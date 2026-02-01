Борусия Дортмунд се възползва от нова грешка на Байерн и намали преднината на лидера

Бундеслигата отново предложи зрелище, а Борусия Дортмунд не пропусна шанса да се възползва от колебанията на Байерн Мюнхен. В напрегнат двубой на собствен терен "жълто-черните" надделяха над Хайденхайм с 3:2, като по този начин съкратиха изоставането си от върха на шест точки.

Сблъсъкът на "Сигнал Идуна Парк" започна с високо темпо и множество голови положения. Валдемар Антон даде преднина на домакините в 44-ата минута, но радостта им бе кратка – в самия край на първата част Юлиан Нийхаус възстанови равенството за гостите.

Веднага след почивката Хайденхайм шокира феновете на Борусия, след като Нийхаус реализира второто си попадение и обърна резултата в полза на аутсайдера.

Дортмунд обаче не се предаде – Серу Гираси пое отговорността и изравни от дузпа в 68-ата минута, а само две минути по-късно отново той се разписа, носейки ценните три точки на своя тим.

В 85-ата минута Гираси имаше възможност да оформи хеттрик, но пропусна втора дузпа, оставяйки резултата непроменен до последния съдийски сигнал.

За Хайденхайм това бе 13-о поражение през сезона и второ поредно в шампионата. Тимът продължава да затъва на дъното на класирането, заемайки последната 18-а позиция с едва две точки от последните пет срещи.







