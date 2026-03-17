Божана и Лазар се изправят очи в очи с Мамника

На крачка от финала на криминалната мистерия „Мамник“, напрежението расте с всяка изминала минута. Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 главните герои ще се сблъскат директно с Мамника и ще разнищят още загадки около неговото съществуване.

След като Лазар разбра как е създадено злото същество и колко пряко е свързано с него, той има една задача – да разбере как да го спре. Божана ще застане плътно до него в тази мисия, а накрая и двамата ще се изправят очи в очи с мистичната птица в неравна битка.

Междувременно в старческия дом Венци ще продължи опитите си да разкаже нещо на Емил и да го поведе към нови следи. Изключително странни събития ще разтърсят сградата и ще донесат отговор на незадавани въпроси, свързани с обитателите.

Какво ще се случи в старческия дом? Ще успее ли Божана да научи нещо от Неда? Как Лазар и Божана ще открият Мамника? Ще успеят ли да се измъкнат от него? Ще има ли нов смъртен случай в село Вракола и каква ще е причината? Не пропускайте да разберете в единадесетия епизод на „Мамник“ – в четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.