Ето с коя коалиция ще се яви Радев на изборите

Ето с коя коалиция ще се яви Радев на изборите

31 Януари, 2026 13:33

Заявителят още не е обявен официално

Ето с коя коалиция ще се яви Радев на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
OFFNews OFFNews сайт

Български демократичен алианс или Български алианс за демокрация и напредък изглежда ще бъде името на коалицията, с която Румен Радев ще се яви на изборите.

Двете марки са заявени в Патентното ведомство на 29. 01., четвъртък, и току-що бяха публикувани в системата на ведомството, уточни OFFNew.bg.

Заявителят още не е обявен официално. По информация на OFFNews този път той е истински, за разлика от ментето, което подаде документи за марка "Нашата България", за да възпрепятства Радев да я ползва, а после спусна "ексклузивната информация" на избрани медии.

Класовете, за които е подадена заявката, недвусмислено говорят, че марката ще се ползва за политическа дейност.

Теоретично не е изключено Радев да регистрира партия, дори две партии със запазените имена. На практика обаче времето за регистрацията на партия може и да не стигне. И двете запазени марки много повече приличат на имена на коалиции. Най-вероятно Радев ще избере едно от двете за име на коалицията си, а регистрацията на другото е или за да опита да регистрира партия, или за да се застрахова от менте с подобно име.


България
  • 1 Българин

    18 46 Отговор
    Радев ще се яви от ДПС!
    Защото е определено, че само ДПС управлява България!

    Коментиран от #6

    13:35 31.01.2026

  • 2 цццц

    29 13 Отговор
    То голямата ви демокрация :) айде ще пропусна

    Коментиран от #11

    13:36 31.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 27 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента

    Коментиран от #7, #9, #13, #15

    13:36 31.01.2026

  • 4 М.Ат.

    37 27 Отговор
    Ще гласувам за него Не за друго, а да лазя по нервите на Бокич и Шишич.

    Коментиран от #55

    13:36 31.01.2026

  • 5 Резидента

    27 28 Отговор
    Плащате на Боташ 6 милиарда и да не философствате!

    13:36 31.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радев, чии е Крим?

    26 24 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    Коментиран от #16, #18, #32, #35

    13:37 31.01.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Отказа ли

    13:37 31.01.2026

  • 10 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    38 3 Отговор
    Сайтчето?...Подвеждащо заглавие..."Ще се яви"... " ...и не е обявено официално " са две различни понятия.

    13:38 31.01.2026

  • 11 Ичо

    10 10 Отговор

    До коментар #2 от "цццц":

    Айде пропусни, няма да ни липсваш.

    Коментиран от #46

    13:38 31.01.2026

  • 12 Делю Хайдутин

    25 9 Отговор
    Хората като чуят -демокрация им се повдига.

    Коментиран от #27, #34

    13:38 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГАТ а Кристи

    20 13 Отговор
    То се знае не от сега "Единна РуZия"

    13:38 31.01.2026

  • 15 Джамбаза

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ако влезеш, ще гласувам за теб с две ръце

    13:38 31.01.2026

  • 16 Радев

    20 16 Отговор

    До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":

    Крим е руски, махам еврото.

    13:38 31.01.2026

  • 17 Руски колхозник

    25 8 Отговор
    Радев ще загуби доста гласове, заради олигарсите, които го "припознаха" .Ще му изиграят лоша шега

    Коментиран от #29

    13:39 31.01.2026

  • 18 Той отговори вчера

    25 7 Отговор

    До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":

    На Русия

    13:39 31.01.2026

  • 19 Радев късметлията!

    25 9 Отговор
    Резидента прави пир по време на чума!!
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    13:39 31.01.2026

  • 20 Партията

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "един БЪЛГАРИН":

    Трябва да се казва Румен Радев и ако обарка като другите до момента го качваме с въжето на бурето

    13:40 31.01.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    22 9 Отговор
    На левия избирател думата "демокрация" му действа като червено на бик.

    Коментиран от #30

    13:40 31.01.2026

  • 22 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    12 16 Отговор
    Ще се яви от името на ИТН🤣

    13:40 31.01.2026

  • 23 Ксаниба

    19 15 Отговор
    Боташев напоследък спряха да го канят на запад и ходеше само из бившите съветски републики.Може би затова се отказа като президент

    13:41 31.01.2026

  • 24 Дориана

    20 21 Отговор
    Коалиция Магнитски треска ги тресе , намери се кой да им разкаже играта. Народа ще подкрепи Румен Радев за ужас на Борисов, Пеевски , Слави Трифонов и всичките им патерици. Започва борбата между доброто и злото.

    13:41 31.01.2026

  • 25 Никой

    20 3 Отговор
    Каквото и да е - да се свърши този кошмар - над 12 години ни загубиха - а това не се връща.

    Ние остаряхме бедни.

    Коментиран от #38, #43

    13:41 31.01.2026

  • 26 Някой

    16 2 Отговор
    Заглавието не отговаря на фактите, това все още не е коалиция. Това са само 2 имена, на партии или на коалиции, които още не съществуват реално.

    13:42 31.01.2026

  • 27 Друго

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Делю Хайдутин":

    Си е га си под комунистически ботуш....
    /БОТУШ, не боташ/.!

    13:42 31.01.2026

  • 28 Сила

    10 6 Отговор
    "Тяхната България " 🇷🇺👊

    13:42 31.01.2026

  • 29 Коуега

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Руски колхозник":

    Вероятно е с цел на самите олигарси, сегашните властимащи, заплаха е за тях

    13:42 31.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ццц

    13 8 Отговор
    Демокрация няма никаде по светът , една дъвка на банда мошеници.

    Коментиран от #49

    13:43 31.01.2026

  • 32 Крум

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":

    Ще махне ама двете образувания,наподобяващи хубаво мезе за червено вино!

    13:43 31.01.2026

  • 33 Съвсем искрено се забавлявам

    15 10 Отговор
    И се чудя от къде дойде куража на посредствен военен да се превърне в Лидер?!.. С едно размахване на вълшебната пръчка

    13:43 31.01.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Делю Хайдутин":

    В България думата "демокрация" е синоним на "кражба".

    Коментиран от #39

    13:44 31.01.2026

  • 35 Щом като

    11 10 Отговор

    До коментар #8 от "Радев, чии е Крим?":

    още не си разбрал и питаш чий е Крим значи си безнадежден случай, ама абсолютно безнадежден.

    13:46 31.01.2026

  • 36 Следиме

    10 8 Отговор
    Ама Румен инфлоенсър ми се вижда.

    13:48 31.01.2026

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 9 Отговор
    МУНЧО и ДЕМОКРАЦИЯ ....................... СМЯХ ! ....................

    Коментиран от #47

    13:51 31.01.2026

  • 38 Някой

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    Не 12, а 25 години ни загубиха: Симеон Сакскобургодки, Сергей Станишев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов и Кирил Петков.

    И очаквам "спасителя" Румен Радев да ни загуби още няколко години. Това с новата партия "спасител" го преживях с НДСВ през 2001 г., резултата тогава беше лош. Сега очаквам подобно.

    Друга партия "спасител" беше ИТН на Слави Трифонов през 2020 г, именно заради Слави Трифонов последните 5 години България е в постоянна политическа криза.

    13:52 31.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Данко Харсъзина

    10 11 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Големият държавник и политик от световна класа, не говори за демокрация. Той я прави. Изправи България на крака от пепелищата на комунизма и с много усилия и къртовски труд, осигури европейското развитие на България. За това името му ще бъде записано със златни букви в Историята на България, а Радев ще остане в Историята със срамната сделка с Боташ, ощетяваща България с 13 милиарда долара. Боташа да бъде трижди проклет, и хаир да не види нито той, нито децата му.

    Коментиран от #64, #67, #77

    13:53 31.01.2026

  • 41 Реалност

    10 10 Отговор
    "Теоретично не е изключено Радев да регистрира партия" - теоретично е възможно, на практика НЕ - всичко му се подготвя от посоль, с любезното съдействие на стари ДС-КГБ кадри и отявлени национални предатели !

    13:53 31.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Оракула

    7 6 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    "Ние остаряхме бедни" - не се притеснявай и не го вземай толкова навътре, защото така ще бъде и за в бъдеще.

    13:55 31.01.2026

  • 44 Хейт

    13 4 Отговор
    Когато Радев го обяви публично, тогава ще ви повярвам. Дотогава писанията ви са само догадки и спекулации.

    13:55 31.01.2026

  • 45 Няма такивa иgиoти !

    11 13 Отговор
    Румен Радев има политически чар на шкаф за обувки! Може да спечели на своя страна само хора, които вярват, че българският лев ще се върне през септември, а ЕС ще се разпадне до края на годината! Толкоз и нито глас повече!

    Коментиран от #57, #75

    13:56 31.01.2026

  • 46 Улав

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ичо":

    И вие и вие

    13:57 31.01.2026

  • 47 Някой

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Какво комунистическо падение, каква ирония, комуниста Станишев ни вкара в ЕС. Комуниста Борисов ни вкара в Шенген и еврозоната.
    Сега комуниста Румен Радев щял да ни вкара в ДЕМОКЛАЦИЯТА. От което се подразбира, че не сме демокранична държава.

    13:57 31.01.2026

  • 48 Тъпото руско говедо Румен

    11 12 Отговор
    От КГБ са му казали да действа така да обяви името на партията 2 дена преди изборите, за да нямат хората време за да проверят кои русофили олигарси са в неговата партия... за мафиота Васил Божков е ясно, за мафията братя Бобокови е ясно, мафията Арабаджиеви и те са ясни, .. всичките му съпартийци ще са от руската олигархия или български русофили които искат да станат олигарси???

    Коментиран от #72

    13:58 31.01.2026

  • 49 Абсолютно

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "ццц":

    вярно - жалко че е трудно разбираемо от повечето, а пък уж го играят умниици?

    13:58 31.01.2026

  • 50 румен кРадев БОгаТАШа

    10 11 Отговор
    На първите си парламентарни избори за 39-то Народно събрание НДСВ получава 42.74% от гласовете и печели 120 депутатски места.
    Всеки, който вярва, че Румен Радев може дори да се доближи до този резултат, трябва веднага да иде и да се прегледа!
    За съжаление на Рубльов годината отдавна не е 2001-ва, а пазарът на копейки днес е силно ограничен. Ще му се наложи да си раздели 20% копейки с КъсоПейкин, БСП, ИТН, величави мечове и всички останали.
    Проектът на Радев е силно надценен! Съвсем скоро това ще стане ясно за всички!

    13:59 31.01.2026

  • 51 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    9 11 Отговор
    Винаги когато сме управлявани от московски еничари сме били на ръба на пропастта.
    Няма по долни индивиди от култивирания съветски еничарин, готови да продадат род, Родина и себе си, в угода на кремълските бандити !

    Коментиран от #53, #54

    14:00 31.01.2026

  • 52 Софиянец

    7 5 Отговор
    И двете имена звучат като за някой безродник от типа на паси или плевнелиев!

    Не вярвам президента да падне толкова ниско!

    14:02 31.01.2026

  • 53 стоян георгиев

    9 6 Отговор

    До коментар #51 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Няма такова произведение!

    14:02 31.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Много кофти

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "М.Ат.":

    Както казвате руснаците. Не искам аз да съм добре, искам на комшиите ми да е зле... Много сте сбъркани това руснаците и русофилите, да желаеш зло другимо, за да се почустваш по-успешен??? Абсолютни боклуци.
    А аз искам всички около мен да са щастливи и усмихнати, само така и аз бих бил щастлив и усмихнат.

    14:03 31.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Някой

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Няма такивa иgиoти !":

    Вчера в "Панорама" ми направи впечатление че лявото ухо на Румен Радев е по-голямо и по-щръкнало от дясното ухо. Как за 9 години не съм не съм го видял това нещо?

    Коментиран от #71, #73

    14:04 31.01.2026

  • 58 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 11 Отговор
    ЩОМ И МУНЧО СЕ ПИШЕ ZA ДЕМОКРАТ ..................... НА ГРАДСКИТЕ ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ ИМ Е СПУКАНА РАБОТАТА ....................... МУНЧО "ПОВЕЖДА" ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ ....................... С БРАТСКАТА ПОДКРЕПА НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    14:04 31.01.2026

  • 59 И Киев е Руски

    6 4 Отговор
    Либералните м..ши са се на С-р..и

    14:04 31.01.2026

  • 60 Софиянец

    9 7 Отговор
    Кефи ме как троловете на герб дпс ппдб са налазили всички сайтове и пишат срещу Радев! Хихихи

    14:04 31.01.2026

  • 61 Лъжете

    6 6 Отговор
    Ще се яви с БЗНС. Единствената българска партия.

    14:06 31.01.2026

  • 62 Кирил

    9 5 Отговор
    Марката , каквато и да му е е фалшива. Там са все дърти комуняги ченгета и внуците им

    14:06 31.01.2026

  • 63 цццц

    7 8 Отговор
    Напреки облъчванията , давам му 4 процента на изборите

    14:06 31.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гост

    7 5 Отговор
    Защо избирам Радев!?
    Професията на генерал от ВВС го е научила да е отговорен, концентриран, да работи в екип и разчита на хората около него, да няма право на грешки, на бърза реакция, да знае колко ценен е човешкия живот! Като командващ ВВС и президент е доказал, че има лидерски качества! В отлична физическа кондиция /кой от опонентите му може да прави коремни възлизания на лост? / и владеещ чужди езици!
    Пред всички тези качества обидите на индивиди, като опонентете му с Копринков, зелен чорап, фатмак, боташ, чичо Румен и т.н. изглеждат жалки и са признак на безсилие и тежки комплекси, дори паника! А само вижте опонентите му - ПееФски, Боко, Асеня по пеньоара, другия "генерал" Хаяско, славуца....

    Коментиран от #83

    14:12 31.01.2026

  • 66 хмммм

    5 1 Отговор
    Да се маха и да не се покаазва повече!

    14:13 31.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Чуждици за избори

    5 3 Отговор
    Демокрация, алианс, какво е българското? В България няма нито демокрация, нито обединение.

    14:14 31.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Тоя

    6 5 Отговор
    нищо смислено няма да направи. Целта му е с имунитет да си скрие ботошката тъпотия, която забърка от некомпетентност и по акъла на невнятни съветници

    Коментиран от #76

    14:16 31.01.2026

  • 71 Голям

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Някой":

    Като на Тодор Живков... иди после обяснявай, че не му е баща....

    14:17 31.01.2026

  • 72 Простият

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тъпото руско говедо Румен":

    КГБ са само в простата ти кратуна. От поне две десетилетия почти всичко от икономиката на България вкл. и подземните богатства е в ръцете на западните и американските лешояди. И стига си го повтарял в несвяс това КГБ - то просто си върши работата както и сродните му органи от други държави - запад/изток - няма значение. Въпроса е къде е нашето ДС или както там е демократичното му название?

    14:17 31.01.2026

  • 73 Митко

    6 3 Отговор

    До коментар #57 от "Някой":

    Добре ,че си махна образуванието от носа , защото с него и с ушите на мен ми приличаше на Гаргамел . Гледах го снощи , имаше харизма на табуретка ,безличен с една дума.

    Коментиран от #79

    14:19 31.01.2026

  • 74 Защо триете

    2 1 Отговор
    По-добре разследвайте ментетата

    14:19 31.01.2026

  • 75 Ами всъщност

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Няма такивa иgиoти !":

    Скорошният разпад на скапания ЕС е сигурен, ще видим дали ще е още тази година или следващата но със сигурност дните му са преброени. Шест държави вече си направиха отделен съюз, което реално си е подготовка за фактическото разпадане на големия съюз.......а какво ще стане с еврото, ами след като ЕС го няма е нормално и единната валута постепенно да изчезне. Разбира се винаги при такива процеси някои хора и организации се облажват яко за сметка на обикновените граждани, които е предвидено отново да бъдат обрани и накрая да останат с пръст в устата.

    14:19 31.01.2026

  • 76 Мнооо

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Тоя":

    си т@п, Саше. Като стане премиер пак ще видиш как работи тръбата по Боташ. Пък това за имунитета ти е станало фикс идея.

    14:19 31.01.2026

  • 77 Всички ли

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Данко Харсъзина":

    монтански цигани сте толкова т@пи??? Ужасссс!

    14:21 31.01.2026

  • 78 Кую

    3 1 Отговор
    Партия Ка Ва Ли.

    14:22 31.01.2026

  • 79 Разбира се,

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Митко":

    друго си е харизмата на двойната гуша на Дебелия, нали?

    14:23 31.01.2026

  • 80 Начо

    4 1 Отговор
    Коалиция, Лапни шарани

    14:24 31.01.2026

  • 81 След Юрото

    3 1 Отговор
    Територията да се закрива.

    14:24 31.01.2026

  • 82 Какъв плам

    2 3 Отговор
    какви петолъчки в главата и очите!

    14:24 31.01.2026

  • 83 Боби

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Гост":

    Защо избираш Радев ли,ами защото руските ти господари скоро ще отсвирят Костя,все пак нищо не свърши толкова време,само пари прилапваше

    14:26 31.01.2026

  • 84 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ВИЖ КОЛКО СТРАШНО И НЕЕСТЕСТВЕНО , ГЛЕДА МУНЧО .................... КАТО МЪРТВЕЦ С ОТВОРЕНИ ОЧИ ........................ ФАКТ ! ..................... МОЖЕ БИ СЕ МЪЧИ ДА НИ ХИПНОТИZИРА КАТО КАШПИРОВСКИ ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #86

    14:26 31.01.2026

  • 85 Баячка на боб

    2 1 Отговор
    Не мога да гадая, че си сварих и последния боб на чорба, щото с еврозоната м...та ми се е...а. Това инак показа, че ГЕРБСДС+ППДБ+ДПСНН отичат в мръсния канал.

    14:27 31.01.2026

  • 86 Трап

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Готов съм за тебе. Скачай!

    14:27 31.01.2026

  • 87 Пламен

    1 1 Отговор
    МАГАРЕТО НА ДОГАН ЩЕ ДЪРПА КАРУЧКАТА. ОТЗАД ЩЕ СЕ ВОЗЯТ БОЖКОВ И ГЕРГОВ . :)

    14:29 31.01.2026

