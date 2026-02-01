Манчестър Юнайтед триумфира в зрелищен двубой срещу Фулъм и продължава победния си ход под ръководството на Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед демонстрира впечатляваща форма и записа трети пореден успех във Висшата лига, след като надделя драматично с 3:2 над Фулъм на препълнения "Олд Трафорд" в мач от 24-ия кръг на първенството. Под вещото ръководство на Майкъл Карик, "червените дяволи" продължават да набират скорост и да се изкачват в класирането.

Още в 19-ата минута бразилският полузащитник Каземиро откри резултата, след като получи прецизен пас от Бруно Фернандеш и не остави шансове на вратаря на гостите.

След почивката, в 56-ата минута, Матеуш Куня удвои преднината на домакините, като този път асистенцията дойде от самия Каземиро.

Фулъм не се предаде и върна интригата в срещата. В 84-ата минута мексиканският нападател Раул Хименес реализира дузпа, с което намали изоставането на "котиджърс".

Малко преди това, попадение на Хорхе Куенка бе отменено след намеса на ВАР заради засада.

Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато резервата Кевин изравни резултата за Фулъм. Но радостта на гостите бе краткотрайна – в четвъртата минута на продължението Бенджамин Шешко, който се появи на терена на мястото на Куня, донесе победата на Манчестър Юнайтед с хладнокръвен завършващ удар.

С този успех "червените дяволи" вече разполагат с 41 точки и се изкачиха на четвърта позиция във временното класиране на Висшата лига. Фулъм заема осмото място с актив от 34 точки.







