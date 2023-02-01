Кой има имен ден днес, 1 февруари 2026 г. Честито!

Църквата чества днес паметта на свети мъченик Трифон. Хиляди черпят за имен ден, празнуват хората, кръстени Трифон, Радко, Рачо, Лозан, Гроздан, Веселин, Веско и дамските им производни.
Името на светеца е от гръцки произход и означава "мекота, нежност, деликатност".
Св. Трифон е роден през 225 г. сл. Хр. в семейството на бедни християни в малоазийската част на Римската империя. Едва на 17 години той излекувал дъщерята на римския император Гордиан и с това си спечелил голяма слава.
Свети Трифон живял праведно и загинал мъченически заради вярата си в Христа. По времето на гоненията срещу християните при римския император Декий Траян, управлявал от 249 до 252 г., Трифон бил арестуван, подложен на мъчения и осъден да бъде обезглавен. Точно преди да отсекат главата му, той се помолил да го стигне смъртта по-бързо, склонил глава и починал.
През 1968 г. след въвеждането на Григорианския календар от Българската православна църква датите на църковните празници се изместват. Така паметта на Свети мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на лозаря - на 14 февруари.
Трифоновден е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари - Свети Симеон.
Според българските народни традиции Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите.
На този ден се извършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, а в бъклица се налива от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба и с нея стопанинът се отправя към лозето. На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер. Лозите се пръскат със светена вода и се благославят за плодородие и берекет.
Чичо на 65
Коментиран от #7, #19
05:23 01.02.2023
Радой Ралин - Люти чушки
05:49 01.02.2023
коментар
06:19 01.02.2023
Трифон зарезан
Коментиран от #11
06:22 01.02.2024
Поправка
До коментар #2 от "Чичо на 65":БПЦ използва новоюлианския календар, който в наши дни съвпада със светския, григориански.
А стария стил е по юлиснския календар.
А стария стил е по юлиснския календар.
07:16 01.02.2024
яни
07:49 01.02.2024
Мъдрият
Днес, честваме велик светец мъченик Свети Трифон!
Свети Трифон се е родил във Фригийската страна, близо до град Апамея. Още от ранна възраст върху него почивала Божията благодат и Господ му дарувал сила на чудотворство, за да Си стъкми похвала не само от устата на този младенец, но и от чудесните му дела. Във Великите Чети-Минеи се разказва много за изцеленията от всякакви болести, извършвани от светия отрок Трифон, и за изгонването на бесове от хората, обръщащи се към него.
Така започва житието му.
Незнайно защо този светец е свързан в нашите народни поверия с виното и лозарството, с които той е нямал нищо общо! Както виждаме и с други светци, свързвани със светски събития, с които нямат нищо общо!
Свети Трифон, от ранна възраст посветен на Бога, привел множество хора към Христа и изцелил мнозина от болестите им, след големи мъчения, които претърпял за истината, бил увенчан с нетленен венец от Отца и Сина и Светия Дух, Единия Бог в Троица, на Когото подобава слава во веки. Амин.
По неговите свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #12, #21, #28
11:03 01.02.2024
Нека отгатна
До коментар #6 от "Трифон зарезан":Мразиш Св. Валентин, понеже никога не си имал гадже и единствените ти интимни контакти са със платени жрици?
Коментиран от #20, #31
11:11 01.02.2024
Идън
До коментар #10 от "Мъдрият":Самият Св. Трифон е казал на Акилин,че нищо не е случайно- много от нашите обичаи са свързани със светците- хората са били вярващи и са разчитали и разчитат на закрила от тях. Селото Апамия- Фигия е било прародината на лозята- от там и на вината.На иконите Св. Трифон е изобразен с косер в едната ръка- това е трудът- в другата ръка е с кръст- символ на вярата. От запазването на лозето е зависела прехраната и затова са го избрали като покровител на лозята- да ги пазиот вредители и природни стихии- градушки.
Коментиран от #22
12:39 01.02.2024
Серсемин
12:50 01.02.2024
Факт
08:11 01.02.2025
След 15 дни
08:16 01.02.2025
Град Козлодуй
Коментиран от #25, #33
08:21 01.02.2025
А знаеш ли
До коментар #2 от "Чичо на 65":Кога е празникът обрезание Господне?
Коментиран от #24
08:29 01.02.2025
Гост
До коментар #11 от "Нека отгатна":С този Валентин не е наш празник. А на задръстените католици . Някакъв който е събирал в семейства обратни .
08:51 01.02.2025
Гост666
До коментар #10 от "Мъдрият":Поверията са по важни от приказките и легендите за поредния из силен светец живял някога в езически Рим. И сте написал интерес коментар , за поредната светната личност.
08:55 01.02.2025
Гост666
До коментар #12 от "Идън":Поредния който вярва в приказки и легенди . Това са пълни глупости , измислици ,че тоя е бил лечител. Тоя е покровител на пияниците и производителите на вини и ракия . По точно на алкохолиците . За мен е най обикновен човек.
08:58 01.02.2025
Салмонела
09:01 01.02.2025
Сатанайл
До коментар #19 от "А знаеш ли":Питай в някоя синагога там знаят кога е обрязан , веднага след като се е родил се прави тази процедура при еврейте . Все пак е еврейн Исус.
Коментиран от #30
09:03 01.02.2025
дядо поп
10:29 01.02.2025
🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #10 от "Мъдрият":Малко си писал за тоя измислен светец. Бил е човек , светци няма и няма и да има . А поверията са важни . И днес е най обикновен ден Трифон е на 14 .
11:58 01.02.2025
Честит Трифон Зарезан
12:00 01.02.2025
Синагоги няма наблизо
До коментар #24 от "Сатанайл":Но на 01.01 в катедралният храм беше обслужена литургия по случай празникът
12:55 01.02.2025
Валентин
До коментар #11 от "Нека отгатна":Валентин всъщност бракосъчетавал мъж с мъж, щото по време на войни не е имало кого другиго да .... Така че това всъщност е гейски празник, наложен ни от търговците, за да ни продават червени плюшени дyпeta.
14:18 01.02.2025
ПроСтачка
17:02 01.02.2025
ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Ти имаш утре професионален празник, ще закичиш чемшир на патерицата, ще има яко купон. Много гости на дувара ще те ръгат.
21:43 01.02.2025
Митьо джибрата
З А П О М Н Е Т Е. ГО НАЙ. СЕТНЕ. !
05:37 01.02.2026
1.02
05:42 01.02.2026
Град Козлодуй
07:20 01.02.2026