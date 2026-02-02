Фен на Интер преживя истински ужас: изгуби пръсти, стана жертва на побой и го грози арест след инцидент на мач

Вечерта, която трябваше да бъде празник за привържениците на Интер след победата с 2:0 над Кремонезе, се превърна в кошмар за един от най-ревностните фенове на „нерадзурите“. По време на второто полувреме на двубоя, атмосферата на стадиона бе разтърсена от неочакван инцидент – пиротехническо устройство, хвърлено към вратаря на домакините Емил Адуеро, го повали на тревата и предизвика вълна от възмущение.

Според водещи италиански издания, виновникът за опасната проява е платил висока цена – при опит да запали друго взривно средство, то избухнало в ръката му, причинявайки му тежки наранявания и загуба на два или три пръста. Трагедията не спира дотук – разгневени съмишленици на Интер, възмутени от безразсъдната му постъпка, са го нападнали и пребили на място. Пострадалият фен е бил незабавно транспортиран до болница, където лекарите се борят за възстановяването му. След изписването му обаче го очаква ново изпитание – арест и вероятна забрана да посещава мачове на любимия си отбор.

Президентът на Интер, Джузепе Марота, не скри разочарованието си от случилото се. В изявление пред „Скай Спорт Италия“ той категорично осъди проявата на агресия и безотговорност: „Това е недопустимо и напълно чуждо на ценностите на спорта. Благодарение на професионализма на Емил Адуеро срещата бе довършена, но подобни действия нямат място на стадиона. Призовавам всички фенове към културно и достойно поведение“.

В резултат на инцидента Интер е изправен пред сериозни санкции – клубът може да бъде глобен с до 50 000 евро, а феновете рискуват да бъдат лишени от възможността да подкрепят отбора си на „Сан Сиро“ в следващия домакински мач срещу Ювентус, насрочен за 14 февруари.