Левски продаде Марин Петков

Марин Петков, един от най-ярките таланти на Левски и настоящ капитан на тима, официално преминава в редиците на саудитския Ал Таавун. С този трансфер „сините“ се разделят с един от своите най-обещаващи национали, който оставя след себе си впечатляваща следа на „Герена“.
Макар финансовите параметри на сделката да остават в тайна, трансферът на Петков бележи нова страница както за самия футболист, така и за столичния гранд.
Роденият и израснал в школата на Левски играч дебютира за първия отбор на 10 ноември 2019 г. срещу Ботев (Пловдив), а само две години по-късно реализира първия си гол в турнира за Купата на България срещу Славия.
През годините Марин Петков се превърна в ключова фигура за „сините“, записвайки 195 официални срещи и отбелязвайки 39 попадения във всички турнири. Сред най-големите му успехи с екипа на Левски е спечелването на Купата на България през 2022 г., а през сезон 2023/24 бе отличен като „Най-добър млад футболист“.
На международната сцена Петков също се отличи – с националния отбор на България има 22 мача и 3 гола, а за младежката формация на страната е изиграл 13 срещи, в които се разписа два пъти.
Ръководството на Левски, треньорският щаб, съотборниците и служителите на клуба изразиха своята благодарност към Марин Петков за неговата отдаденост, професионализъм и безрезервна игра със синята фланелка. В официално изявление в социалните мрежи те му пожелаха здраве, щастие и още по-големи успехи на новия футболен хоризонт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълен некъдърник
07:04 03.02.2026
2 Левски 1914
07:05 03.02.2026
3 Лост
Коментиран от #4
07:07 03.02.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Лост":Цената е в договора, а договора се подписва от двама души ,те си знаят ,всичко друго е спекулации.
Коментиран от #5
07:30 03.02.2026
5 Съгласен съм
До коментар #4 от "Левски 1914":Щом не се хвалят, значи е поне 30 млн...евроз долари...или поне лева!
07:58 03.02.2026
6 Раев
08:01 03.02.2026
7 Мурджо
08:03 03.02.2026