Новини
Авто »
Американски мускули втора ръка от Пловдив

Американски мускули втора ръка от Пловдив

1 Февруари, 2026 10:30 2 984 11

  • dodge-
  • mobile.bg-
  • chalenger-
  • пловдив

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Американски мускули втора ръка от Пловдив - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи малка пиш ка

    7 3 Отговор
    по територията е модерно да ходиш на кафе с 5 метра пикап

    Коментиран от #3, #11

    10:41 01.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дизел е марка джинси

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи малка пиш ка":

    А ми кат не моеш да си го позволиш бе ев бух и за жи голо не ставаш

    Коментиран от #4

    10:41 01.02.2026

  • 4 за да не си гладно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дизел е марка джинси":

    цялата работа се върши с дизели а след тях идва електромотора

    Коментиран от #8

    10:51 01.02.2026

  • 5 Ниезнаем

    1 0 Отговор
    Отдавна го знаем мобилето,няма нужда от реклама

    10:59 01.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДоЧ карат само гейовете

    1 1 Отговор
    Къв е тов гейски кенеф

    Коментиран от #9

    11:46 01.02.2026

  • 8 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "за да не си гладно":

    Коя работа от вдите щото аз багер и на метан мога ти напраа.

    11:48 01.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изпулин

    0 0 Отговор
    Голем гюм

    11:56 01.02.2026

  • 11 Мексо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи малка пиш ка":

    Ами ходи пеша с голямата пишка..ама и сам ще си тръгнеш. Сигурно бащаткоти е имал москвииич.

    11:58 01.02.2026