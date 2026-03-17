Божана и Лазар се изправят очи в очи с Мамника

Божана и Лазар се изправят очи в очи с Мамника

17 Март, 2026 16:45 706 9

Борбата със злото става все по-трудна, епизод преди финала на криминалната мистерия по БНТ 1

Божана и Лазар се изправят очи в очи с Мамника - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На крачка от финала на криминалната мистерия „Мамник“, напрежението расте с всяка изминала минута. Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 главните герои ще се сблъскат директно с Мамника и ще разнищят още загадки около неговото съществуване.

След като Лазар разбра как е създадено злото същество и колко пряко е свързано с него, той има една задача – да разбере как да го спре. Божана ще застане плътно до него в тази мисия, а накрая и двамата ще се изправят очи в очи с мистичната птица в неравна битка.

Междувременно в старческия дом Венци ще продължи опитите си да разкаже нещо на Емил и да го поведе към нови следи. Изключително странни събития ще разтърсят сградата и ще донесат отговор на незадавани въпроси, свързани с обитателите.

Божана и Лазар се изправят очи в очи с Мамника

Какво ще се случи в старческия дом? Ще успее ли Божана да научи нещо от Неда? Как Лазар и Божана ще открият Мамника? Ще успеят ли да се измъкнат от него? Ще има ли нов смъртен случай в село Вракола и каква ще е причината? Не пропускайте да разберете в единадесетия епизод на „Мамник“ – в четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макак така

    0 1 Отговор
    Неравна битка. Нали са двама срещу един. Виж ако беше триглава ламя, тогава щяха да са трима срещу двама.

    16:55 17.03.2026

  • 2 Реалист

    9 2 Отговор
    А през април цяла България ще се изправи срещу изМамника

    16:56 17.03.2026

  • 3 Чао

    3 6 Отговор
    Любимите ми персонажи са Божана и Митака дано и двамата да оцелеят.За Лазар не ми пука.Калоян е типичното БГ ченге и за него не ми пречи дали ще оцелее.Според мен щеше да е по яко ако Мамника е нещо като Bigfoot самоче нашенският вариант.

    Коментиран от #5

    16:57 17.03.2026

  • 4 Запознат

    4 2 Отговор
    Саша Безуханова където избира листите на Форбс в 30под30 хваната да спонсорира педофилската секта от Петрохан 😅🤣😅🤣😅🤣🥳🥳🤭🤭

    17:00 17.03.2026

  • 5 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чао":

    Храчков, ти ли си бре.Пак се подмазваш на Арменеца.Пфу...

    17:03 17.03.2026

  • 6 Всякакви мамници

    3 0 Отговор
    в коментарите.
    Скоро ще почнат да вършеят по улиците.
    Мамникът броди из територията и събира всички зли сили.

    17:04 17.03.2026

  • 7 Невероятно тъп филм

    6 2 Отговор
    Явно вече има нужда от подсилване на сюжета и в новинарски медии, но май така му правите допълнителна антиреклама. Актьорите са абсолютна сбирщина от нечленоразделно говорещи аматьори, изключение правят само Ели Скорчева, въпреки нейния малко криворазбран трънски диалект, и вездесъщия Владо Пенев. Всичко останало е пълна трагедия!

    17:08 17.03.2026

  • 8 а на 19-ти

    6 0 Отговор
    цяла България ще се изправи срещу из-МАМНИКА Боташов!

    17:14 17.03.2026

  • 9 МВР Ни чул Ни видял

    4 0 Отговор
    Петроханци се с срещнаха на живо със ерейският Мамник.

    17:15 17.03.2026