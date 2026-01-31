Бойко Борисов пред Урсула фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във "Фейсбук".
"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", отбелязва лидерът на ГЕРБ.
Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия, който се провежда в Загреб.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Права
11:21 31.01.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
11:21 31.01.2026
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ.
11:21 31.01.2026
4 Конграчулейшън
11:21 31.01.2026
5 Урсульо
Коментиран от #20
11:22 31.01.2026
6 Град Симитли
за което поведенческите психолози имат интересни обяснения!:))
11:23 31.01.2026
7 Хаха
11:23 31.01.2026
8 Последния Софиянец
11:23 31.01.2026
9 Ура,,Ура
11:23 31.01.2026
10 Евроджендър
11:24 31.01.2026
11 Беше по-добре
11:24 31.01.2026
12 Запознат
11:24 31.01.2026
13 Делю Хайдутин
11:24 31.01.2026
14 Абе,
11:24 31.01.2026
15 Данко Харсъзина
11:24 31.01.2026
16 Хихи
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":рано рано ровиш в тавата с фалшивото брашно...
11:25 31.01.2026
17 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
Два боклука.
11:25 31.01.2026
18 Дориана
11:25 31.01.2026
19 хехе
11:25 31.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Урсульо":В Брюксел са учителите по корупция на Бойко Борисов..Той няма толкова акъл за схемите.
11:25 31.01.2026