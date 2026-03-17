Даниела Райчева: С водач Бойко Борисов ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила в лидерския 25 МИР

17 Март, 2026 16:43 1 044 46

Даниела Райчева: С водач Бойко Борисов ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила в лидерския 25 МИР
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР е съставена както от хора с дългогодишен опит и експертиза в изпълнителната и в местната власт, така и от много млади хора с енергия и желание за работа. Това заяви областният координатор на ГЕРБ-София и народен представител Даниела Райчева. „Влизаме в предизборната кампания с готовност и желание да продължим срещите си лице в лице с хората в София. Убедени сме, че с лидерството на г-н Борисов отново ще бъдем първа политическа сила в столицата“, каза тя.

Вторият в листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР и бивш областен управител на София Стефан Арсов заяви, че за него столицата е кауза. „Ние ще продължаваме да защитаваме интересите на жителите на София“, категоричен беше той, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ.

Втората в листата в 24 МИР и дългогодишен кмет на София Йорданка Фандъкова посочи, че ГЕРБ е последователна и системна партия. „Влизаме в предизборната кампания със самочувствието за постигнати дългогодишни за страната ни приоритети – като влизането ни в Шенген и еврозоната“, коментира Фандъкова, която е председател на Комисията по външна политика в Народното събрание. „Ще работим за връщането на реалния разговор за бъдещето на страната ни – чрез икономика, иновации и образование. Ще представим четири годишен ясен план за постигане на тези резултати. Има нужда от работа и постигнати резултати, а не от противопоставяне“, каза още тя.

Председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев заяви, че политиците трябва да мислят от сега какво ще правят след изборния ден на 19 април. „Ще работим за победа, но резултатите зависят от това как ще ни подредят гражданите. България има нужда от редовно и стабилно правителство, което да преведе страната ни през кризите, защото ситуацията в Европа и света не е стабилна“, коментира Гаджев, който е кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС в 24 МИР.

Водачът на листата в 23 МИР-София Томислав Дончев подчерта, че ГЕРБ се е утвърдила като единствената национална партия. „Ние сме единствената голяма дясна партия, основната борба в момента е между леви формации. Дясното трябва да има адекватно представителство в Народното събрание, защото България има нужда от десни политики. След пет години фискален волунтаризъм, трупането на дългове трябва да бъде прекратено – това ще бъде нашата роля“, каза зам.-председателят на ГЕРБ.

Дончев обяви, че ГЕРБ ще представи изключително конкретна и амбициозна управленска програма за ускоряване на икономическото развитие. „Не политически заклинания, а конкретни предложения на техническо ниво, които ще следваме“, обясни той. Вицепремиерът в кабинета „Желязков“ коментира, че се надява да има редовно правителство, защото България има нужда от стабилност в тези объркани в световен мащаб времена. По думите му, за да се случи това е необходимо да има деескалация на политическите емоции и повече разум в Народното събрание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба

    39 2 Отговор
    Да , ама не.

    16:45 17.03.2026

  • 2 честен ционист

    19 13 Отговор
    Баце ще бъде пръв на Херкулеса, само янките да кажат, че учението е свършило.

    16:46 17.03.2026

  • 3 Тия

    41 2 Отговор
    на снимката ли се гласят за първенци ? Един читав няма !

    16:46 17.03.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    9 25 Отговор
    кукуригу кудкудяк !
    мунчо кримски е глупак !

    Коментиран от #15

    16:47 17.03.2026

  • 5 стари и млади калинки и бръмбари

    35 2 Отговор
    в очакване на новата кьор софра

    16:50 17.03.2026

  • 6 Оз. Ген.Румянцев

    30 1 Отговор
    Просто, изроди

    16:50 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ООрана държава

    25 1 Отговор
    Много пари ще се пръснат за гласове в тоя мир. По колко ще върви гласчето тоя път?

    16:53 17.03.2026

  • 9 Дориана

    34 3 Отговор
    Борисов и ГЕРБ / СДС ги очаква провал И Пеевски няма да може да им помогне.Много му се услади властта на Борисов и продължава да се изживява в диктаторски дух от типа- Аз казах, Аз наредих, Аз дадох. По трудния начин ще разбере , че времето му свърши.Народа в прав текст му каза, че не го иска.

    16:53 17.03.2026

  • 10 Лост

    34 1 Отговор
    Ще ме убедите, ако Б. Борисов мине без охрана по Витошка.

    16:55 17.03.2026

  • 11 Тиквата +Шиши =💩

    21 1 Отговор
    Тиквата на тиквеник 🎃🎃💩💩🚽

    16:55 17.03.2026

  • 12 Откровен

    19 1 Отговор
    Абе РАЙчева,нещо ти за зачервени коленцата и си забърши...устата...

    16:56 17.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Избирател

    3 7 Отговор
    "Убедени сме, че с лидерството на г-н Борисов отново ще бъдем първа политическа сила в столицата"

    Е няма да се учудя - те единствено жълтопаветниците гласуват за мутрата.

    17:04 17.03.2026

  • 15 Възмутен

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    Ето един жълтопаветник който ще гласува за тиквата

    17:06 17.03.2026

  • 16 Хохо Бохо

    18 4 Отговор
    Не позна. Радев ще е. Ще ви бие като маче у довар

    Коментиран от #19

    17:06 17.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Новичок

    15 0 Отговор
    Пфу... пълно шкарто .Тия на кое кръстовище ги намери банкянският крадец ???

    17:08 17.03.2026

  • 19 Избирател

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    Не подценявай калинките във властта на които топлите и добре платени службички зависят от това Боко да е на власт - много са.

    17:09 17.03.2026

  • 20 Дърт седесар

    7 0 Отговор
    Тиквата скопи лъвчето

    17:13 17.03.2026

  • 21 Българин

    0 17 Отговор
    Българския народ е за Бойко!! Може да ви харесва, може да не ви харесва, ама ако не гласувте за Бойко,много ще има да плачете, като видите резултатите от изборите!

    17:14 17.03.2026

  • 22 Петър

    12 0 Отговор
    Пълни глупости

    17:14 17.03.2026

  • 23 Тома

    9 0 Отговор
    Водач на говедата и кравите имаше едно време в ТКЗС.Сега тиквата стана водач

    17:15 17.03.2026

  • 24 Ясно, разбрахме, че Буци

    9 0 Отговор
    ще е първенец в 25 МИР! А и как няма да е! Та там са Банкя, Фикултета, Филиповци, все райони с компактно население от любители на кебапчетата и бирата... Е, вече не са само кебапчета и бира, най-вероятно са минали на евровото изражение на споменатите благинки, щото и онези нахитряха и само на гол бастун не се хващат...

    17:15 17.03.2026

  • 25 тая що има

    6 0 Отговор
    такъв дълъг нос? Значи казва истината!

    Коментиран от #35

    17:15 17.03.2026

  • 26 Реалист

    4 0 Отговор
    Ха ха ха. Много ме разсмяхте. С една дума - БЕШЕ ! В минало време .

    17:16 17.03.2026

  • 27 Емигрант

    14 1 Отговор
    Толкова заблуден, зависим, контролиран и будала народ като българския никъде не съществува вече на планетата ! Не е човешко и разумно да знаеш миналото на една мутра, да знаеш какви измами върти с магистрали, саниране, здравеопазване, чекмеджета, прокуратура и съд, да си отрича явна зависимост от престъпник обявен в списъкът "Магнитски" да заяви на площада пред хиляди граждани, че няма да си изхвърли червената книжка и пак да му се довериш е "плод" на празна глава ! Миналото на българинът е храбро и геройски, а настоящето е срамно и грозно ! Дуото Тиква/Пеевски е реално престъпно и съществуващо благодарение на българския ЧАЛГА-БУДАЛИЗЪМ ! Малко поне се засрамете бе българи "съществуващи" на тази територия !

    Коментиран от #31

    17:16 17.03.2026

  • 28 Членството в ОПГ Герб

    4 0 Отговор
    Е фактическо доказателство за престъпност и извършени престъпления. Щом си член на ГЕРБ, значи си престъпник и трябва да бъдеш вкарван доживотно в затвора, а имуществото ти да бъде отнето.

    17:21 17.03.2026

  • 29 Борисов и ГЕРБ

    6 0 Отговор
    ще бъдат наказани за предателство на тези избори.
    Борисов сдаде властта на Радев.

    17:21 17.03.2026

  • 30 Съдията

    6 0 Отговор
    Ще бъде я, как няма да бъде. Ама на върба у шестък. При поне малко по-честни избори от всички през последните 15 години, ГЕРБ нямат шанс да вземат повече от 10%. В Пазарджик се видя ясно.

    17:22 17.03.2026

  • 31 по големи крадци

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Емигрант":

    и престъпници от Шарлатаните на Радев от ППДБ няма.

    17:23 17.03.2026

  • 32 Не на факти

    7 0 Отговор
    Затвор за всички гербаджии.

    17:26 17.03.2026

  • 33 Аман

    10 0 Отговор
    Писна ни от подобни водачи и техните нагаждачи, че за похлупак и Горанов, и оня седесар Румен Христов

    Коментиран от #39

    17:27 17.03.2026

  • 34 Банкя

    6 0 Отговор
    По-полека, по-полека. Ще спечели от трите..

    17:28 17.03.2026

  • 35 Да те открехна

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "тая що има":

    ...естествен ,,ограничител"...

    17:32 17.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ту-туу

    7 0 Отговор
    Ремонт на ремонта на ремонтите в БЕЛЕНЕ - крадливи б-к-уци

    17:40 17.03.2026

  • 38 нннн

    1 1 Отговор
    Добрият кон веднъж се спъва на един и същи камък.
    При българският избирател не е така. Като си хареса една партия, колкото и да го лъже, краде, проваля, продължава да гласува за нея. Тя била неговата партия, неговата боя, неговата кръв и любов до гроб...

    Коментиран от #41

    17:40 17.03.2026

  • 39 4567

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Аман":

    Интересно, "И сам СДСарът е СДС" са го забили за водещ в Монтана. Там никога не е имало силно СДС, но сигурно е останал някой и друг. В СДСарски Пловдив след Гърневски никой не остана.

    17:41 17.03.2026

  • 40 РАЙЧЕВА СКЪПА

    4 0 Отговор
    ПИТАЙ ДУЛОВСКАТА ФОРТУНАТА КАК СЕ РАБОТИ ЗА БАНКЯТА. КЕКС ,СМУЧЕНЕ,КЕКС,КЕКС,НАКРАЯ ВОЛНА ПРОГРАМА.

    17:41 17.03.2026

  • 41 Новак

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "нннн":

    Да, ама "ДОБРИЯТ" кон", а "българският избирател"...

    17:43 17.03.2026

  • 42 Коцето от Перущица

    4 0 Отговор
    Нито един от вече съществуващите политически субекти в България не е независим и нужен на българският гражданин. Всичките са доказали, че нямат експертизата и капацитета да представляват България и да разбират света. Даже свободно можем да заявим, че политическите субекти са опасни за бъдещето съществуване в контекста на множеството заплахи за всеки български гражданин и европейски жител. Ще бъдем свидетели на поредната партизанска стъкмистика по поръчка отвън .

    17:44 17.03.2026

  • 43 Тези крадци от

    2 0 Отговор
    ОПГ-ГЕРБ заедно с простаците на учиндолското зло и шайката от измамници на илитератът Пеевски са най-голямата вредна sсган за България !

    17:47 17.03.2026

  • 44 Гост

    1 0 Отговор
    Ти откачи ли бе, лельо? Кой го брои господаря ти бойко в София бе? Ти съвсем откачи

    17:53 17.03.2026

  • 45 Коментар

    0 0 Отговор
    Борисов ще бъде арестуван и преместен в румънски затвор за да не пречи на разследването за упражняване на непозволена и превишена власт.

    17:54 17.03.2026

  • 46 Коментар

    0 0 Отговор
    Направете граждански арест на прасето Борисов за да приключи тази свинщина

    17:56 17.03.2026

