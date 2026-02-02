Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вече няма сняг на националния стадион „Васил Левски“

2 Февруари, 2026 17:27 790 3

Българската професионална футболна лига сподели актуални снимки

Вече няма сняг на националния стадион „Васил Левски“ - 1
Снимка: БПФЛ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

София се събуди под снежна покривка, но това не попречи на организаторите да подготвят Националния стадион „Васил Левски“ за дългоочаквания двубой за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. След обилния снеговалеж, който наваля в столицата през уикенда, теренът бе изцяло почистен и приведен в перфектно състояние за футболния спектакъл.

Българската професионална футболна лига сподели актуални снимки, които показват преобразения стадион – тревата е зелена и равна, а снежните преспи вече са само спомен. Усилената работа на екипите, както и включеното отопление на игрището в дните преди мача, гарантират отлични условия за играчите и феновете.

Големият финал за Суперкупата на България ще се проведе утре, 3 февруари, от 18:00 часа, като това ще бъде и първият официален футболен двубой за 2026 година у нас.


  • 1 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Ага завАли нощеска да се видите у чудо!

    17:30 02.02.2026

  • 2 Бфс

    2 0 Отговор
    То и стадион НЯМА.. а ливада🙈

    17:30 02.02.2026

  • 3 Станой

    1 1 Отговор
    Всичко е уредено, най-после купа в шоплука след толкова години. Епъците, кекъците, чекъците, мекъците и всички други Софиянци вече ликуват.

    17:39 02.02.2026

