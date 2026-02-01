Марин Петков на крачка от трансфер в Саудитска Арабия – Левски договори изгодни условия

Талантливият национал Марин Петков е на прага на сензационен трансфер в Саудитска Арабия, разкриват източници на Gong.bg. Ръководството на Левски вече е постигнало устна договорка с амбициозен клуб от арабската страна, който този сезон изненадва всички с отличното си представяне и дори изпреварва шампиона Ал Итихад в класирането.

Любопитен детайл е, че „сините“ са си осигурили и процент от бъдеща продажба на Петков, което може да донесе допълнителни приходи на столичния гранд при следващ трансфер на крилото.

В преговорите ключова роля е изиграл бившият нападател на Левски Билал Бари, който се ползва с голямо уважение и сериозни контакти в Саудитска Арабия. Именно неговото посредничество е улеснило постигането на споразумението между двата клуба.

Ако всичко върви по план, Марин Петков ще премине задължителните медицински тестове в понеделник в София, след което ще парафира договора си с новия си отбор. Това означава, че младият национал почти сигурно ще пропусне сблъсъка за Суперкупата на България срещу Лудогорец, насрочен за вторник.

През настоящата кампания 21-годишният футболист впечатли с 9 попадения и 2 асистенции в 27 срещи във всички турнири, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите играчи в българския футбол.