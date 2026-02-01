Ливърпул на крачка от подпис с нидерландския бранител Лутсхарел Хеертруйда

Ливърпул е на прага да привлече ново попълнение в защитата си, след като клубът от Мърсисайд постигна пълно съгласие с нидерландския национал Лутсхарел Хеертруйда. Според авторитетни източници, включително журналиста Флориан Платенберг, сделката е в напреднала фаза, а всички страни са близо до финалното споразумение.

Хеертруйда, който в момента е собственост на РБ Лайпциг и има договор с германския тим до 2029 година, е дал ясно да се разбере, че желае да облече червената фланелка на Ливърпул. Немският клуб вече е изразил готовност да одобри трансфера, което отваря вратата за преминаването на защитника на „Анфийлд“.

Любопитен детайл е, че Хеертруйда познава отлично новия мениджър на Ливърпул Арне Слот от съвместния им престой във Фейенорд. Именно това доверие и взаимно разбирателство между двамата е изиграло ключова роля за бързото постигане на договорка по личните условия на футболиста.

В момента Хеертруйда играе под наем в Съндърланд, което прави трансферната схема още по-сложна. Ливърпул, РБ Лайпциг и Съндърланд водят интензивни преговори, за да изгладят всички детайли по сделката. Очаква се в следващите часове трите клуба да финализират формулата, по която ще бъде осъществен трансферът.