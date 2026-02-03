Новини
Левски продаде Марин Петков

Левски продаде Марин Петков

3 Февруари, 2026

Футболистът ще играе в саудитския Ал Таавун

Левски продаде Марин Петков - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марин Петков, един от най-ярките таланти на Левски и настоящ капитан на тима, официално преминава в редиците на саудитския Ал Таавун. С този трансфер „сините“ се разделят с един от своите най-обещаващи национали, който оставя след себе си впечатляваща следа на „Герена“.

Макар финансовите параметри на сделката да остават в тайна, трансферът на Петков бележи нова страница както за самия футболист, така и за столичния гранд.

Роденият и израснал в школата на Левски играч дебютира за първия отбор на 10 ноември 2019 г. срещу Ботев (Пловдив), а само две години по-късно реализира първия си гол в турнира за Купата на България срещу Славия.

През годините Марин Петков се превърна в ключова фигура за „сините“, записвайки 195 официални срещи и отбелязвайки 39 попадения във всички турнири. Сред най-големите му успехи с екипа на Левски е спечелването на Купата на България през 2022 г., а през сезон 2023/24 бе отличен като „Най-добър млад футболист“.

На международната сцена Петков също се отличи – с националния отбор на България има 22 мача и 3 гола, а за младежката формация на страната е изиграл 13 срещи, в които се разписа два пъти.

Ръководството на Левски, треньорският щаб, съотборниците и служителите на клуба изразиха своята благодарност към Марин Петков за неговата отдаденост, професионализъм и безрезервна игра със синята фланелка. В официално изявление в социалните мрежи те му пожелаха здраве, щастие и още по-големи успехи на новия футболен хоризонт.


  • 1 Пълен некъдърник

    3 4 Отговор
    Левски се отърва от още един некъдърник от собствената си школа.

    07:04 03.02.2026

  • 2 Левски 1914

    4 2 Отговор
    Успех Марине , жив и здрав!

    07:05 03.02.2026

  • 3 Лост

    6 1 Отговор
    Извървя дългият път от Милан до С.Арабия.А цена никаква не е посочена.

    Коментиран от #4

    07:07 03.02.2026

  • 4 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Цената е в договора, а договора се подписва от двама души ,те си знаят ,всичко друго е спекулации.

    Коментиран от #5

    07:30 03.02.2026

  • 5 Съгласен съм

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Щом не се хвалят, значи е поне 30 млн...евроз долари...или поне лева!

    07:58 03.02.2026

  • 6 Раев

    0 3 Отговор
    Продадоха ментето за някои и друг лев.А скоро ще бъде разкрит и натирен и ще рита някъде по втора и трета дивизия.Примери с таланти на Левски като този са стотици

    08:01 03.02.2026

  • 7 Мурджо

    1 1 Отговор
    Като гледам и слушам какви футболисти и за какви пари играят в тая лига със сигурност ще е по- добре от втора италианска или белгийска лига.

    08:03 03.02.2026

