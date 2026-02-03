Ювентус привлече младата звезда на Манчестър Сити Джъстин Обоаводуо с договор до 2028 година

Ювентус официално обяви трансфера на обещаващия нападател Джъстин Обоаводуо от Манчестър Сити. 19-годишният талант подписа дългосрочен контракт, който ще го задържи в редиците на „бианконерите“ до лятото на 2028 година. След успешно преминати медицински тестове в понеделник, сделката бе финализирана и потвърдена от италианския гранд.

Първоначално Обоаводуо ще се присъедини към втория отбор на Ювентус, който се състезава в Серия C, където ще има възможност да натрупа ценен опит и да разгърне потенциала си.

„Със своята експлозивна скорост, изключителна техника и инстинкт за гол, Джъстин е готов да се впусне в новото предизвикателство на Апенините и да продължи своето израстване“, споделиха от клуба в официалното си изявление.

През първата половина на сезона младият англичанин впечатли с шест попадения и пет асистенции в 18 двубоя във всички турнири, като пет от головете му дойдоха в рамките на едва шест срещи от Висшата лига 2.