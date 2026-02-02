Ал-Насър надделя над Ал-Рияд без участието на Кристиано Роналдо и оглави таблицата в Саудитската лига

В зрелищен двубой от 20-ия кръг на Саудитската професионална лига, отборът на Ал-Насър постигна минимална, но ценна победа с 1:0 като гост срещу Ал-Рияд. Въпреки отсъствието на звездата Кристиано Роналдо, който бойкотира мача в знак на протест срещу управленската политика на клуба, тимът демонстрира характер и воля за успех.

Единственият и решаващ гол бе дело на сенегалския нападател Садио Мане, който се разписа в 40-ата минута, осигурявайки трите точки за своя тим.

Този успех изкачи Ал-Насър на върха в класирането, където тимът вече дели първото място с Ал-Хилал, който обаче има мач по-малко и също е с актив от 46 точки. От своя страна, домакините от Ал-Рияд остават в зоната на опасност, заемайки 15-ата позиция в таблицата, което ги поставя под сериозен натиск в оставащата част от сезона.