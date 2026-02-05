Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сензационна изненада в Хонконг: Сяо Гуодун изхвърли Рони О'Съливан на Световния Гран при

Сензационна изненада в Хонконг: Сяо Гуодун изхвърли Рони О'Съливан на Световния Гран при

5 Февруари, 2026 12:25 659 2

  • -
  • гран при -
  • снукър -
  • хонконг-
  • сяо гуодун -
  • сензация-
  • рони о'съливан -
  • ракетата

Китаецът се наложи с 5:3 фрейма

Сензационна изненада в Хонконг: Сяо Гуодун изхвърли Рони О'Съливан на Световния Гран при - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза Световния Гран при по снукър в Хонконг, където китаецът Сяо Гуодун поднесе истинска сензация, като отстрани легендарния Рони О'Съливан още на осминафиналите. 50-годишният англичанин, известен като "Ракетата" и трикратен шампион в престижната ранкинг надпревара, отстъпи с 3:5 фрейма и напусна турнира по-рано от очакваното.

О'Съливан успя да вземе третия, четвъртия и шестия фрейм, но така и не намери ритъма си, като не реализира нито един "сенчъри брейк" – нещо необичайно за неговата класа и опит. Сяо Гуодун демонстрира хладнокръвие и стабилна игра, с което заслужено си осигури място на четвъртфиналите.

В следващия етап китайският снукърист ще се изправи срещу своя сънародник Си Джиахуй, което обещава нова доза интрига и оспорвана битка на зеленото сукно.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    аре стига , Рони!гледал съм те преди 30 г. удри го на живот и мацки

    13:13 05.02.2026

  • 2 Чичо Тони

    3 1 Отговор
    И къде точно е изненадата? OСъливан не е печелил турнир от три години. Редовно губи в първите кръгове. Реномето му се подържа от вманиячинени коментатори на играта, които независимо кой играе поне 50% от времето "Рони" им е в устата - Рони туй, Рони онуй, на Рони л...ното не мирише и т.н. О Съливан безпорно е един от най-добрите в снукъра от близкото минало, но вече има нова генерация , която заслужава много повече уважение. Всичко с времето си.

    13:47 05.02.2026

