Христо Стоичков застава зад нов проект

Христо Стоичков отново привлича вниманието на спортната и обществената сцена. Този път емблематичният спортист ще даде своята подкрепа на нов, амбициозен проект, който обещава да предизвика интерес сред феновете и медиите.

На 19 март, четвъртък, точно в 11:00 часа, в „Залата на славата Христо Стоичков“, разположена на ул. „Сребърна“ 2, "Камата", ще даде брифинг за представители на медиите.

По време на специалната пресконференция ще бъдат разкрити детайли около предстоящото начинание, което се очаква да внесе свеж полъх в българския спортен и обществен живот. Очакванията са, че инициативата ще обедини почитатели, експерти и журналисти, а самият Стоичков ще сподели своите мотиви и визия за бъдещето на проекта.