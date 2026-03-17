Семейството на футболист на Рома стана жертва на въоръжен грабеж, маскираните ги държали заключени, докато вилнеят

В истински кошмар се превърна нощта за звездата на Рома Нийл Ел Айнауи и неговите близки, след като група маскирани престъпници нахлуха в дома им и ги държаха заключени, докато обират жилището.

Инцидентът се разиграл около 3 часа сутринта, когато шестима въоръжени мъже, скрили лицата си, проникнали в апартамента на футболиста. С безпардонна жестокост те разбили металните решетки на прозореца в хола и бързо обезвредили Ел Айнауи, неговата майка, приятелката му, брат му и половинката на брат му, като ги заключили в отделна стая.

Докато семейството треперело от страх, нападателите методично претърсили всяко кътче на жилището. Отмъкнали ценности на стойност около 10 000 евро – сред тях луксозен часовник Rolex, скъпи дизайнерски чанти и изискани бижута.

След като си тръгнали, престъпниците оставили семейството в шок и ужас. За щастие, няма пострадали, но преживяното ще остави дълбока следа в съзнанието на всички.

Местната полиция веднага е започнала разследване по случая, като се работи по различни версии за самоличността на извършителите.