Важен футболист напуска Гьозтепе и подсилва Бешикташ

Ключовият полузащитник на Гьозтепе - Жуниор Олайтан е на крачка от преминаване в редиците на Бешикташ. Истанбулският гранд официално потвърди, че 23-годишният национал на Бенин ще пристигне днес в мегаполиса, за да премине задължителните медицински тестове и да финализира трансфера си.

Сделката, оценявана на внушителните 7 милиона евро, бележи сериозен успех за "черните орли", които се сдобиват с един от най-обещаващите халфове в турската Суперлига.

Олайтан, който може да играе както като атакуващ полузащитник, така и по лявото крило, се превърна в основна фигура под ръководството на Станимир Стоилов. През настоящия сезон африканският талант записа 2 попадения в 18 срещи, след като миналата година пристигна от френския Гренобъл срещу 850 000 евро.

Официалното изявление на Бешикташ гласи: „Професионалният футболист Жуниор Олайтан ще пристигне днес в Истанбул, за да премине медицински прегледи и да приключи преговорите по трансфера си. Самолетът му се очаква да кацне на вътрешния терминал на летище Истанбул след обяд. Договорът ще бъде със срок от 3,5 години.“