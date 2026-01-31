Новини
България »
Бойко Борисов пред Урсула фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Бойко Борисов пред Урсула фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

31 Януари, 2026 11:19 363 20

  • урсула фон дер лaйен-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • българия

Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност

Бойко Борисов пред Урсула фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във "Фейсбук".

"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", отбелязва лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия, който се провежда в Загреб.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Права

    14 0 Отговор
    Лопата на двамата да не се мъчат.

    11:21 31.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 11 Отговор
    Политик от световна класа, признат и уважаван навсякъде по света. Без Бойко, България е загубена. Всеки българин, когато срещне Бойко Борисов на улицата, трябва да направи дълбок поклон, и смирено да му целуне ръка.

    Коментиран от #16

    11:21 31.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 0 Отговор
    И ДВАМАТА СТЕ ЗА ЗАТВОР!
    КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ.

    11:21 31.01.2026

  • 4 Конграчулейшън

    7 1 Отговор
    Верно, каза й го на фаренски оригинал

    11:21 31.01.2026

  • 5 Урсульо

    12 0 Отговор
    Чухте ли българи, ясно и еднозначно, на кого служи лицето Борисов и ГЕРБ? Чужд агент със самопризнания!

    Коментиран от #20

    11:22 31.01.2026

  • 6 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Бацето здаво преплело ръце,
    за което поведенческите психолози имат интересни обяснения!:))

    11:23 31.01.2026

  • 7 Хаха

    4 0 Отговор
    УуУ мутро продажник УуУ 🎃🖕

    11:23 31.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Мафията в България се отчита на Урсула.Утре в НДК основаваме движение Булекзит.

    11:23 31.01.2026

  • 9 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Вижте му външния вид на пожарникаря. Визия на неизтрезнял водопроводчик.

    11:23 31.01.2026

  • 10 Евроджендър

    2 0 Отговор
    Толкова предвидими партньори са тиквите, че влязоха в съюза на Тръмп

    11:24 31.01.2026

  • 11 Беше по-добре

    1 0 Отговор
    Да не се бяхте раждали! И двамата!

    11:24 31.01.2026

  • 12 Запознат

    0 0 Отговор
    Когато си непредвидим, една жена ще се възбуди, ще те обгрижи и ще иска да те опознае на всяка цена. Туй да не е мис бикини дето за една къща в Барселона, се качи да се раздруса на клона.

    11:24 31.01.2026

  • 13 Делю Хайдутин

    1 0 Отговор
    С такива престъпници начело ви чака само мизерия.

    11:24 31.01.2026

  • 14 Абе,

    0 0 Отговор
    Марче, тези и двамата са за бай Ставри...

    11:24 31.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Производство на барут, е производство с висока принадена стойност и ще донесе още по голям просперитет на България. Бойко е единственият политик, който мисли за България и за добруването на българите.

    11:24 31.01.2026

  • 16 Хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    рано рано ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    11:25 31.01.2026

  • 17 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    2 0 Отговор
    На снимката
    Два боклука.

    11:25 31.01.2026

  • 18 Дориана

    1 0 Отговор
    Борисов да е наясно , че нито Урсула, нито Тръмп могат да му помогнат колкото и да им се подмазва и рабополепничи. Той си остава заедно с Пеевски най- провалените и мразени политици в България създали най- голямата мрежа от зависимости, олигарси, мафия, корупция, рекети и полицейщина. На изборите техните партии се сриват надолу колкото и да се мъчат да откраднат и фалшифицират изборите накрая ще пожънат това, което са посяли.

    11:25 31.01.2026

  • 19 хехе

    1 0 Отговор
    дано доживея да видя тиквата да дава отчет пред Сретан или пред бай Ставри.

    11:25 31.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Урсульо":

    В Брюксел са учителите по корупция на Бойко Борисов..Той няма толкова акъл за схемите.

    11:25 31.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове