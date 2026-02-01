Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какво научихме от интервюто на Румен Радев в "Панорама"?

1 Февруари, 2026 10:00 830 29

  • румен радев-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • продължаваме промяната-
  • възраждане

Какво научихме от интервюто на Румен Радев в "Панорама"? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Радев ще регистрира партия след изборите, проектът му ще е европейски, но със суверенистки уклон и ще се коалира с партиите, борещи се срещу олигархията. Какво още научихме от интервюто му в "Панорама"? От Даниел Смилов.

Първото интервю на партийния политически терен на Румен Радев беше по-забележително с дължината си, отколкото със съдържанието.

На Радев му бе отделено огромно ефирно време в БНТ - 40-45 минути - и той беше поканен сам в студиото, без да може да бъде репликиран от други участници (а дори и от водещия). Подобна привилегия за прохождаща партия е неуместна. Това е неравнопоставеност, платена с парите на данъкоплатеца, чрез която обществената телевизия се превръща в спонсор на политическия проект на Радев. Вярно е, че зрителски интерес сигурно е имало, но и такава очевидна несъразмерност в отразяването е нечестна спрямо другите участници в партийната надпревара. СЕМ би трябвало да излязат поне със становище по този проблем.

Какво (не) научихме от интервюто на Радев?

Името на партийния проект, хората в него и технологията по участие в изборите не бяха разкрити. Стана ясно, че партията ще бъде регистрирана след изборите, което означава, че Радев ще се яви в коалиция с регистрация на съществуващи партии;

Беше заявено, че партията на Радев ще се бори за свободна, демократична и европейска България. Тази формула, ако думите в нея наистина имат значение, би трябвало да означава, че партията ще е с демократична и европейска насоченост;

Основната тема, която Радев би искал да изтъкне, е "борбата с олигархията". Той не назова основните политически лица на тази олигархия, но би могло да се предположи по думите му, че те са досега управляващите от ГЕРБ и ДПС. Радев не спомена нито един друг български политик - нито Пеевски, нито Борисов. Добра беше връзката, която направи между олигархията и неравенството в България;

По отношение на Европа и ЕС Радев не изрече нещо, което да го постави директно в конфронтация с идеята за европейска интеграция. Той спомена участието на страната във всички европейски структури като нещо добро, като настояваше българските решения да се вземат с оглед на националните интереси. Това е и банално вярно, и дава основание на "патриотите" и "суверенистите" да се надяват, че Радев ще се опълчва на ЕС. Надеждите на "суверенистите" бяха окрилени от заявката му всички решения да се вземат в България. Това противоречи на принципите на ЕС, които предполагат част от решенията да се вземат заедно с други държави;

За еврото Радев каза, че не е против него, а е срещу начина, по който то било въведено. Радев поискал референдум, когато разбрал, че правителството не предвижда достатъчно помощи за бедните при влизането на страната в еврозоната. Тогава не е ясно обаче защо той поиска противоконституционен референдум вместо повече помощи за бедните. А и като цяло твърденията му, че България не е изпълнила Маастрихтските критерии за еврозоната бяха аматьорски;

Единственият споменат европейски политик беше Орбан и то в позитивна конотация - като някой, който ни е помагал за Северна Македония и енергетиката. И двете твърдения в тази посока са най-малкото спорни. Очевидно Радев ще се опитва да се позиционира като някакъв тип "български Орбан", което пък поставя под въпрос формулата "свободна, демократична и европейска България";

За Украйна Радев повтори тезата си, че Крим де факто е руски, но юридически не е. След това, позовавайки се на обучението си в американска военна академия, защити позиция, че контраофанзивата на Украйна през 2023 г. е била стратегическа грешка. Донякъде това е вярно твърдение, което обаче не отчита забавянето на военната помощ от Запада, позволило на Русия да създаде здрави отбранителни линии. Тук Бойко Василев не влезе по същество в дебата, защото Радевата теза още от 2022 г. беше, че на Украйна не трябва да ѝ се оказва военна помощ, тъй като съпротивата ѝ е обречена. Украйна обаче вече четири години се сражава въпреки тази Радева експертна прогноза, а Русия не е превзела все още дори Донбас. Истинският въпрос за позицията на Радев е защо той смяташе, че Западът и ние като част от него не трябва да окажем помощ на нападната страна, която се нуждае от нея за оцеляването си? И какво би спечелил българският национален интерес, ако руските войски бяха стигнали до Румъния?

За "Боташ" и въпросите, и отговорите бяха повърхностни. Василев правилно отбеляза, че загубите от неползвани количества са огромни. Радев контрира, че проектът може да е печеливш в бъдеще. Целият проблем е обаче защо служебно правителство задължи България да ползва и/или плаща цели 13 години огромни големи количества газ от Турция. Ясна беше стратегията на Русия да превърне Турция в хъб за своя газов износ. Не става ли всъщност дума за тройна сделка: България се обвързва да плаща за големи количества газ от Турция, а Турция се обвързва да взема от Русия подобни количества газ. И Турция е щастлива като посредник, и Русия преодолява изолацията си като доставчик, а България плаща, дори без да ползва договорените количества;

За Съвета за мир на Доналд Тръмп Радев беше доста обран, но все пак каза, че включването на страната в него е станало не както трябва;

За възможните коалиции Радев беше уклончив, но стана ясно, че ще се коалира с партии, които се борят срещу олигархията. Това му отваря врати към ПП-ДБ и "Възраждане", МЕЧ и "Величие". По отношение на съдебната реформа загатна, че може да трябват гласове и от ГЕРБ;

Радев каза, че няма да внася предложения за промяна на конституцията, което като цяло е добра новина;

Няма да вдига данъците, няма ляво, няма дясно и може да бъде наречен популист, както каза самият той с ирония.

Въпросите, които останаха без отговор

Като за първо политическо интервю като партиен лидер, поведението на Радев беше по военен тертип сковано и дисциплинирано, което може да се хареса на избиратели, отвратени от хашлашкия език и разпуснатата партийна естетика. Стратегията му в кампанията очевидно ще е максимална обтекаемост, разнопосочни и вътрешно противоречиви твърдения и абстрактно разположение на проекта като "европейски", но със суверенистки уклон. Липсата на конкретика може да се окаже Ахилесовата му пета. Ето няколко важни въпроса относно новия политически проект, които останаха незададени или без отговор:

Може ли българският суверенитет да бъде защитен без ЕС и НАТО?

Има ли нужда от обща европейска отбрана?

Има ли нужда от обединение на европейските финансови пазари?

Добре ли е големите европейски страни да предложат на останалите проект за задълбочена европейска интеграция?

Трябва ли Европа да подкрепя Украйна, включително с военна помощ?

Трябва ли Украйна да е част от ЕС?

В български интерес ли е Северна Македония да е извън ЕС?

Одобрява ли Радев вътрешната политика на Орбан по отношение на гражданското общество в Унгария?

Одобрява ли унгарската политика спрямо ЕС и Балканите?

Към кое европейско семейство Радев ще се присъедини със своята формация?

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    9 8 Отговор
    От интервюто научихме, че е време за Възраждане.

    10:02 01.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Човека не смее да каже нищо защото Мафията дебне.Каза Нашата България и веднага Шиши си запази името в съда да не може нда го ползва.И не регистрираха партия 3 ти март да не я ползва

    10:03 01.02.2026

  • 3 Видях,

    18 2 Отговор
    че статията е на DW и спрях да чета.

    Коментиран от #14, #16

    10:03 01.02.2026

  • 4 ппдЪбЪ

    12 2 Отговор
    Дойче Веле е отявлен рупор на съглашенците, които размиха границата между корупционерите и “борещите” се с корупцията.

    10:04 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    10 6 Отговор
    Научихме, че ГЕРБ-Ново начало и патерицата им ППДБ са в шок😂
    Много им е всжно името за да пробват и него да си регистрират🤣

    10:07 01.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не четете това мазало

    11 3 Отговор
    Който има акъл в главата е разбрал, какво каза Радев, а не да тълкува евангелието!

    10:07 01.02.2026

  • 9 Както

    7 5 Отговор
    винаги - никога не говори в прав текст ! Завоалирано , със загадки и догадки , ще , ще , ще…… и нищо конкретно !

    Коментиран от #26

    10:08 01.02.2026

  • 10 ицо

    6 1 Отговор
    съд и затвор за олигархата и клептокрацията-това каза...

    Коментиран от #19

    10:08 01.02.2026

  • 11 хехе

    6 4 Отговор
    статуквото е в паника само дойче зеле не го е разбрало.

    10:09 01.02.2026

  • 12 здрасти

    6 5 Отговор
    Радев още ли се охранява от НСО, или вече мутрите от БОЕЦ приеха официално задачата?

    Коментиран от #20, #25

    10:09 01.02.2026

  • 13 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Поредните инструкции от Биг Брадър за правилно мислене.
    Нужно е папагалите незабавно да мислят по указания начин!

    10:10 01.02.2026

  • 14 фен на сидеров

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Видях,":

    аз също ! а пък от Панорама кой разбрал , кой - не , зависи от това между ушите му !

    10:10 01.02.2026

  • 15 БеГемот

    4 3 Отговор
    Чудя се на либералните недоразумения те всъщност за прасетата ли играят.......ако наистина мислеха за България а не за себе си щяха да се поснишат относно Радев...и евентуално да търсят коалиция след изборите с него срещу шопарите....а сега те атакуват Радев вместо ония....

    10:11 01.02.2026

  • 16 ицо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Видях,":

    враговете трябва да се познават

    10:11 01.02.2026

  • 17 така е

    5 4 Отговор
    В момента тече същия сценарий както с ПП. Месец преди Кики и Асен да излезнат на политическата сцена протече медийна рекламна кампания как те са панацея за всичко и даже лекуват рак по телевизията. Сега се играе същия сценарий за бъдещия проект на румен радев. За съжаление особената му военна неинтелигентност играе лоша шега на кукловодите му и края на проекта му няма да е лицеприятен. А факта, че около него залепнаха всякакви червени олигарси, нереализирани политици от блозкото минало и мутрогерои на прехода показва, че радев ще ни донесе още от същото.

    10:13 01.02.2026

  • 18 И така,и иначе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Както казва народът "И тако,и вако". Няма как ,новият проект ,да се хареса на всички.По-добре да се позиционира,защото после ще има проблеми,пък на нас ни омръзна да идват с гръмки обещания,а после да спихват.

    10:15 01.02.2026

  • 19 пепи

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ицо":

    Олигарсите си имат имена. Част от олигарсите му пожелаха успешна кампания. Случайност някаква.

    10:19 01.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Просто му е объркано

    1 1 Отговор
    малко в главата. Трябва ясно да се дефинира, а не му стиска очевидно. Прави кардиналната грешка като се съобразява с някакви имагинерни обществени нагласи вместо самият той да ги модерира като лидер. Хлъзгав е, и с очакванията на хората ако се подиграе, може и да стане зловеща картинката..Дълбока вода е, а дали може да плува този човек? Тва за олигархията и корупцията са изпразнени от съдържание наративи взаимствани от пишлеметата от ДБ-ПП но те не са от голямо значение за хората ако няма конкретика. Социален момент няма в изказа му ..Няма и грам анти-натовска и антимилитаристична риторика. Няма го това: 13,14 пенсия, пари за майките, нито стотинка за Украйна повече.....много неща ги няма ! .... няма го революционният дух на промяната и поведението му не кореспондира с обществената енергия. Разминаване има и не само го няма "революционният дух" на промяната и поведението му не кореспондира с обществената енергия а е точно обратното. Сякаш се опитва да я притъпи и отново народа да заспи в блатото. Има нещо което е абсурдно във поведението му. Анемичност, пасивност. Както е тръгнало до изборите хората могат и да забравят че съществува. ....

    Коментиран от #24

    10:20 01.02.2026

  • 22 ВЕЛИК

    0 1 Отговор
    КИЛЪРА НА МУТРИТЕ!

    10:21 01.02.2026

  • 23 Българин

    1 1 Отговор
    Единственият, който реално се бори с олигархията, е Пеевски. Той вкара в затвора ветко арабаджиев, минчю апаша, баневи, черапа, мустака се крие в Сърбия. Всички други само приказват, Пеевски работи!
    За това и хората гласуват за него. Ако Радев наистина ще се бори с олигархията, да се присъедини към ДПС!

    10:21 01.02.2026

  • 24 Това

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Просто му е объркано":

    ти го казваш. Но кой си ти?? Отговорът е НИКОЙ.

    10:23 01.02.2026

  • 25 Отговорих,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "здрасти":

    но ти докладваш и ме изтриха. За втори път задаваш тъпия си въпрос. От предишния ми отговор вече си разбрал кой го охранява.

    10:25 01.02.2026

  • 26 Абсолютно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Както":

    И аз нищо не разбрах.Пък и хич не харесвам такова хлъзгаво говорене ---не казвам,ще видим,ще говорим някога ,може би,евентуално ,и комунисти и демократи сме,ще борим вашите олигарси,но все пак някой трябва да финансира проекта,защото няма още държавна субсидия,пък баба Пена няма пари,но ние и за нея ще се погрижим.Само това,че войната трябва да спре съм съгласна.За войната е прав Радев--от каквото разбира,разбира.

    10:26 01.02.2026

  • 27 Аз научих,

    1 0 Отговор
    че е тъп,като чалга певица и знае общо около 16 думи.

    10:26 01.02.2026

  • 28 Радев

    1 0 Отговор
    е едно голямо недоразумение. Голям некадърник се оказа като президент, не изпълняваше пълномощията си за обединител на нацията . Много пъти наруши конституцията, а най- големият му провал е сключването на договора с Боташ. С Гълъб Донев и той трябва да бъдат привлечени от прокуратурата за огромните щети, които нанася на нас данъкоплатците. И не може в Панорама да се изявява сам, защото след оставката е господин никой, а ние данъкоплатците поддържаме обществената телевизия.

    10:26 01.02.2026

  • 29 Шведска Панта

    0 0 Отговор
    На повечето в края зададени въпроси и Германия не може в момента да отговори еднозначно, обаче автора иска тук и сега Радев да му отговори на него лично.

    10:27 01.02.2026