарух е брат на праотеца на Кадиров. Кадирката ти е братовчед.
18:15 31.01.2026
22 Ти си
Странни ценности ......
Коментиран от #31
18:16 31.01.2026
23 Фашисти нема
До коментар #13 от "Минувач":Има Европа и варвари.
Коментиран от #28
18:16 31.01.2026
24 Евроатлантик
До коментар #9 от "Ха ха":Само това ли е Русия овца?
18:16 31.01.2026
25 нали
Коментиран от #46
18:16 31.01.2026
26 змии, атлантически отровни змии...
18:16 31.01.2026
27 Българин
Коментиран от #35, #62, #83
28 руснаците са фашистите
До коментар #23 от "Фашисти нема":нима не знаеш?
18:16 31.01.2026
29 Панелените
18:17 31.01.2026
30 Виктор
До коментар #15 от "Путин го боли":Защо НАТО трябва да атакува Русия? НАТО е създадено след като СССР окупира Източна Европа и започва да господарства. НАТО е организация за защита срещу съветската агресия.
Коментиран от #36, #52
18:17 31.01.2026
31 Забрави операта
Коментиран от #96
18:17 31.01.2026
18:18 31.01.2026
33 А войници
18:18 31.01.2026
34 Феникс
Коментиран от #38, #39
18:18 31.01.2026
35 Ха ха
18:18 31.01.2026
36 А сега срещу руската
До коментар #30 от "Виктор":В Русия има приемственост, когато се отнася да влязат в друга страна.
18:18 31.01.2026
37 НАТО е вредна
18:19 31.01.2026
До коментар #34 от "Феникс":Айде отивай в Русия, подписвай контракт с ВС на РФ и почвай да колиш.
Аман ат диванни стратези и командоси.
Коментиран от #55
40 мармот
До коментар #11 от "Ти си плащай данъците":той го е написал с ирония, не е сериозен според мен
18:20 31.01.2026
41 Напомняне
Коментиран от #45, #85
18:20 31.01.2026
42 Клето ЕС-европейче
Коментиран от #53
18:21 31.01.2026
43 И нека стане ясно на всички
Коментиран от #64
18:21 31.01.2026
45 Кр. Лагард
До коментар #41 от "Напомняне":Надявай се. Догодина ви вкарваме цифровото cbdc евро и вашите виртуални пари по банките стават наши!
Коментиран от #49
18:22 31.01.2026
46 Путин го боли
До коментар #25 от "нали":Спирай евро🌈гъбите
Коментиран от #51
18:22 31.01.2026
47 Ха-ха
18:22 31.01.2026
48 Ха ха
18:22 31.01.2026
49 Ей Про руски
До коментар #45 от "Кр. Лагард":Лум пен копейки ли заработваш или си Проzт по рождение.Плаши баба си с тия локуми.
Коментиран от #68
18:24 31.01.2026
50 Луд Скайуокър
Май чипове от перални и шансови лопатки се оказаха по-ефективни от прехвалените и прескъпи модерните натовски оръжия .
Коментиран от #58
18:25 31.01.2026
51 Лапуркай си
До коментар #46 от "Путин го боли":Без да ми занимаваш бе ,Руски тръбар.
Коментиран от #57, #59
18:25 31.01.2026
52 Путин го боли
До коментар #30 от "Виктор":Отговори само на 2 въпроса ? Колко държави атакува Русия след 1945г. и колко държави атакува САЩ ,дори и чрез НАТО?...а и ми се струва,че си под 20 годишен, а?
Коментиран от #56
18:26 31.01.2026
53 ВВП
До коментар #42 от "Клето ЕС-европейче":Ей ся. Само да си доръфам фафлата и го почвам Натюто.
18:26 31.01.2026
54 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #15 от "Путин го боли":Вече не ме интересуват нито НАТО, САЩ и който и да е. Моите крепостни орки получиха мощен юмрук, а аз не мога да мръдна извън бункера. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
18:27 31.01.2026
55 Феникс
До коментар #39 от "Ха ха":Що бе ти не си и натовец? :)
18:27 31.01.2026
56 ами
До коментар #52 от "Путин го боли":СССР пороби ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА през 1945 година и ни държа роби цели 45 години. А нас българите ни пусна чак на 1.1.2026.
Коментиран от #69
18:27 31.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ей Глу пи сла ве
До коментар #50 от "Луд Скайуокър":Не са ти ясни тия работи.Ти що не ходиш да живееш в Русия бе.В руската провинция взимат между 500 и 700 лв.Ватенките за какво ходят да воюват за 2 хил долара бе Смешник , и мислят само къде по Света да емигрират.
Коментиран от #107
18:27 31.01.2026
59 Путин го боли
До коментар #51 от "Лапуркай си":Тръ6ар съм, за това ми лапуркай тръбата и не се обаждай, украински пед@л
Коментиран от #109
18:29 31.01.2026
60 Руснаците ще трябва да строят
На всекиго според потребностите и работа във военните заводи без пари
За целта трябва да станат 500-600 милиона руснаЧета следващите 20 години
18:29 31.01.2026
61 az СВО Победа 80
Лондон се бърза да открадне все по-намаляващия ресурс, останал в ЕС, преди съюза да се е разпаднал....
Коментиран от #70
18:30 31.01.2026
62 касата
До коментар #27 от "Българин":отдавна трябваше руските палячовци от В ъзраждане, да тръгнат към фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им Русия. 🤡📢💤
18:30 31.01.2026
63 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #1 от "Феникс":Не искаш,или не можеш? Като не искаш-килията те чака!
18:31 31.01.2026
64 Я разкажи нещо
До коментар #43 от "И нека стане ясно на всички":За проиранските терористични групировки,ако знаеш де Глу пи.Финансиране на много тетористични организации в Сирия Газа ,Йемен и т.н.
Коментиран от #81
18:31 31.01.2026
65 Странно е да гледаш как
18:31 31.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Муухахахахаха
До коментар #5 от "Друже":Както ли някой ще ви пита.
18:32 31.01.2026
68 Копеите ще излязат
До коментар #49 от "Ей Про руски":пак на протести.
Ама е студено, та не е за селски революции.
18:32 31.01.2026
69 Путин го боли
До коментар #56 от "ами":Факт, като страна победител във войната,спор няма за влияние в източна Европа, но български предатели поробиха България, а не Русия. А сега, цяла Европа ще бъде руска и то заради рвро предатели.
Коментиран от #84
18:32 31.01.2026
70 Ей с Тъ пи в ник
До коментар #61 от "az СВО Победа 80":Ше те по ря като рибка ,неосъзнато не до кла те но русофилче.
18:32 31.01.2026
71 Олеееее......
18:33 31.01.2026
73 Путин го боли
Коментиран от #77, #104, #117
18:33 31.01.2026
74 Хахахаха
18:34 31.01.2026
75 Ихууууу ганьовата
До коментар #2 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":С какво,със стомашно-чревни изстрели ли?
18:34 31.01.2026
76 Хахахаха
До коментар #1 от "Феникс":Ами бягай в раша тогава. Ако си в ЕС, ще плащаш.
18:34 31.01.2026
77 Абеве
До коментар #73 от "Путин го боли":Абе твоето жилище на бат Бойко ли е?
18:35 31.01.2026
78 Смърфиета
18:35 31.01.2026
79 Севастократ
Коментиран от #87
18:35 31.01.2026
80 на западните милитаристи
там беше ликвидирана 330 000 армия на Германия и фелдмаршал паулус се предаде позорно
18:35 31.01.2026
81 Сирия, Газа ,Йемен и т.н.
До коментар #64 от "Я разкажи нещо":Те ли са се оплакъли от тези терористични групировки ? И вероятно помощ са поискали военна от САЩ, Запада и Израел?
Коментиран от #90
18:36 31.01.2026
82 Съвет ще ти дам
До коментар #66 от "НАТО е корупция ! САЩ е нацистки коптор":За да те четат, трябва да си пределно ясен и кратък. С макс.2-3 изр. Във форумите е така. Иначе никой не те чете.
18:36 31.01.2026
83 Хахахаха
До коментар #27 от "Българин":Ами записвай се, от кога те чакат.
18:36 31.01.2026
84 Абе Тънпун гер
До коментар #69 от "Путин го боли":Защо тогава руската армия стоя тукс на държавна издръжка 2 и половина години да утвърди на власт цървуланковците от БКП ,които избиха политици интелигенция и всички които им се птотивопоставяха.Знаеш ли ,че над половината от бюджета е харчен за издръжка на руските окупационни воиски.И знаеш ли колко жертви има тук само на руски пияници.Та им посъроили паметници на пияните окупатори.
Коментиран от #94
18:36 31.01.2026
85 Ха ха ха ха
До коментар #41 от "Напомняне":какво може да се вземе от цървули?
18:36 31.01.2026
87 Бууухахахаха
До коментар #79 от "Севастократ":Навеждай се и започвай да стреляш
18:38 31.01.2026
88 Зевзек
Те на зеления наринаха над 350 милиарда и не можаха да го спасят а със 100 милиарда как ще спасят цялото НАТО. Той Орешника с пачки не можете го спря.
Коментиран от #98
18:38 31.01.2026
89 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Но иначе украинците са доволни от положението и живота си, щом не излизат на протести.
Коментиран от #92
18:38 31.01.2026
90 Не ми се обяснявай бе
До коментар #81 от "Сирия, Газа ,Йемен и т.н.":Смех.Виж Сирия поиска от ка Путин да бомбардира неудобните и какво стана.Турските проксита наритаха ватенките.Даже едно дамолетче им утече.
Коментиран от #100, #113, #125
18:38 31.01.2026
91 Българин
Коментиран от #97
18:40 31.01.2026
92 Ей Ей Руски тръбар
До коментар #89 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Развивай си въображението на Червения площад.Затваряй руската човка и се о ми тай.
Коментиран от #101
18:40 31.01.2026
94 Абе Тънпун гер
До коментар #84 от "Абе Тънпун гер":Защо тогава американската армия стои тук на държавна издръжка 20 години и продължава да стои.
18:41 31.01.2026
95 Пора
18:41 31.01.2026
96 Ти си
До коментар #31 от "Забрави операта":И защо моля трябва да ме гърми някаква си крива руска ракета ?
Защо типове като теб зорлем се навирате в шаманите и то без да има някаква нужда от всичко това ....
Коментиран от #103
18:41 31.01.2026
97 Гошо
До коментар #91 от "Българин":Аве гольо, нали си си свалил килотите и те плъзгат кораво
Коментиран от #102
18:41 31.01.2026
98 Ей Тъ по пи тек
До коментар #88 от "Зевзек":За 4 г свърши Великата им отечествена война.ка Путин успя от 2014 до сега да вземе 20 процента.Великата ти русия.Смех Смех Батко.
18:42 31.01.2026
99 Възраждане
18:42 31.01.2026
100 Не дей да се въртиш като дервиш
До коментар #90 от "Не ми се обяснявай бе":Аз те питам Сирия, Газа ,Йемен и т.н. оплакали ли са се от тези терористични групировки някога и някъде ? Помощ поискали ли са военна от САЩ, Запада и Израел?
18:43 31.01.2026
101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #92 от "Ей Ей Руски тръбар":Ти ще си от мобилизаторите, които ще товарят бусовете със сиромаси за фронта. Като украинците с маска, за да не го разпознаят, като се обърне палачинката.
Коментиран от #108, #112
18:43 31.01.2026
102 Трай ма
До коментар #97 от "Гошо":Руска У рус пи йо.
18:43 31.01.2026
103 Щото Путин
До коментар #96 от "Ти си":ни обяви за неприятелска страна.
И винаги сме им била такава от 1878 г. насам.
Понял?
Коментиран от #124
18:44 31.01.2026
105 Механик
До коментар #93 от "Ихууууу ганчовата":И аз съм викам за Русия, ама само ако НАТО то ми пази дъртият задник!!!
Коментиран от #110
18:44 31.01.2026
106 Помнещ
До коментар #93 от "Ихууууу ганчовата":"НАТО ти пази задника"
Аха знаем то НАТО ужким и на Дания пазеше задника и на Канада пазеше задника пък какво стана Гренландия изведнъж стана "едни камънаци покрити с лед" пък Албърта ще имало референдум за присъединяване към САЩ.
18:44 31.01.2026
108 Виж встенките
До коментар #101 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ходят за 2 хил.долара.После не искат в месните щурмове.Който не иска го зануляват бият затварят по мазетата.Всеки месец по над 30 хил .ватенки мрът в безмислени месни атаки.Глефкай ги като пленици и като ги срешне икраинския дрон.
Коментиран от #116
18:45 31.01.2026
109 Баш българин
До коментар #59 от "Путин го боли":А може ли да ми лапнеш тръбата?
18:46 31.01.2026
110 Зевзек
До коментар #105 от "Механик":"ама само ако НАТО то ми пази дъртият задник!!!"
Че защо им е на козячетата някой да им пази задниците си - те и без това са ги дали под наем пък и за тях ще е чест някой да направи нахлуване откъм задниците им.
Коментиран от #114, #127, #158
18:47 31.01.2026
111 Виж си
До коментар #107 от "Луд Скайуокър":Ника ма Чи ки йо.Войник ходила ли си,не си руски знаеш ли ма не.Чи ки йо не до клатена що ръсиш мозък като ти липсва.
18:47 31.01.2026
112 Украинските войници са с маски
До коментар #101 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":За да не навредят на близките им в тила местните русофили.
Това и Хитлер не го е правил.
Такива ми ти работи.
Коментиран от #120
18:47 31.01.2026
113 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #90 от "Не ми се обяснявай бе":Турските проксита клаха християнското население в Сирия, както башибозука в Перущица и Батак!
Коментиран от #119, #128
18:47 31.01.2026
114 Ше ти
До коментар #110 от "Зевзек":Изправя гърбицата на тебе.
Коментиран от #122
18:48 31.01.2026
116 Учуден
До коментар #108 от "Виж встенките":"Всеки месец по над 30 хил .ватенки мрът в безмислени месни атаки"
А защо тогава зеления реве за мир или за поне 60 дни примирие - или това не ви го разясниха от посолството.
Коментиран от #123
18:49 31.01.2026
117 Пръдльооо
До коментар #73 от "Путин го боли":УКРАЙНА Е НА УКРАИНЦИТЕ И НЯМА ДА Я ДАДАТ НА ПУТИН! НЕ ТИ ЛИ СЕ НАБИ НАЙ СЕТНЕ В КРАТУНАТА?!
18:49 31.01.2026
118 ТЪМНО Е НАВЪН,...ВЕЧЕР СТАНА...
Хахахахаха
18:49 31.01.2026
119 Не лъжи бе
До коментар #113 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Иранските проксита го правеха.А чии самолети сриваха градовете в Сория същите дето сега ги сриват в Украйна.А вагнеровците чий го крепеха там.
Коментиран от #129
18:49 31.01.2026
120 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #112 от "Украинските войници са с маски":Мобилизаторите с маските не са войници, а криминални елементи, на които плащат на мобилизирана "глава". Крият си лицата, за да не ги изтрепе населението, защото когото натоварят, не се завръща.
18:50 31.01.2026
121 Фори
18:50 31.01.2026
122 Зевзек
До коментар #114 от "Ше ти":Ама първо да свърши нахлуването откъм задницита ли
Коментиран от #146
18:51 31.01.2026
124 Ти си
До коментар #103 от "Щото Путин":А ти даваш ли си сметка защо Путин ни обяви за неприятелски страна ?
Внимавай сега да не кажеш че е заради комунистите от ДС ...
Коментиран от #137
18:53 31.01.2026
125 Пропагандата
До коментар #90 от "Не ми се обяснявай бе":винаги се цели в глупака и винаги го нацелва
18:53 31.01.2026
126 НАТО създава банка
18:53 31.01.2026
128 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #113 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Християнските девойки в Сирия башибозуците първо са ги изнасилвани, а после са ги изгаряли живи. Слушах го по католическото радио на Ватикана.
Папата каза. Белия байрак!
Коментиран от #139
18:54 31.01.2026
129 Помнещ
До коментар #119 от "Не лъжи бе":"А чии самолети сриваха градовете в Сория"
Същите които сринаха Мосул и Ракка - май амнезия получи кои ужким се бореха срещу ИДИЛ в Сирия преди руснаците.
Коментиран от #133
18:54 31.01.2026
130 Абе що вие
18:55 31.01.2026
131 Само минавам тъдява ама да попитам де..
А тия 2 Милиона монголяци дъл влазят у Плано на 3 ДНЕВНИЯ Главкомандващ педофил?!?
Коментиран от #135
18:55 31.01.2026
132 Ха ХаХа
18:55 31.01.2026
133 Да те питай
До коментар #129 от "Помнещ":Чие самолетче свали Ердоган навлезло в Турска територия и чий го крепеше там.
Коментиран от #143
18:56 31.01.2026
134 На новата "финансова институция"
18:57 31.01.2026
135 Чурук тъп
До коментар #131 от "Само минавам тъдява ама да попитам де..":Сутрин ли се молиш на Монголското куче Тангра което ти е Господ.
Кажи бе монголоиден татар.
Руснацитехса варяги, викинги
18:57 31.01.2026
136 Зевзек
До коментар #127 от "Пръдльооо":"над един милиони 400 000 джендъри"
Не знам за Русия ама в България всички евроатлантици и козячета са джендъри а те казват че били много - колко сте. Казват че били дали задниците си на някой друг да ги пази - сигурно са онези афроамериканци от НАТО
Коментиран от #141
18:57 31.01.2026
137 Просте е ве
До коментар #124 от "Ти си":Защо си мислеше,че като ни спре газа ще сме на студено.тъмно и ще ходом немити.Но май удари на камък!
18:58 31.01.2026
138 Олеееее, банка за терористи
18:58 31.01.2026
139 Проиранските групировки
До коментар #128 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Го правеха.Политика на Иран и аятоласите подържаната от тях Идил мойто момче.
Коментиран от #147, #149
18:59 31.01.2026
140 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #148
18:59 31.01.2026
141 Оскаш ли
До коментар #136 от "Зевзек":Да ти разцепа суспуха Заблуденяк.
Коментиран от #151
19:00 31.01.2026
142 Боби Баламата
Как СЕГА се готвят за Война със П ЕДЕРАЦИЯТА на ху ЙЛО?!?
19:00 31.01.2026
143 Помнещ
До коментар #133 от "Да те питай":"и чий го крепеше там"
Същия какъвто крепят господарите ти на българска територия в четирите бази.
19:00 31.01.2026
144 Дърт Вейдър
19:00 31.01.2026
145 Банка за война
колко прав е бил Живков и партийното ни и държавно ръководство по времето на социализма? Осъзнавате ли какви нацисти са атлантиците и във какво блато ни тикат вече 36 години тези паразити. При социализма имаше Знаме на Мира, а сега атлантиците развяват знамето на войната...Позорна история верно
Коментиран от #155, #156
19:01 31.01.2026
146 Сульооовче
До коментар #122 от "Зевзек":Не,до тогава може да получиш и нещо друго във физиономията,а след това полагаемото с нахлуването
Коментиран от #154
19:02 31.01.2026
147 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #139 от "Проиранските групировки":Иранците са шиити и помагаха на сирихците. Правеха го турските проксита, които са сунити. Башибозук.
Папата каза. Бял байрак!
Коментиран от #150
19:02 31.01.2026
148 Ех Глу пи колко копейки искаш
До коментар #140 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.
19:02 31.01.2026
149 Идил не беше ли
До коментар #139 от "Проиранските групировки":по някое време съюзник на САЩ ? Сега в Сирия какви са?
19:03 31.01.2026
150 А Идил
До коментар #147 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Какви да да те питам.
19:03 31.01.2026
151 Зевзек
До коментар #141 от "Оскаш ли":Твоята задница пазят ли я от нахлуване афро-американските рейнджъри от НАТО или вече са нахлули.
Коментиран от #152
19:03 31.01.2026
153 Гамбит
Коментиран от #157
19:05 31.01.2026
154 Зевзек
До коментар #146 от "Сульооовче":Не се пени толкова че врагът ще нахлуе още по надълбоко и НАТО не може ти опази задницата
19:05 31.01.2026
155 Лекувай се бе
До коментар #145 от "Банка за война":Не слушаш ли пропутинскире глашатаи дето постоянно плашат света с ядрено оръжие особено пиянката Медведев.
19:05 31.01.2026
156 Ха ха ха ха
До коментар #145 от "Банка за война":Много му е било на Живков до Знаме на мира.Добре че беше дъщеря му Людмила.а какво се случи с нея,ти ще кажеш.
19:06 31.01.2026
157 Учуден
До коментар #153 от "Гамбит":"тогава ще им се обръща внимание"
Че аз в козяшката пропаганда освен да обръщат внимание на "рашките" друго няма.
19:07 31.01.2026
158 Копейкотрошач
До коментар #110 от "Зевзек":Вратленцето пази....
19:07 31.01.2026
159 Сатана Z
Сега ще трябват поне 50 трилиона за цялата уйдурма
19:07 31.01.2026
160 Ицо
19:08 31.01.2026