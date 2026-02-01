Майкъл Джексън: Децата искат да ме докосват и прегръщат, понякога това ме вкарва в беда

Певецът Майкъл Джексън е говорил в неизвестни досега аудиозаписи за това как децата се влюбват в него, съобщава The Guardian.

Поп звездата е казал, че желанието на децата да го докосват и прегръщат „понякога го е вкарвало в беда“.

Тези думи са включени в промоционален трейлър на четирисерийния документален филм на Channel 4 „Trial“, продуциран от британското студио Wonderhood Studios.

Филмът разследва оправдаването на Джаксън по обвинения в сексуално насилие над деца след процеса срещу него в Калифорния през 2005 г.

В друг аудиозапис Джексън заплашва със самоубийство, ако му бъде забранено да вижда деца.

Уебсайтът на Wonderhood Studios заявява, че режисьорите се стремят да надхвърлят „медийния цирк“ около оправдаването на Джаксън и да зададат „дълбоки въпроси за славата, расата и американската съдебна система“.

В края на 2025 г. демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха снимки от архива на Джефри Епстийн, включително тези на Джаксън.

Снимките показват певеца, стоящ до Епстийн, който беше арестуван през 2019 г. по обвинения в трафик на непълнолетни. Преди това бизнесменът се призна за виновен в организиране на проституция и получи лека присъда. През август същата година финансистът се самоуби в затвора.

Майкъл Джексън беше обвинен за първи път в блудство с деца през 1993 г. Той отрече всички обвинения, но реши да уреди спор с 13-годишно момче, като изплати на семейството му над 20 милиона долара обезщетение. Единадесет години по-късно друго дете се появи, твърдейки за сексуално насилие от Джаксън, но съдът призна музиканта за невинен.

Джаксън почина на 25 юни 2009 г. на 50-годишна възраст от сърдечна недостатъчност. Смъртта му бе причинена от лекарска грешка в резултат на предозиране с мощни лекарства.

В момента се разработва биографичен филм за певеца. Във филма, озаглавен „Майкъл“, Майкъл Джексън ще бъде изигран от племенника си Джафар Джексън, син на по-големия брат на Джаксън и член на The Jackson 5, Джърмейн Джексън.