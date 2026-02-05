Вълнуваща развръзка беляза Световния Гран при по снукър в Хонконг, където китаецът Сяо Гуодун поднесе истинска сензация, като отстрани легендарния Рони О'Съливан още на осминафиналите. 50-годишният англичанин, известен като "Ракетата" и трикратен шампион в престижната ранкинг надпревара, отстъпи с 3:5 фрейма и напусна турнира по-рано от очакваното.

О'Съливан успя да вземе третия, четвъртия и шестия фрейм, но така и не намери ритъма си, като не реализира нито един "сенчъри брейк" – нещо необичайно за неговата класа и опит. Сяо Гуодун демонстрира хладнокръвие и стабилна игра, с което заслужено си осигури място на четвъртфиналите.

В следващия етап китайският снукърист ще се изправи срещу своя сънародник Си Джиахуй, което обещава нова доза интрига и оспорвана битка на зеленото сукно.