Ще бъде ли в добро състояние стадион "Васил Левски" за мача между Лудогорец и Левски? - ВИДЕО

2 Февруари, 2026 15:42 693 5

  • лудогорец-
  • левски-
  • суперкупата на българия-
  • националния стадион васил левски-
  • терин-
  • сняг-
  • условия

Домакините уверяват, че полагат всички усилия

Ще бъде ли в добро състояние стадион "Васил Левски" за мача между Лудогорец и Левски? - ВИДЕО - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямото дерби между Лудогорец и Левски, което ще определи носителя на Суперкупата на България, вече разпалва страстите сред фенове и специалисти. Двубоят ще се състои утре от 18:00 часа на националния стадион "Васил Левски" и ще даде старт на новия футболен сезон у нас.

Въпреки трескавата подготовка, атмосферата в лагера на "сините" е напрегната. Причината – тежките зимни условия, които поставят под въпрос качеството на играта. Самият наставник на Левски, Хосе Веласкес, не скри опасенията си относно състоянието на тревната настилка, която в момента е покрита със сняг. Въпреки че организаторите вече са активирали отоплителната система под терена, за да осигурят оптимални условия, притесненията остават.

"Не е лесно да се подготвиш за такъв важен мач, когато времето не е на твоя страна. Надявам се, че до първия съдийски сигнал теренът ще бъде в достатъчно добро състояние, за да покажем истинския си потенциал", сподели Веласкес пред медиите.

Междувременно домакините уверяват, че полагат всички усилия, за да гарантират безопасна и качествена футболна среда. Очаква се до началото на срещата снегът да бъде напълно разчистен, а тревата – подготвена за зрелищен футбол. Дали опасенията на Веласкес ще се окажат основателни, или Левски ще успее да се адаптира към зимните условия и да се противопостави успешно на Лудогорец, предстои да разберем съвсем скоро. Едно е сигурно – феновете могат да очакват истински футболен спектакъл, независимо от капризите на времето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    През Социализъма се риташе и зимъска на 0 градуса с оранжева топка.

    15:46 02.02.2026

  • 2 Трол

    1 1 Отговор
    Трябва и седалките да затоплят, да не би феновете да измръзнат.

    15:48 02.02.2026

  • 3 Красимир Петров

    2 2 Отговор
    Ще опънат теста от брезент над сектор А

    Коментиран от #4

    15:56 02.02.2026

  • 4 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Гледай си МЕНТЕТО и не се занимавайте с вековния отбор!

    16:33 02.02.2026

  • 5 Винкело

    0 2 Отговор
    Тоя мач има толкова смисъл, колкото Крумовград - Пазарджик, когато и двата отбора са вече изпаднали.

    16:56 02.02.2026

