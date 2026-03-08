Новини
Третодивизионният Порт Вейл изхвърли Съндърланд от ФА Къп

8 Март, 2026 19:27

Всички погледи сега са насочени към следващия съперник на смелия тим, който продължава да пише златни страници в клубната си история

Третодивизионният Порт Вейл изхвърли Съндърланд от ФА Къп - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истинска футболна драма се разигра на стадиона в Стоук он Трент, където третодивизионният Порт Вейл сътвори сензация, елиминирайки фаворита Съндърланд с минималното 1:0 в осминафиналите на престижната ФА Къп.

Героят на мача стана Бен Уейн, който в 28-ата минута реализира единственото попадение в срещата и донесе исторически успех за своя тим.

С този триумф Порт Вейл, който се състезава в Лига 1 – третото ниво на английския футбол, се класира за четвъртфиналите на най-стария футболен турнир в света. Това постижение е изключително рядко за клуба – последният път, когато Порт Вейл е достигал толкова напред в Купата на Англия, е бил преди цели 72 години, през сезон 1953/54. Тогава отборът стига до полуфиналите, където е спрян от бъдещия шампион Уест Бромич Албиън.


