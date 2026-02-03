Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус привлече младата звезда на Манчестър Сити Джъстин Обоаводуо с договор до 2028 година

Ювентус привлече младата звезда на Манчестър Сити Джъстин Обоаводуо с договор до 2028 година

3 Февруари, 2026 10:49 467 0

  • ювентус -
  • трансфер-
  • джъстин обоаводуо -
  • манчестър сити-
  • бианконерите

Първоначално той ще се присъедини към втория отбор на торинци

Ювентус привлече младата звезда на Манчестър Сити Джъстин Обоаводуо с договор до 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус официално обяви трансфера на обещаващия нападател Джъстин Обоаводуо от Манчестър Сити. 19-годишният талант подписа дългосрочен контракт, който ще го задържи в редиците на „бианконерите“ до лятото на 2028 година. След успешно преминати медицински тестове в понеделник, сделката бе финализирана и потвърдена от италианския гранд.

Първоначално Обоаводуо ще се присъедини към втория отбор на Ювентус, който се състезава в Серия C, където ще има възможност да натрупа ценен опит и да разгърне потенциала си.

„Със своята експлозивна скорост, изключителна техника и инстинкт за гол, Джъстин е готов да се впусне в новото предизвикателство на Апенините и да продължи своето израстване“, споделиха от клуба в официалното си изявление.

През първата половина на сезона младият англичанин впечатли с шест попадения и пет асистенции в 18 двубоя във всички турнири, като пет от головете му дойдоха в рамките на едва шест срещи от Висшата лига 2.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ