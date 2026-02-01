Новини
Спорт »
Бг футбол »
Марин Петков на крачка от трансфер в Саудитска Арабия – Левски договори изгодни условия

Марин Петков на крачка от трансфер в Саудитска Арабия – Левски договори изгодни условия

1 Февруари, 2026 18:55 566 3

  • марин петков -
  • трансфер-
  • саудитска арабия-
  • левски-
  • договорка -
  • клуб -
  • ал итихад

В преговорите ключова роля е изиграл бившият нападател на "сините" Билал Бари

Марин Петков на крачка от трансфер в Саудитска Арабия – Левски договори изгодни условия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Талантливият национал Марин Петков е на прага на сензационен трансфер в Саудитска Арабия, разкриват източници на Gong.bg. Ръководството на Левски вече е постигнало устна договорка с амбициозен клуб от арабската страна, който този сезон изненадва всички с отличното си представяне и дори изпреварва шампиона Ал Итихад в класирането.

Любопитен детайл е, че „сините“ са си осигурили и процент от бъдеща продажба на Петков, което може да донесе допълнителни приходи на столичния гранд при следващ трансфер на крилото.

В преговорите ключова роля е изиграл бившият нападател на Левски Билал Бари, който се ползва с голямо уважение и сериозни контакти в Саудитска Арабия. Именно неговото посредничество е улеснило постигането на споразумението между двата клуба.

Ако всичко върви по план, Марин Петков ще премине задължителните медицински тестове в понеделник в София, след което ще парафира договора си с новия си отбор. Това означава, че младият национал почти сигурно ще пропусне сблъсъка за Суперкупата на България срещу Лудогорец, насрочен за вторник.

През настоящата кампания 21-годишният футболист впечатли с 9 попадения и 2 асистенции в 27 срещи във всички турнири, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите играчи в българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платена статия, вземи го ти

    1 1 Отговор
    За кадъна ли ще го взимат в харема или за евнух,че той не може да вкарва, но на него могат да му вкарат

    19:03 01.02.2026

  • 2 киркор без гарабет

    1 0 Отговор
    само тая крачка да не е нипосилна за тях както предишните скокове в елитните дивизии на европата! цунами го отнесе цунамито във втора дивизия на турция срещу огромната сума от 150 хил евро, а великият им обор струвал, според раев 30 млн евро! ха ха ха! сангарето пак го искат ама никой не го взема! нескопосана селска циркова трупа!
    но им пожелавам успех, поне да има на кого да се смеем!

    Коментиран от #3

    19:28 01.02.2026

  • 3 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "киркор без гарабет":

    Ами то и за Петков какви опашки от клубовете имаше миналата година.

    19:30 01.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ