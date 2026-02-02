Пер-Матиас Хьогмо: Надявам се, че утре ще бъде мач между два атакуващи отбора с висока интензивност

Наставникът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, сподели на пресконференцията преди финала за Суперкупата на България срещу Левски, че очаква вълнуващ мач.

Преди да започне да отговаря на журналистическите въпроси за мача, Хьогмо не скри своята радост, че отново се завръща на „Васил Левски“

„Здравейте на всички. Прекрасно е да се върна в София на този стадион. Последния път беше с националния отбор на Норвегия. Очакваме с нетърпение утрешния мач. Условията изглеждат страхотно, ние сме подготвени за утрешния сблъсък“, коментира Хьогмо.

„Беше вдъхновяващо за нас да се класираме в следващата фаза на Лига Европа. Последният мач обаче е история. Следващият мач е най-важен. Нямаме търпение да се изправим срещу Левски утре. Много добре организиран тим, имат ясна идея как да играят футбол. Ще бъде добро предизвикателство за нас“, продължи норвежецът.

„Всеки мач е сам за себе си. Утре ще играем финал, който ще бъде решаващ. Това е нашият фокус в момента. Имаме всички играчи на разположение и са готови за срещата. Ще се подобряваме с всяка изминала седмица. Работим усилено да подобрим различни части от нашата игра. Хубаво е да видим, че някои от играчите се завърнаха след травми. Играчите се развиват добре. Има добра конкуренция в състава. Духът в отбора е важен за утрешния мач, така и до края на сезона“, допълни наставникът на шампионите.

Нашият фокус е да се подготвим по най-добрия начин за утрешния мач. Лудогорец е свикнал да се бори на различни фронтове. В Лудогорец трябва да си готов да се бориш на всички фронтове. Това е добро предизвикателство за нас. Ние обаче сме фокусирани изцяло върху утрешния мач. Всички футболисти пътуваха с нас. Ние ще обявим състава и групата непосредствено преди мача.

Това е финал. Играем срещу силен отбор, който е седем точки пред нас в шампионата. Не сме ги побеждавали от четири мача. Трябва да бъдем максимално подготвени за утрешния мач.

Левски се представят много силно през целия сезон. Те играят интензивно, с много комбинации, имат ясна идея как искат да играят. Надявам се, че утре ще бъде мач между два атакуващи отбора с висока интензивност и добър мач за зрителите.

Това, което научих откакто съм тук е, че всеки мач е много важен за Лудогорец. Винаги е прекрасно да играеш финал, Това е специално. Ще бъде вълнуващо да играем срещу Левски“, завърши Пер-Матиас Хьогмо преди финала за Суперкупа 2025.