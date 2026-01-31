Новини
Бойко Борисов от Загреб: Интересът на европейските държави към България е огромен

31 Януари, 2026 21:20, обновена 31 Януари, 2026 20:23

Лидерът на ГЕРБ разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с германския канцлер Фридрих Мерц

Манфред Вебер и Бойко Борисов
Манфред Вебер и Бойко Борисов, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с германския канцлер Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

Във Фейсбук Борисов написа, че участието във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред България след приемането ни в Шенген и еврозоната. Той определи интересът на европейските държави към България като ''огромен''.

На Срещата на върха на Европейската народна партия в Загреб Бойко Борисов е заявил пред част от евролидерите, защо България се е присъединила към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "За всички тези, които имаха интерес към така наречения Съвет за мир, много добре ни разбират, много внимателно слушаха. Ние... Това го казвам за българските критици - никога в Европа не е имало съмнение относно дисциплината и лоялността на ГЕРБ. Точно обратното. Ние се и в Съвета и комитета на желаещите, твърдо подкрепяме Украйна, участваме във военната помощ."

Борисов посочи, че е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с нея е обсъдил конкурентоспособността и сигурността на Европа. Както и развитието на военната индустрия. Темата с изграждането на завод за експлозиви и снаряди между германския концерн “Райнметал“ и България Борисов е дискотирал с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Гордост за България представлява и изкуствения интелект, ИНСАЙТ, и огромно внимание и интерес, особено на германските компании към него."

Газовата инфраструктура е била във фокуса на разговора с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Всички са много заинтересовани от това, което прави България - да инвестира в тази огромна газова инфраструктура, която имаме, с най-мощните компресори - 80% от тях на Балканския полуостров са на територията на България. Освен това оптическата мрежа представлява голям интерес и най-вече IT сектора, който е забелязан в Европа."

Преходът на България към еврото е била една от темите, който Борисов е обсъдил с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович. Лидерът на ГЕРБ изрази надежда, че следващото правителство ще бъде стабилно, за да реализира европейските перспективи.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Хората имат огромно разбиране тук в Европа към България и ние трябва да го използваме за много бърза индустриализация, много бързо икономиката да сработи, още една, две големи немски компании или европейски да дойдат. Защото сме забелязани, добри сме, на масата сме на тези, които вземат решение. Изключително съм доволен и се надявам, че това в следващите месеци, не само няма да има хаос, а ще се направи едно добро правителство, което да може да върви в крак с всичко, което Европа прави."

Борисов е изказал благодарност пред присъстващите за присъединяването на България към Шенген и еврозоната.


  • 1 Буцииий

    15 1 Отговор
    скрий се бе шматарок

    20:24 31.01.2026

  • 2 ццц

    13 1 Отговор
    Тоя се интересува от всичко друго, но не и от добруване на собствения си народ.

    20:25 31.01.2026

  • 3 ах ти мръсен циганино

    14 1 Отговор
    ще спреш да лъжеш когато скоро спреш да дишаш

    20:25 31.01.2026

  • 4 хехе

    17 2 Отговор
    егати лъжеца интереса към България бил огромен затова ли сме на втора скорост.

    Коментиран от #16

    20:25 31.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    1 10 Отговор
    Политик от световна класа. Без Бойко, България е загубена.

    Коментиран от #8

    20:27 31.01.2026

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    МАХАЙ СЕ БЕ , ИЗ ,, МЕ ,, КЯР ДО ,, ЛЕН.
    НИКОЙ НЕ ТЕ ИСКА.
    САМО ДРАЗНИШ С ИЗЯВИТЕ И ПРОСТОТИЯТА СИ.

    20:28 31.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    Благодарение на политка и държавника Бойко Борисов, България зае своето достойно място в сърцето на Европа. Името му ще бъде записано със златни букви в Историята на България.

    Коментиран от #10

    20:29 31.01.2026

  • 8 Не позна

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Крадец от световна класа е Тиквата Борисов. И простотията му е на световно ниво.

    Коментиран от #17

    20:29 31.01.2026

  • 9 Старчокът

    3 1 Отговор
    беше изтипосан на корицата на една книга

    20:30 31.01.2026

  • 10 Ще те допълня

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Простата Тиква Борисов е срам за Родината ни.

    20:30 31.01.2026

  • 11 Спецназ

    6 1 Отговор
    ТУМОР!

    20:30 31.01.2026

  • 12 Киркилез

    7 1 Отговор
    Интересът на Европа към България е огромен: "Всички емигранти напридошли в Европа са ококорили очи към България!"

    20:31 31.01.2026

  • 13 Гост

    5 1 Отговор
    Интересът, доколкото всички познават борисофф, е корупционен, далавераджийски и схемаджийски. Никакъв друг интерес там където е борисофф - жената на пеефски

    Коментиран от #22

    20:31 31.01.2026

  • 14 Пич

    4 1 Отговор
    Тиквата:
    - Сега некой да не ми каже тъпанар , че днеска с какви турбо тъпанари съм говорил...

    Коментиран от #27

    20:32 31.01.2026

  • 15 Боже, тоя

    2 1 Отговор
    Ще се задави от собствените си лиги!
    Всеки има огромен интерес, когато му правят подаръци!
    Това нищожество ни подарява на парче!

    20:32 31.01.2026

  • 16 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Такива като тебе няма как да разберат действията на Борисов по простата причина че не са чели "Винету" и по-спец Глава "Тактики и Стратегии".А там ясно и аргументирано е записано че печелившият ход на БГ е да е в Групата "Втора скорост" на Принципа "По-добре Пръв на Село,отколкото последен в Града"!

    20:32 31.01.2026

  • 17 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Не позна":

    А твоята простотия как я измерваш и на онези няколкото плювачи тук хахахахахаха Първо вижте себе си

    20:32 31.01.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    А бе Боко, възможно най-бързо при психиатър, защото вече става късно !!!

    20:33 31.01.2026

  • 19 Гост

    1 1 Отговор
    Учителят на борисоф по корупция е тоя, до него, на снимката. Снимат се с него щото бойко си дава голямото Д навсякъде, по всяко време, който го поиска...

    Коментиран от #33

    20:33 31.01.2026

  • 20 обективен

    1 1 Отговор
    Ако този скочи от най-високият виадукт , народа ще празнува три месеца ,че и златен паметник ще му издигне !!

    20:33 31.01.2026

  • 21 мда

    1 0 Отговор
    вЕрваме ти...

    20:34 31.01.2026

  • 22 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Ама ти интересчията дали си в час с нещата от живота или драскаш драсканици

    Коментиран от #29

    20:34 31.01.2026

  • 23 Браво

    0 2 Отговор
    Истински държавник.

    20:35 31.01.2026

  • 24 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В Брюксел са учителите по корупция на Бойко Борисов.

    20:35 31.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защо не отиде

    2 0 Отговор
    Днес при хората в Телиш , пак реклама си правиш ти анти Българино , срещал се той , на какъв език разговаряте със змията Урсула , защото си единсвен в целия свят , незнаещ нито един международен език долна м@тро !!!!!!

    20:35 31.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    "Тъпанар" !!!
    Ееее, кво сеа ???

    20:35 31.01.2026

  • 28 Николова , София

    3 0 Отговор
    Много лже и маже тая мутра бе ( мафиоти е благородна фигура ,тоя е мутант) ..пфу ..кав човек кои хора го търпят и защо ...продаде България ведно с фабриките и парите и на един етнос и на Ено

    20:36 31.01.2026

  • 29 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Да беше оня с коня, да му отговоря нещо, ама на тебе нема смисъл, променения

    20:36 31.01.2026

  • 30 Николай Бареков бивш евродепутат

    1 2 Отговор
    И шеф пиар отдел Румен Радев -

    🚨🅱️Клоунът Пеевски претърпя пълен крах и в битката за похитеното и умъртвено от него БСП‼️

    Пеевски БСП Зафиров

    След като превърна кабинета на Бай Тошо в пошъл музей, Пеевски превръща и партията му БСП/БКП в гробница…

    Пеевски загуби и още една битка – този път за БСП – Ново начало, която си купи на последния конгрес чрез избрания и лидер и карикатурен Атанас Зафиров. След като премина всички червени линии, водена от Двамата Шишковци – Пеевски и Зафиров, 130 годишната партия е пред заличаване. На предстоящите избори надали БСП ще успее на изкара 160 хиляди гласа, за да се вмъкне с 4% в Парламента. След Лафка, Булгартабак, КТБ, ДПС и Слави Пеевски е на път да ликвидира и БСП.

    Каквото и да се случи на предстоящия закъснял конгрес, малко вероятно е БСП да оцелее в НС, защото Румен Радев ще отвее и тях. Пеевски принуди БСП да извърши истинска проституция, влизайки в едно коалиционно ложе с ГЕРБ и със санкционирания по Магнитски политик. Последно Шишкото опита да спре Конгреса, насрочен за следващата седмица, и дори принуди своите проксита Зафиров и вечно пияния Драго Стойнев да се откажат да са кандидати за депутати, за да запазят партийните си постове. Схемата на Дебелото беше да вкара с купен вот БСП с 4 % в парламента и там да ги ползва като пълнеж за коалиция анти Радев. Очаква се резултатът ба Радев да бъде близо до 120 мандата.

    Коментиран от #37

    20:36 31.01.2026

  • 31 78291

    2 1 Отговор
    Ама без теб на влас,ту ту,куку

    20:36 31.01.2026

  • 32 Всеки

    2 1 Отговор
    Който се ръкува с тиквата, после си мие ръцете с хирургическа прецизност!
    Представяте ли си, цяла една нация да те нарича тиква, а той се гордее с това!

    20:37 31.01.2026

  • 33 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Ти съвсем премина границите не ти стига че клеветиш Борисов а и още клевети за европейски политици Е нали никой не ти търси отговорност

    20:37 31.01.2026

  • 34 Смешки... върхове, водопади...

    1 0 Отговор
    Срещата на "върха" на ЕНП... Просто среща на провалени измекяри-урсулци които дори не си дават сметка какъв погром направиха в Европа с маалоумните си политики и слугинаж

    20:37 31.01.2026

  • 35 Оги

    0 1 Отговор
    Браво! Коалиция ГЕРБ-Румен Радев и всичко става! Еврозона, инвестоиици, проекти! Така ви искам!

    20:37 31.01.2026

  • 36 Като дърт ц...

    1 0 Отговор
    Лъже да е..а негоговата ма...а

    20:38 31.01.2026

  • 37 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Лелереле това Бареката е направо във вихърът си Давай Барекатаааааа

    20:38 31.01.2026

