Футболът в България се завръща: Лудогорец и Левски определят носителя на Суперкупата днес

Лудогорец се изправя срещу Левски в мач за определяне на новия носител на Суперкупата на България. Двубоят е днес, 3 февруари, от 18 часа на Националния стадион "Васил Левски". Главен съдия на срещата е Мариян Гребенчарски.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

"Орлите" участват в срещата като актуален носител на шампионската титла и Sesame Купа на България. Разградчани са победителят в мача за Суперкупата в последните му четири издания, като триумфираха последователно над ЦСКА, Левски, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Лудогорец е и рекорден носител на трофея с цели 8 във витрината си. Старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо няма кадрови проблеми и се очаква да разчита на всички футболисти. Все още няма яснота около картотеката на новите попълнения Винисиус Ногейра и Руан Крус.

Левски придоби право на участие в битката за трофея като вицешампион от сезон 2024/25. "Сините" са настоящ лидер в efbet Лига и успех над директния конкурент в мач за купа със сигурност ще донесе психологическо преимущество преди дългата пролетна гонитба. Левски има спечелени общо 3 Суперкупи на България, като за последно това се случи през вече далечната 2009 г., когато софиянци се наложиха с 1:0 над Литекс. Старши треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузения Карл Фабиен, но се очаква включването в игра на едно от новите попълнения Армстронг Око-Флекс, за когото се очаква да бъде служебно картотекиран от БФС. В деня на мача ще се разбере дали е успешно регистрирането на другия нов Хуан Переа.

За последно Лудогорец и Левски играха един срещу друг през есента в efbet Лига, като срещата на стадион "Георги Аспарухов" завърши при равенство 0:0.

ПОСЛЕДНИЯ СБЛЪСЪК ПОМЕЖДУ ИМ ЗА СУПЕРКУПАТА

Лудогорец и Левски мериха сили за определяне на носителя на Суперкупата през 2022 г. Тогава редовното време завърши при 2:2, като с два гола за "орлите" се отчете Кирил Десподов, а по едно попадение за "сините" реализираха Георги Миланов и Келиан ван дер Каап. Впоследствие Лудогорец триумфира с 4:3 при изпълнението на дузпи.

В деня на мача след 11:00 часа ще бъдат отворени БИЛЕТНИТЕ КАСИ на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. Гурко и касите на ул. Граф Игнатиев (Синьото), където ще се продават билети за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа.

Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - ОНЛАЙН и на всички каси на Eventim в страната, както и в им партньорските обекти.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

19.09.2025 Левски - Лудогорец 0:0

17.05.2025 Левски - Лудогорец 2:2

03.05.2025 Лудогорец - Левски 1:1

09.02.2025 Левски - Лудогорец 2:1

17.08.2024 Лудогорец - Левски 1:0

26.05.2024 Левски - Лудогорец 1:0

03.04.2024 Лудогорец - Левски 5:1

01.10.2023 Левски - Лудогорец 0:1

03.06.2023 Лудогорец - Левски 3:2

28.02.2023 Левски - Лудогорец 0:0