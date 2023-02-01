Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кой има имен ден днес, 1 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 1 февруари 2026 г. Честито!

1 Февруари, 2023

Днес могат да почерпят хората, кръстени Трифон, Радко, Рачо, Лозан, Гроздан, Веселин, Веско и дамските им производни

Църквата чества днес паметта на свети мъченик Трифон. Хиляди черпят за имен ден, празнуват хората, кръстени Трифон, Радко, Рачо, Лозан, Гроздан, Веселин, Веско и дамските им производни.

Името на светеца е от гръцки произход и означава "мекота, нежност, деликатност".

Св. Трифон е роден през 225 г. сл. Хр. в семейството на бедни християни в малоазийската част на Римската империя. Едва на 17 години той излекувал дъщерята на римския император Гордиан и с това си спечелил голяма слава.

Свети Трифон живял праведно и загинал мъченически заради вярата си в Христа. По времето на гоненията срещу християните при римския император Декий Траян, управлявал от 249 до 252 г., Трифон бил арестуван, подложен на мъчения и осъден да бъде обезглавен. Точно преди да отсекат главата му, той се помолил да го стигне смъртта по-бързо, склонил глава и починал.

През 1968 г. след въвеждането на Григорианския календар от Българската православна църква датите на църковните празници се изместват. Така паметта на Свети мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на лозаря - на 14 февруари.

Трифоновден е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари - Свети Симеон.

Според българските народни традиции Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите.

На този ден се извършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, а в бъклица се налива от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба и с нея стопанинът се отправя към лозето. На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер. Лозите се пръскат със светена вода и се благославят за плодородие и берекет.


  • 2 Чичо на 65

    60 12 Отговор
    Аз от както се помня,знам, че Трифон Зарезан е на 14 февруари,а ,,Бабин ден" е на 21-ви януари! Така,както и ,че ,,Йорданов и Иванов дни са съответно на 6-ти и 7-ми януари...

    Коментиран от #7, #19

    05:23 01.02.2023

  • 3 Радой Ралин - Люти чушки

    18 16 Отговор
    Твой съм! Само твой! Точи вино и ме пой!

    05:49 01.02.2023

  • 4 коментар

    17 27 Отговор
    Всички пияндета да празнуват

    06:19 01.02.2023

  • 6 Трифон зарезан

    43 14 Отговор
    си е на 14. Февруари , но Ганьо , по - католик от Папата , реши тогава да празнува Св. Валентин !

    Коментиран от #11

    06:22 01.02.2024

  • 7 Поправка

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Чичо на 65":

    БПЦ използва новоюлианския календар, който в наши дни съвпада със светския, григориански.
    А стария стил е по юлиснския календар.

    07:16 01.02.2024

  • 9 яни

    11 3 Отговор
    а какво ще правите тия кулаци с големите трактори

    07:49 01.02.2024

  • 10 Мъдрият

    15 6 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!

    Днес, честваме велик светец мъченик Свети Трифон!

    Свети Трифон се е родил във Фригийската страна, близо до град Апамея. Още от ранна възраст върху него почивала Божията благодат и Господ му дарувал сила на чудотворство, за да Си стъкми похвала не само от устата на този младенец, но и от чудесните му дела. Във Великите Чети-Минеи се разказва много за изцеленията от всякакви болести, извършвани от светия отрок Трифон, и за изгонването на бесове от хората, обръщащи се към него.

    Така започва житието му.
    Незнайно защо този светец е свързан в нашите народни поверия с виното и лозарството, с които той е нямал нищо общо! Както виждаме и с други светци, свързвани със светски събития, с които нямат нищо общо!

    Свети Трифон, от ранна възраст посветен на Бога, привел множество хора към Христа и изцелил мнозина от болестите им, след големи мъчения, които претърпял за истината, бил увенчан с нетленен венец от Отца и Сина и Светия Дух, Единия Бог в Троица, на Когото подобава слава во веки. Амин.

    По неговите свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #12, #21, #28

    11:03 01.02.2024

  • 11 Нека отгатна

    10 19 Отговор

    До коментар #6 от "Трифон зарезан":

    Мразиш Св. Валентин, понеже никога не си имал гадже и единствените ти интимни контакти са със платени жрици?

    Коментиран от #20, #31

    11:11 01.02.2024

  • 12 Идън

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Самият Св. Трифон е казал на Акилин,че нищо не е случайно- много от нашите обичаи са свързани със светците- хората са били вярващи и са разчитали и разчитат на закрила от тях. Селото Апамия- Фигия е било прародината на лозята- от там и на вината.На иконите Св. Трифон е изобразен с косер в едната ръка- това е трудът- в другата ръка е с кръст- символ на вярата. От запазването на лозето е зависела прехраната и затова са го избрали като покровител на лозята- да ги пазиот вредители и природни стихии- градушки.

    Коментиран от #22

    12:39 01.02.2024

  • 13 Серсемин

    11 11 Отговор
    Трифон- смартфон с три сим карти

    12:50 01.02.2024

  • 14 Факт

    7 4 Отговор
    Честит празник!

    08:11 01.02.2025

  • 15 След 15 дни

    2 5 Отговор
    Ще има бурен смях и подигравки насочен към форбс 🤭

    08:16 01.02.2025

  • 16 Град Козлодуй

    6 5 Отговор
    ЧИД на Празнуващите Хора

    Коментиран от #25, #33

    08:21 01.02.2025

  • 19 А знаеш ли

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чичо на 65":

    Кога е празникът обрезание Господне?

    Коментиран от #24

    08:29 01.02.2025

  • 20 Гост

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "Нека отгатна":

    С този Валентин не е наш празник. А на задръстените католици . Някакъв който е събирал в семейства обратни .

    08:51 01.02.2025

  • 21 Гост666

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Поверията са по важни от приказките и легендите за поредния из силен светец живял някога в езически Рим. И сте написал интерес коментар , за поредната светната личност.

    08:55 01.02.2025

  • 22 Гост666

    4 14 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    Поредния който вярва в приказки и легенди . Това са пълни глупости , измислици ,че тоя е бил лечител. Тоя е покровител на пияниците и производителите на вини и ракия . По точно на алкохолиците . За мен е най обикновен човек.

    08:58 01.02.2025

  • 23 Салмонела

    5 6 Отговор
    Поредния светнат от тока и заразян.

    09:01 01.02.2025

  • 24 Сатанайл

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "А знаеш ли":

    Питай в някоя синагога там знаят кога е обрязан , веднага след като се е родил се прави тази процедура при еврейте . Все пак е еврейн Исус.

    Коментиран от #30

    09:03 01.02.2025

  • 27 дядо поп

    10 5 Отговор
    Точно днес никой няма имен ден , днес си е просто 01/02 . Трифон Зарезан е на 14/02 , а не някакъв измислен ден на влюбените.

    10:29 01.02.2025

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Малко си писал за тоя измислен светец. Бил е човек , светци няма и няма и да има . А поверията са важни . И днес е най обикновен ден Трифон е на 14 .

    11:58 01.02.2025

  • 29 Честит Трифон Зарезан

    2 6 Отговор
    Днес ще се натаралянкам като казак.......

    12:00 01.02.2025

  • 30 Синагоги няма наблизо

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатанайл":

    Но на 01.01 в катедралният храм беше обслужена литургия по случай празникът

    12:55 01.02.2025

  • 31 Валентин

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Нека отгатна":

    Валентин всъщност бракосъчетавал мъж с мъж, щото по време на войни не е имало кого другиго да .... Така че това всъщност е гейски празник, наложен ни от търговците, за да ни продават червени плюшени дyпeta.

    14:18 01.02.2025

  • 32 ПроСтачка

    3 6 Отговор
    Трифон - зарязан! Айеееее! Вече е в пъти по-весело! 😀

    17:02 01.02.2025

  • 33 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Ти имаш утре професионален празник, ще закичиш чемшир на патерицата, ще има яко купон. Много гости на дувара ще те ръгат.

    21:43 01.02.2025

  • 34 Митьо джибрата

    0 3 Отговор
    Трифон,Гроздан,Лозан имат Именден на 14 -ти февруари !

    З А П О М Н Е Т Е. ГО НАЙ. СЕТНЕ. !

    05:37 01.02.2026

  • 35 1.02

    1 1 Отговор
    На 1 февруари почитаме паметта на жертвите на комунизма.

    05:42 01.02.2026

  • 36 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Аз утре имам професионален празник . Чакам ви ,там на дуварчето е купона .

    07:20 01.02.2026