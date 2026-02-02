Вече няма сняг на националния стадион „Васил Левски“

София се събуди под снежна покривка, но това не попречи на организаторите да подготвят Националния стадион „Васил Левски“ за дългоочаквания двубой за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. След обилния снеговалеж, който наваля в столицата през уикенда, теренът бе изцяло почистен и приведен в перфектно състояние за футболния спектакъл.

Българската професионална футболна лига сподели актуални снимки, които показват преобразения стадион – тревата е зелена и равна, а снежните преспи вече са само спомен. Усилената работа на екипите, както и включеното отопление на игрището в дните преди мача, гарантират отлични условия за играчите и феновете.

Големият финал за Суперкупата на България ще се проведе утре, 3 февруари, от 18:00 часа, като това ще бъде и първият официален футболен двубой за 2026 година у нас.