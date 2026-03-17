Даниела Райчева: С водач Бойко Борисов ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила в лидерския 25 МИР

Листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР е съставена както от хора с дългогодишен опит и експертиза в изпълнителната и в местната власт, така и от много млади хора с енергия и желание за работа. Това заяви областният координатор на ГЕРБ-София и народен представител Даниела Райчева. „Влизаме в предизборната кампания с готовност и желание да продължим срещите си лице в лице с хората в София. Убедени сме, че с лидерството на г-н Борисов отново ще бъдем първа политическа сила в столицата“, каза тя.
Вторият в листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР и бивш областен управител на София Стефан Арсов заяви, че за него столицата е кауза. „Ние ще продължаваме да защитаваме интересите на жителите на София“, категоричен беше той, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ.
Втората в листата в 24 МИР и дългогодишен кмет на София Йорданка Фандъкова посочи, че ГЕРБ е последователна и системна партия. „Влизаме в предизборната кампания със самочувствието за постигнати дългогодишни за страната ни приоритети – като влизането ни в Шенген и еврозоната“, коментира Фандъкова, която е председател на Комисията по външна политика в Народното събрание. „Ще работим за връщането на реалния разговор за бъдещето на страната ни – чрез икономика, иновации и образование. Ще представим четири годишен ясен план за постигане на тези резултати. Има нужда от работа и постигнати резултати, а не от противопоставяне“, каза още тя.
Председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев заяви, че политиците трябва да мислят от сега какво ще правят след изборния ден на 19 април. „Ще работим за победа, но резултатите зависят от това как ще ни подредят гражданите. България има нужда от редовно и стабилно правителство, което да преведе страната ни през кризите, защото ситуацията в Европа и света не е стабилна“, коментира Гаджев, който е кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС в 24 МИР.
Водачът на листата в 23 МИР-София Томислав Дончев подчерта, че ГЕРБ се е утвърдила като единствената национална партия. „Ние сме единствената голяма дясна партия, основната борба в момента е между леви формации. Дясното трябва да има адекватно представителство в Народното събрание, защото България има нужда от десни политики. След пет години фискален волунтаризъм, трупането на дългове трябва да бъде прекратено – това ще бъде нашата роля“, каза зам.-председателят на ГЕРБ.
Дончев обяви, че ГЕРБ ще представи изключително конкретна и амбициозна управленска програма за ускоряване на икономическото развитие. „Не политически заклинания, а конкретни предложения на техническо ниво, които ще следваме“, обясни той. Вицепремиерът в кабинета „Желязков“ коментира, че се надява да има редовно правителство, защото България има нужда от стабилност в тези объркани в световен мащаб времена. По думите му, за да се случи това е необходимо да има деескалация на политическите емоции и повече разум в Народното събрание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 кой мy дpeмe
мунчо кримски е глупак !
Е няма да се учудя - те единствено жълтопаветниците гласуват за мутрата.
До коментар #4 от "кой мy дpeмe":Ето един жълтопаветник който ще гласува за тиквата
До коментар #16 от "Хохо Бохо":Не подценявай калинките във властта на които топлите и добре платени службички зависят от това Боко да е на власт - много са.
29 Борисов и ГЕРБ
Борисов сдаде властта на Радев.
17:21 17.03.2026
31 по големи крадци
До коментар #27 от "Емигрант":и престъпници от Шарлатаните на Радев от ППДБ няма.
17:23 17.03.2026
35 Да те открехна
До коментар #25 от "тая що има":...естествен ,,ограничител"...
38 нннн
При българският избирател не е така. Като си хареса една партия, колкото и да го лъже, краде, проваля, продължава да гласува за нея. Тя била неговата партия, неговата боя, неговата кръв и любов до гроб...
39 4567
До коментар #33 от "Аман":Интересно, "И сам СДСарът е СДС" са го забили за водещ в Монтана. Там никога не е имало силно СДС, но сигурно е останал някой и друг. В СДСарски Пловдив след Гърневски никой не остана.
41 Новак
До коментар #38 от "нннн":Да, ама "ДОБРИЯТ" кон", а "българският избирател"...
