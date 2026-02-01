Новини
Тирове закъсаха в района на Козница на Подбалканския път, седем автомобила и почистващ трактор се сблъскаха на Превала
  Тема: Войната на пътя

Тирове закъсаха в района на Козница на Подбалканския път, седем автомобила и почистващ трактор се сблъскаха на Превала

1 Февруари, 2026 15:02, обновена 1 Февруари, 2026 20:40

Тирове закъсаха в района на Козница на Подбалканския път, седем автомобила и почистващ трактор се сблъскаха на Превала - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас, в района на Козница над Клисура предаде БНТ.

Пътищата не са обработени, а снежната покривка е около 5-10 см, има и заледявания.

Наш екип се опита да стигне до авариралите камиони, но не успя заради влошената пътна обстановка след Клисура.

Шофьорите се движат с не повече от 20-30 км/ч. Ако спрат не могат да потеглят, защото пътната настилка е много хлъзгава

Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас, в района на Козница над Клисура. За проблема сигнализираха зрители на БНТ.

Пътищата не са обработени, а снежната покривка е около 5-10 см, има и заледявания.

Наш екип се опита да стигне до авариралите камиони, но не успя заради влошената пътна обстановка след Клисура.

Шофьорите се движат с не повече от 20-30 км/ч. Ако спрат не могат да потеглят, защото пътната настилка е много хлъзгава.

За зимен ад на АМ "Тракия" в този час съобщава ФОКУС.

Огромни тапи и в двете посоки на магистралата при тунел "Траянови врата". По информация на шофьори на места има закъсали автомобили, а пътната настилка е изключителна хлъзгава, наподобяваща на "ледена пързалка".

В социалните мрежи водачите призовават, при възможност, пътуванията по АМ "Тракия" да бъдат отложени, тъй като на места все още не е напълно почистено. На терен в някои участъци работят снегопочистващи машини, но прогнозите сочат за засилване на снеговалежа, което може допълнително да усложни обстановката.

Ограничено е движението на МПС над 12 т по АМ "Тракия" в област София поради снегопочистване в района на тунел "Траянови врата“. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път I-8 Мирово – Костенец – Пазарджик. Движещите се в посока София изчакват на място.

Движението през прохода Превала беше затруднено за около 90 минути заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщи за БТА заместник областният управител на Смолян Андриян Петров.

По думите му, движението през засегнатия участък вече се възстановява.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма, каза Петров.

Обилен снеговалеж затруднява движението на прохода Шипка, предаде БНТ. Пътното платно е почистено и опесъчено. Към момента натрупаната снежна покривка е около 4 см, а температурата минус 5 градуса. Движението през прохода се осъществява само при зимни условия.

На терен работят шест машини на снегопочистващата фирма, които извършват обработка на пътя срещу заледяване. Осигурена е допълнителна готовност за включване на още техника заради очакваното понижение на температурите през вечерните часове и риска от образуване на т. нар. "черен лед".

Интензивен снеговалеж има и в района на Прохода на Републиката, където пътните настилки се поддържат проходими. Към момента няма затворени пътни участъци в област Стара Загора. От полицията апелират водачите да шофират внимателно и с автомобили, оборудвани за зимни условия.

Затруднена е пътната обстановка в Северозападна България, предаде БНТ. Движението по околовръстния път на Монтана в посока Видин беше спряно малко преди 19:00 ч. заради аварирал тир. На мястото бързо се образува дълга колона.

Тежката машина вече е изтеглена, но движението се осъществява бавно. В цялата област има заледявания, както в населените места, така и по пътищата от републиканската пътна мрежа.

По пътя между Лом и Козлодуй в района на с. Цибър са аварирали два тира и движението в участъка се осъществява бавно в едната пътна лента.

Временно е спряно движението на Е-79 в отсечката Видин – Димово, заради катастрофа в района на Жеглица. Обходният маршрут за пътуващите е Дунавци – Арчар – Добри дол – Дреновец – Ружинци. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Тир преминал по забранения за камиони път през вилната зона “Палековото” в Монтана, е аварирал в лентата за движение в посока Видин.

Над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища при засилващия се снеговалеж, предаде ФОКУС.

Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен“, "Превала“ и "Печинско“ в област Смолян, по път III-865 Ардино – Кърджали в област Кърджали, път II-19 Симитли – Разлог през прохода "Предела“, път II-84 Юндола – Разлог, и по път III-198 Гоце Делчев – Катунци през прохода "Попови ливади“ в област Благоевград, път II-84 Велинград – Юндола и път III-842 Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т през "Троянски“ проход.

През проходите "Превала“ и "Пампорово“ преминаването е задължително с вериги.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Апелираме ви да тръгвате с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, съобщиха от АПИ.

За катастрофа на АМ "Тракия" малко преди тунела "Траянови врата" съобщават пътуващи в социалните мрежи.

Между 50 и 51 км на автомагистралата в посока Пловдив има ударила се кола в лява лента. Няма данни за пострадали, но има материални щети.

По-рано днес ви предупредихме за опасна пътна обстановка по аутобана.

Припомняме, че тази сутрин АПИ също предупреди за поледици и намалена видимост на АМ "Хемус", АМ "Тракия" и прохода "Петрохан", а в страната е обявен оранжев код за лошо време.

Шофирайте внимателно и съобразено с метеорологичните условия!


