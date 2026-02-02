Новини
Кристиано Роналдо стопира три мегасделки в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо стопира три мегасделки в Саудитска Арабия

2 Февруари, 2026 23:25 942 1

Напрежението между звездата и ръководството на Ал-Насър продължава да расте

Кристиано Роналдо стопира три мегасделки в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сензационен обрат разтърси трансферния пазар в Саудитска Арабия, след като футболната икона Кристиано Роналдо изрази открито недоволство от управлението на своя клуб Ал-Насър. Според авторитетното издание L’Équipe, португалската звезда е в основата на блокирането на няколко ключови сделки, които бяха на път да променят баланса на силите в местното първенство.

В последните дни Роналдо демонстрира остро несъгласие с политиката на Суверенния фонд на Саудитска Арабия (PIF), който контролира Ал-Насър. Той настоява за по-големи инвестиции в селекцията на отбора, като изтъква, че конкурентите – особено Ал-Хилал – получават значително по-щедра подкрепа. Именно това напрежение доведе до бойкот от страна на португалеца, който дори не попадна в групата за последния мач срещу Ал-Рияд.

В резултат на протестните действия на Роналдо, трансферите на звезди като Карим Бензема, Н’Голо Канте и Юсеф Ен-Несири се оказаха на трупчета. Бензема, който вече е постигнал договорка с Ал-Хилал, все още не може да финализира преминаването си, тъй като Роналдо се противопоставя на сделката, опасявайки се, че това ще отслаби конкурентоспособността на Ал-Насър. Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че трансферът на Н’Голо Канте от Ал-Итихад във Фенербахче е практически договорен, но не може да бъде завършен, докато не се изясни бъдещето на Бензема.

Юсеф Ен-Несири също е замесен в сложната схема, като неговото преминаване в Ал-Итихад зависи от развръзката с френския нападател.

Така, заради твърдата позиция на Кристиано Роналдо, няколко мащабни трансферни сделки са поставени на пауза, а напрежението между звездата и ръководството на Ал-Насър продължава да расте.


  • 1 В недоумение

    2 1 Отговор
    Моят Янко е потресен и се скри в другия крачол да разсъждава...

    23:44 02.02.2026

