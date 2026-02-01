Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул на крачка от подпис с нидерландския бранител Лутсхарел Хеертруйда

Ливърпул на крачка от подпис с нидерландския бранител Лутсхарел Хеертруйда

1 Февруари, 2026 21:22 558 0

  • ливърпул -
  • лутсхарел хеертруйда-
  • рб лайпциг -
  • съндърланд

Ако всичко върви по план, до дни „червените“ ще се похвалят с ново класно попълнение

Ливърпул на крачка от подпис с нидерландския бранител Лутсхарел Хеертруйда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул е на прага да привлече ново попълнение в защитата си, след като клубът от Мърсисайд постигна пълно съгласие с нидерландския национал Лутсхарел Хеертруйда. Според авторитетни източници, включително журналиста Флориан Платенберг, сделката е в напреднала фаза, а всички страни са близо до финалното споразумение.

Хеертруйда, който в момента е собственост на РБ Лайпциг и има договор с германския тим до 2029 година, е дал ясно да се разбере, че желае да облече червената фланелка на Ливърпул. Немският клуб вече е изразил готовност да одобри трансфера, което отваря вратата за преминаването на защитника на „Анфийлд“.

Любопитен детайл е, че Хеертруйда познава отлично новия мениджър на Ливърпул Арне Слот от съвместния им престой във Фейенорд. Именно това доверие и взаимно разбирателство между двамата е изиграло ключова роля за бързото постигане на договорка по личните условия на футболиста.

В момента Хеертруйда играе под наем в Съндърланд, което прави трансферната схема още по-сложна. Ливърпул, РБ Лайпциг и Съндърланд водят интензивни преговори, за да изгладят всички детайли по сделката. Очаква се в следващите часове трите клуба да финализират формулата, по която ще бъде осъществен трансферът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ