Левски продаде Марин Петков

Марин Петков, един от най-ярките таланти на Левски и настоящ капитан на тима, официално преминава в редиците на саудитския Ал Таавун. С този трансфер „сините“ се разделят с един от своите най-обещаващи национали, който оставя след себе си впечатляваща следа на „Герена“.

Макар финансовите параметри на сделката да остават в тайна, трансферът на Петков бележи нова страница както за самия футболист, така и за столичния гранд.

Роденият и израснал в школата на Левски играч дебютира за първия отбор на 10 ноември 2019 г. срещу Ботев (Пловдив), а само две години по-късно реализира първия си гол в турнира за Купата на България срещу Славия.

През годините Марин Петков се превърна в ключова фигура за „сините“, записвайки 195 официални срещи и отбелязвайки 39 попадения във всички турнири. Сред най-големите му успехи с екипа на Левски е спечелването на Купата на България през 2022 г., а през сезон 2023/24 бе отличен като „Най-добър млад футболист“.

На международната сцена Петков също се отличи – с националния отбор на България има 22 мача и 3 гола, а за младежката формация на страната е изиграл 13 срещи, в които се разписа два пъти.

Ръководството на Левски, треньорският щаб, съотборниците и служителите на клуба изразиха своята благодарност към Марин Петков за неговата отдаденост, професионализъм и безрезервна игра със синята фланелка. В официално изявление в социалните мрежи те му пожелаха здраве, щастие и още по-големи успехи на новия футболен хоризонт.