Ето с коя коалиция ще се яви Радев на изборите

Български демократичен алианс или Български алианс за демокрация и напредък изглежда ще бъде името на коалицията, с която Румен Радев ще се яви на изборите.
Двете марки са заявени в Патентното ведомство на 29. 01., четвъртък, и току-що бяха публикувани в системата на ведомството, уточни OFFNew.bg.
Заявителят още не е обявен официално. По информация на OFFNews този път той е истински, за разлика от ментето, което подаде документи за марка "Нашата България", за да възпрепятства Радев да я ползва, а после спусна "ексклузивната информация" на избрани медии.
Класовете, за които е подадена заявката, недвусмислено говорят, че марката ще се ползва за политическа дейност.
Теоретично не е изключено Радев да регистрира партия, дори две партии със запазените имена. На практика обаче времето за регистрацията на партия може и да не стигне. И двете запазени марки много повече приличат на имена на коалиции. Най-вероятно Радев ще избере едно от двете за име на коалицията си, а регистрацията на другото е или за да опита да регистрира партия, или за да се застрахова от менте с подобно име.
1 Българин
Защото е определено, че само ДПС управлява България!
Коментиран от #6
13:35 31.01.2026
2 цццц
Коментиран от #11
13:36 31.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9, #13, #15
13:36 31.01.2026
4 М.Ат.
Коментиран от #55
13:36 31.01.2026
5 Резидента
13:36 31.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Радев, чии е Крим?
Коментиран от #16, #18, #32, #35
13:37 31.01.2026
9 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Отказа ли
13:37 31.01.2026
10 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
13:38 31.01.2026
11 Ичо
До коментар #2 от "цццц":Айде пропусни, няма да ни липсваш.
Коментиран от #46
13:38 31.01.2026
12 Делю Хайдутин
Коментиран от #27, #34
13:38 31.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АГАТ а Кристи
13:38 31.01.2026
15 Джамбаза
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ако влезеш, ще гласувам за теб с две ръце
13:38 31.01.2026
16 Радев
До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":Крим е руски, махам еврото.
13:38 31.01.2026
17 Руски колхозник
Коментиран от #29
13:39 31.01.2026
18 Той отговори вчера
До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":На Русия
13:39 31.01.2026
19 Радев късметлията!
Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!
13:39 31.01.2026
20 Партията
До коментар #7 от "един БЪЛГАРИН":Трябва да се казва Румен Радев и ако обарка като другите до момента го качваме с въжето на бурето
13:40 31.01.2026
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
13:40 31.01.2026
22 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
13:40 31.01.2026
23 Ксаниба
13:41 31.01.2026
24 Дориана
13:41 31.01.2026
25 Никой
Ние остаряхме бедни.
Коментиран от #38, #43
13:41 31.01.2026
26 Някой
13:42 31.01.2026
27 Друго
До коментар #12 от "Делю Хайдутин":Си е га си под комунистически ботуш....
/БОТУШ, не боташ/.!
13:42 31.01.2026
28 Сила
13:42 31.01.2026
29 Коуега
До коментар #17 от "Руски колхозник":Вероятно е с цел на самите олигарси, сегашните властимащи, заплаха е за тях
13:42 31.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ццц
Коментиран от #49
13:43 31.01.2026
32 Крум
До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":Ще махне ама двете образувания,наподобяващи хубаво мезе за червено вино!
13:43 31.01.2026
33 Съвсем искрено се забавлявам
13:43 31.01.2026
34 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Делю Хайдутин":В България думата "демокрация" е синоним на "кражба".
Коментиран от #39
13:44 31.01.2026
35 Щом като
До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":още не си разбрал и питаш чий е Крим значи си безнадежден случай, ама абсолютно безнадежден.
13:46 31.01.2026
36 Следиме
13:48 31.01.2026
37 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #47
13:51 31.01.2026
38 Някой
До коментар #25 от "Никой":Не 12, а 25 години ни загубиха: Симеон Сакскобургодки, Сергей Станишев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов и Кирил Петков.
И очаквам "спасителя" Румен Радев да ни загуби още няколко години. Това с новата партия "спасител" го преживях с НДСВ през 2001 г., резултата тогава беше лош. Сега очаквам подобно.
Друга партия "спасител" беше ИТН на Слави Трифонов през 2020 г, именно заради Слави Трифонов последните 5 години България е в постоянна политическа криза.
13:52 31.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Данко Харсъзина
До коментар #30 от "Дориана":Големият държавник и политик от световна класа, не говори за демокрация. Той я прави. Изправи България на крака от пепелищата на комунизма и с много усилия и къртовски труд, осигури европейското развитие на България. За това името му ще бъде записано със златни букви в Историята на България, а Радев ще остане в Историята със срамната сделка с Боташ, ощетяваща България с 13 милиарда долара. Боташа да бъде трижди проклет, и хаир да не види нито той, нито децата му.
Коментиран от #64, #67, #77
13:53 31.01.2026
41 Реалност
13:53 31.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Оракула
До коментар #25 от "Никой":"Ние остаряхме бедни" - не се притеснявай и не го вземай толкова навътре, защото така ще бъде и за в бъдеще.
13:55 31.01.2026
44 Хейт
13:55 31.01.2026
45 Няма такивa иgиoти !
Коментиран от #57, #75
13:56 31.01.2026
46 Улав
До коментар #11 от "Ичо":И вие и вие
13:57 31.01.2026
47 Някой
До коментар #37 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Какво комунистическо падение, каква ирония, комуниста Станишев ни вкара в ЕС. Комуниста Борисов ни вкара в Шенген и еврозоната.
Сега комуниста Румен Радев щял да ни вкара в ДЕМОКЛАЦИЯТА. От което се подразбира, че не сме демокранична държава.
13:57 31.01.2026
48 Тъпото руско говедо Румен
Коментиран от #72
13:58 31.01.2026
49 Абсолютно
До коментар #31 от "ццц":вярно - жалко че е трудно разбираемо от повечето, а пък уж го играят умниици?
13:58 31.01.2026
50 румен кРадев БОгаТАШа
Всеки, който вярва, че Румен Радев може дори да се доближи до този резултат, трябва веднага да иде и да се прегледа!
За съжаление на Рубльов годината отдавна не е 2001-ва, а пазарът на копейки днес е силно ограничен. Ще му се наложи да си раздели 20% копейки с КъсоПейкин, БСП, ИТН, величави мечове и всички останали.
Проектът на Радев е силно надценен! Съвсем скоро това ще стане ясно за всички!
13:59 31.01.2026
51 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Няма по долни индивиди от култивирания съветски еничарин, готови да продадат род, Родина и себе си, в угода на кремълските бандити !
Коментиран от #53, #54
14:00 31.01.2026
52 Софиянец
Не вярвам президента да падне толкова ниско!
14:02 31.01.2026
53 стоян георгиев
До коментар #51 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Няма такова произведение!
14:02 31.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Много кофти
До коментар #4 от "М.Ат.":Както казвате руснаците. Не искам аз да съм добре, искам на комшиите ми да е зле... Много сте сбъркани това руснаците и русофилите, да желаеш зло другимо, за да се почустваш по-успешен??? Абсолютни боклуци.
А аз искам всички около мен да са щастливи и усмихнати, само така и аз бих бил щастлив и усмихнат.
14:03 31.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Някой
До коментар #45 от "Няма такивa иgиoти !":Вчера в "Панорама" ми направи впечатление че лявото ухо на Румен Радев е по-голямо и по-щръкнало от дясното ухо. Как за 9 години не съм не съм го видял това нещо?
Коментиран от #71, #73
14:04 31.01.2026
58 ЕДГАР КЕЙСИ
14:04 31.01.2026
59 И Киев е Руски
14:04 31.01.2026
60 Софиянец
14:04 31.01.2026
61 Лъжете
14:06 31.01.2026
62 Кирил
14:06 31.01.2026
63 цццц
14:06 31.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гост
Професията на генерал от ВВС го е научила да е отговорен, концентриран, да работи в екип и разчита на хората около него, да няма право на грешки, на бърза реакция, да знае колко ценен е човешкия живот! Като командващ ВВС и президент е доказал, че има лидерски качества! В отлична физическа кондиция /кой от опонентите му може да прави коремни възлизания на лост? / и владеещ чужди езици!
Пред всички тези качества обидите на индивиди, като опонентете му с Копринков, зелен чорап, фатмак, боташ, чичо Румен и т.н. изглеждат жалки и са признак на безсилие и тежки комплекси, дори паника! А само вижте опонентите му - ПееФски, Боко, Асеня по пеньоара, другия "генерал" Хаяско, славуца....
Коментиран от #83
14:12 31.01.2026
66 хмммм
14:13 31.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Чуждици за избори
14:14 31.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Тоя
Коментиран от #76
14:16 31.01.2026
71 Голям
До коментар #57 от "Някой":Като на Тодор Живков... иди после обяснявай, че не му е баща....
14:17 31.01.2026
72 Простият
До коментар #48 от "Тъпото руско говедо Румен":КГБ са само в простата ти кратуна. От поне две десетилетия почти всичко от икономиката на България вкл. и подземните богатства е в ръцете на западните и американските лешояди. И стига си го повтарял в несвяс това КГБ - то просто си върши работата както и сродните му органи от други държави - запад/изток - няма значение. Въпроса е къде е нашето ДС или както там е демократичното му название?
14:17 31.01.2026
73 Митко
До коментар #57 от "Някой":Добре ,че си махна образуванието от носа , защото с него и с ушите на мен ми приличаше на Гаргамел . Гледах го снощи , имаше харизма на табуретка ,безличен с една дума.
Коментиран от #79
14:19 31.01.2026
74 Защо триете
14:19 31.01.2026
75 Ами всъщност
До коментар #45 от "Няма такивa иgиoти !":Скорошният разпад на скапания ЕС е сигурен, ще видим дали ще е още тази година или следващата но със сигурност дните му са преброени. Шест държави вече си направиха отделен съюз, което реално си е подготовка за фактическото разпадане на големия съюз.......а какво ще стане с еврото, ами след като ЕС го няма е нормално и единната валута постепенно да изчезне. Разбира се винаги при такива процеси някои хора и организации се облажват яко за сметка на обикновените граждани, които е предвидено отново да бъдат обрани и накрая да останат с пръст в устата.
14:19 31.01.2026
76 Мнооо
До коментар #70 от "Тоя":си т@п, Саше. Като стане премиер пак ще видиш как работи тръбата по Боташ. Пък това за имунитета ти е станало фикс идея.
14:19 31.01.2026
77 Всички ли
До коментар #40 от "Данко Харсъзина":монтански цигани сте толкова т@пи??? Ужасссс!
14:21 31.01.2026
78 Кую
14:22 31.01.2026
79 Разбира се,
До коментар #73 от "Митко":друго си е харизмата на двойната гуша на Дебелия, нали?
14:23 31.01.2026
80 Начо
14:24 31.01.2026
81 След Юрото
14:24 31.01.2026
82 Какъв плам
14:24 31.01.2026
83 Боби
До коментар #65 от "Гост":Защо избираш Радев ли,ами защото руските ти господари скоро ще отсвирят Костя,все пак нищо не свърши толкова време,само пари прилапваше
14:26 31.01.2026
84 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #86
14:26 31.01.2026
85 Баячка на боб
14:27 31.01.2026
86 Трап
До коментар #84 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Готов съм за тебе. Скачай!
14:27 31.01.2026
87 Пламен
14:29 31.01.2026