Интер демонстрира класа в Кремона и увеличи аванса си пред Милан

1 Февруари, 2026 21:03 275 0

"Нерадзурите" спечелиха гостуването си с 2:0

Интер демонстрира класа в Кремона и увеличи аванса си пред Милан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер постигна категорична победа с 2:0 като гост на Кремонезе в мач от 23-ия кръг на Серия А. Така "нерадзурите" затвърдиха лидерската си позиция в италианското първенство, увеличавайки преднината си пред втория Милан на цели осем точки – 55 срещу 47.

Още в 16-ата минута на стадион "Джовани Дзини" гостите от Милано дадоха заявка за успеха. След отлично изпълнен ъглов удар от Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес се извиси над защитата и с прецизен удар с глава откри резултата – 0:1.

Само две минути по-късно Кремонезе опита да отговори чрез Федерико Чекерини, но неговият изстрел не намери очертанията на вратата.

В 30-ата минута Луиш Енрике изведе Пьотр Желински на границата на наказателното поле, а полският халф не се поколеба и с мощен шут прати топката неспасяемо в горния ляв ъгъл – 0:2.

Това попадение на практика реши изхода на двубоя още преди почивката.

Домакините от Кремонезе не се предадоха и в 84-ата минута бяха на косъм да върнат интригата, но ударът на Алесио Дзербин срещна лявата греда.

До последния съдийски сигнал нови голове не паднаха и Интер заслужено си тръгна с трите точки.

С този успех тимът на Симоне Индзаги записа четвърта поредна победа в шампионата, докато Кремонезе остава на 16-о място с 23 точки.


